Rokovala vláda. Schválila návrh novely o vysokých školách či zapojenie Slovenska do obnovy Ukrajiny

Ministri sa na stredajšom rokovaní vlády zaoberali vyše 25 návrhmi legislatívy. Riešili zapojenie Slovenska do obnovy Ukrajiny, zmeny vo Fonde na podporu športu (FnPŠ), kybernetickú bezpečnosť či návrhy z dielne rezortu školstva. Navrhujú aj zmenu výpočtu príspevku štátu cirkvám.

Politológ: Smer a PS by boli v ideálnom svete najlepšou vládou. Rekonštrukcia príde, konsolidácia voličmi Fica zatrasie Video

Vysoké školy čakajú zmeny

Kreovanie správnej rady verejnej vysokej školy (VŠ) by sa malo zmeniť. Minister školstva má vymenúvať o jedného člena menej ako akademický senát. Vyplýva to z návrhu novely zákona o vysokých školách, ktorú vláda schválila na stredajšom zasadnutí.

„Cieľom návrhu je úprava najzásadnejších otázok, ktoré spôsobujú vysokým školám problémy v praxi, javia sa ako neefektívne a komplikujú a predlžujú rozhodovacie procesy,“ uviedlo ministerstvo školstva. Upraviť chce tiež lehoty na vyhlásenie voľby rektora, pôsobnosť akademického senátu, spôsob obsadzovania miest vedúcich zamestnancov verejnej VŠ či obsadzovanie funkčného miesta docenta a profesora.

Čítajte viac ONLINE: Slováci v Libanone sú v ohrození. Vláda rozhodla o vyslaní vojakov na ich evakuáciu

Verejná VŠ a ministerstvo by zverejnili na svojom webe výzvu na predkladanie návrhov kandidátov na príslušných členov správnej rady najmenej tri mesiace pred skončením sa funkčného obdobia príslušného člena. Rezort navrhuje aj určiť lehotu na predkladanie návrhov, ktorá má byť najmenej jeden mesiac. Ak členstvo v správnej rade zanikne pred uplynutím funkčného obdobia, výzvu by mali podľa návrhu zverejniť bezodkladne.

Navrhuje takisto zmeny súvisiace s vnútorným systémom zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. VŠ by si mohla požiadať o vypracovanie hodnotiacej správy, ktorá posúdi, či jej vnútorný systém a jeho implementácia sú v súlade so štandardmi pre vnútorný systém, aj právnickú osobu, ktorá je členom Európskej asociácie pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania alebo je zapísaná v Európskom registri zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

Príspevok štátu cirkvám sa má upravovať

Výška príspevku štátu cirkvám sa má upravovať mierou rastu minimálnej mzdy. Zmenu prináša návrh novely zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností z dielne Ministerstva kultúry (MK) SR, ktorý v stredu schválila vláda.

Cieľom úpravy je podľa rezortu zvýšiť solidaritu s menšími cirkvami a zabezpečiť pri financovaní lepšiu predvídateľnosť a transparentnosť. „Výška príspevku štátu cirkvám je v súčasnosti upravovaná podľa miery inflácie v hospodárstve SR a miery valorizácie platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,“ pripomenul rezort. „Tieto ukazovatele sa nahradia len mierou rastu minimálnej mzdy. Ide o výrazné zjednodušenie výpočtu a vyššiu predvídateľnosť finančného dosahu na štátny rozpočet, keďže tento ukazovateľ je známy každoročne už v polovici rozpočtového obdobia,“ vysvetlili predkladatelia návrhu.

Ďalšie desaťpercentné zvýšenie celkového príspevku sa cirkvám rozdelí podľa počtu ich veriacich. „V roku 2025 sa príspevok štátu zvýši o 4,6 milióna eur,“ avizuje MK.

Čítajte aj Premiérov exporadca Chmelár reaguje na spor v SNS: Vláda nemôže visieť na šnúrke od gatí Huliaka

Ministerstvo v odôvodnení návrhu upozornilo, že hoci súčasné znenie zákona je prijímané kladne, malo by zohľadňovať ekonomický trend z posledného obdobia ovplyvnený najmä výrazným nárastom minimálnej mzdy. „Počas piatich rokov aplikácie zákona príspevok štátu cirkvám vzrástol o 24 %, pričom minimálna mzda v tomto období vzrástla o 44 %. Mnohým cirkevným subjektom príspevok štátu nepostačuje na vyplácanie minimálnej mzdy, čo cirkvi riešia doplácaním z vlastných zdrojov alebo skracovaním pracovných úväzkov,“ dodalo MK.

Pripomenulo tiež, že výšku príspevku štátu ovplyvňuje aj počet veriacich zistený podľa oficiálneho sčítania. Súčasný model prípadného zníženia alebo zvýšenia príspevku by mal byť zachovaný aj pri výpočte príspevku podľa novely zákona. „Zákon stanovuje úpravu výšky príspevku, ak celková religiozita všetkých cirkví poberajúcich príspevok klesne alebo vzrastie o desať percent. Navrhuje sa aplikovať túto úpravu na prípadnú zmenu počtu veriacich konkrétnej cirkvi,“ uviedlo ministerstvo.

Novela by mala platiť od 1. januára 2025. Zákon o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností sa naposledy menil v októbri 2019, vtedajšia úprava revidovala model, ktorý platil od polovice 20. storočia.

Pomoc Ukrajine

Slovensko poskytne záruky a v prípade potreby aj prostriedky vo výške päť miliónov eur Fondu Európskej únie (EÚ) pre Ukrajinu. Súhlasila s tým v stredu vláda, keď schválila Dohodu o príspevku medzi Európskou investičnou bankou (EIB) a Slovenskou republikou aj Dohodu o záruke medzi pôvodnými ručiteľmi a priebežne pristupujúcimi ručiteľmi a EIB.

Tieto dve dohody tvoria právny rámec fungovania Fondu EÚ pre Ukrajinu, ktorý vytvorila EIB ako jedno z viacerých opatrení na podporu Ukrajiny po jej napadnutí Ruskou federáciou v roku 2022. Je plánovaný ako krátkodobá a cielená iniciatíva, ktorá umožní banke financovať obnovu ukrajinskej ekonomiky a verejnú infraštruktúru, kým sa rozbehnú nové nástroje, pričom nemá povolené financovať vojenské výdavky.

Ruský tank v plameňoch. Stačil na to jeden ukrajinský Javelin Video

Slovensko a ďalších 12 krajín EÚ oficiálne deklarovali záujem prispieť do tohto fondu v júli 2023. Vznikol splatením prvého príspevku koncom roka 2023. Výška záväzku pripadajúca na SR je čiastočne odvodená z výšky kapitálového podielu v EIB. „Podiel SR vo fonde bude predstavovať päť miliónov eur vo forme záruk, respektíve záväzku voči skupine EIB splatného na vyzvanie,“ priblížilo v predkladacej správe ministerstvo financií. Platby bude Slovensko realizovať na základe výziev od EIB, spravidla na štvrťročnej báze.

Občianske a vodičské preukazy budú čoskoro aj elektronické

Vládny kabinet schválil s pripomienkmi aj návrh novely zákona o cestnej premávke a o občianskych preukazoch, ktorý prináša zavedenie digitálnych verzií občianskeho a vodičského preukazu. Cieľom je umožniť občanom vytvorenie digitálnych verzií týchto dokladov v mobilných zariadeniach, pričom ich overovanie bude zabezpečené kontrolnými orgánmi. Podľa Ministerstva vnútra (MV) SR tieto zmeny nijak nenarúšajú súčasné procesy vydávania fyzických dokladov. „Predpokladom na vytvorenie digitálnej verzie oboch preukazov bude najskôr ich vydanie vo fyzickej podobe,“ uviedol rezort vnútra.

Podľa MV RS budú digitálne verzie dokladov definované ako rovnopisy, teda doslovné odpisy fyzických dokladov, ktoré budú podliehať rovnakým pravidlám neplatnosti či nemožnosti používania, napríklad pri zadržaní vodičského preukazu. Zo schváleného návrhu novely vyplýva, že fyzické osoby budú aj naďalej povinné vlastniť fyzickú podobu preukazu. „V prvotnej fáze sa navrhuje, aby digitálne verzie mohli byť predložené len príslušníkom Policajného zboru počas ich kontrol. Pôjde predovšetkým o využívanie tejto možnosti pri kontrolách vykonávaných hliadkami poriadkovej, dopravnej a železničnej polície,“ spresnilo ministerstvo.

Účinnosť novely zákona je navrhovaná od 1. januára 2025, čím sa podľa MV SR vytvoria legislatívne predpoklady pre modernizáciu a digitálnu transformáciu dokladov na Slovensku.

Na šport pôjde viac peňazí

Rozpočet Fondu na podporu športu (FnPŠ) by sa mal navýšiť zo súčasných 20 na 60 miliónov eur ročne. Rozšíri sa aj predmet jeho činnosti či počet členov dozornej rady, zmení sa tiež proces voľby riaditeľa fondu. Zmena sa má dotknúť aj schvaľovania projektov športovej infraštruktúry národného významu. Vyplýva to z novely zákona o FnPŠ, ktorý schválila vláda.

„Cieľom návrhu je podporiť výstavbu a obnovu športovej infraštruktúry a športovej infraštruktúry národného významu, upraviť pravidlá na efektívne čerpanie finančných prostriedkov z fondu a aplikovať poznatky z aplikačnej praxe,“ vysvetlilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR.

Čítajte viac Premiérov exporadca Chmelár reaguje na spor v SNS: Vláda nemôže visieť na šnúrke od gatí Huliaka

„Verím, že navýšený príspevok sa výrazne prejaví v znížení investičného dlhu v horizonte najbližších štyroch až šiestich rokov,“ uviedol po rokovaní vlády minister športu a cestovného ruchu Dušan Keketi (nominant SNS). V súvislosti so zvýšením príspevku na prevádzku fondu upozornil, že navýšenie má zabezpečiť aj väčšiu transparentnosť a zvýšenú kontrolnú činnosť. „Aby sa nám nestávali také veci ako v Raslaviciach,“ pripomenul medializovaný prípad, keď bolo prezentované športovisko vybudované z dotácií, ktoré však nepostavili.

Činnosť fondu by sa mala rozšíriť po novom aj o vzdelávacie aktivity a metodicko-poradenskú činnosť v oblasti športu. V prípade riaditeľa fondu novela vypúšťa postup výberového konania, správna rada ho má vymenovávať a odvolávať na návrh predsedu správnej rady. Po novom by správna rada mala mať 12 členov. Nového člena by mal vymenovať a odvolať minister na návrh záujmového združenia samosprávnych krajov, ktoré reprezentuje celú regionálnu samosprávu SR. Ďalej sa navrhuje aj úprava odborných komisií.