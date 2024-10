SaS: Kaliňák ide rozhadzovať v čase konsolidácie peniaze, jeho nákupný lístok je v hodnote 5 miliárd eur

„Nikto nevidel, aká bude nákladovosť. Otázna je efektívnosť a adekvátnosť. Je to typické pre Smer. Roky zanedbávali nielen školstvo, zdravotníctvo, ale aj obranu. A teraz idú nakupovať netransparentne a bez plánu,“ povedal poslanec Juraj Krúpa (SaS). Kaliňák si podľa jeho slov zostavil akýsi nákupný lístok za asi 5 miliárd eur. „Ideme konsolidovať, aby mohol Kaliňák rozhadzovať?“ dodal Krúpa. Armádu podľa neho treba modernizovať, ale nie takto.

Tomáš v Ide o pravdu: V minulej koalícii sa hádali ako psi, teraz Danko na nás útočí kobercovým náletom. Aj tak táto vláda nemá alternatívu Video

Podľa predsedu strany Občianski demokrati Slovenska generála Pavla Macka je jedna vec plnenie záväzkov v NATO a podvýživenosť ozbrojených síl, druhá vec je, ak to ide na úkor ľudí. Ako uviedol, na základe koncepcie z roku 2018 bolo zakúpených 160 vozidiel 4×4.

„Zmenili sa potreby ozbrojených síl, zmenila sa situácia, nevieme, aká je operačná potreba ozbrojených síl, ale ideme nakupovať nové bez plánu. Chceme vedieť prečo. Nemôžu to byť len nejaké kšefty a vozidlá skončia niekde na sklade,“ komentoval Macko nákup nových armádnych štvorkoliek. Vládu vyzval, aby predložila plán a nákupy vysvetlila na pôde Národnej rady SR. „Musíme mať záruku, že za tie miliardy nakúpime techniku, ku ktorej bude aj výcvik personálu,“ podčiarkol.

Čítajte aj Kaliňák dohodol nákup protivzdušnej obrany s výraznou zľavou, strely by sa mali montovať na Slovensku

Krúpa poukazuje aj na aktuálnu situáciu v policajnom zbore, ktorú podľa neho minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) nezvláda. „Venuje sa premaľovaniu policajných áut, národným vzorom v pasoch, pokútnym nákupom hasičskej techniky a rozbitiu NAKA. Osočuje všetkých naokolo a zakrýva tak svoju neschopnosť. Pritom nie je schopný riešiť situáciu v polícií,“ reagoval Krúpa na aktuálny masívny odliv policajtov.

Čítajte viac Policajti budú mať pestrý vozový park. Okrem bielych a žlto-modrých áut pribudnú vozidlá s „národným” vizuálom

Šéf policajných odborov Pavol Paračka tvrdí, že do konca roka odíde asi 2 000 policajtov. Ako povedal Krúpa, v čase konsolidácie chcel Šutaj Eštok zalepiť policajtom oči motivačným balíčkom za 100 miliónov eur, ktorý nefunguje, ale bude drahý. „Ak budete potrebovať políciu, nepočkáte si hodinu, ale štyri. Hrozí, že policajti budú musieť požiadať ozbrojené sily, aby im pomohli lepiť hliadky na ulici. Pripomína mi to štáty ako Salvador, je to ďalší znak zlyhávajúceho štátu,“ zhodnotil poslanec.