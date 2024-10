Dolinková avizuje zmeny v konsolidačných opatreniach pre zdravotníctvo

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas) pripustila zmeny pri konsolidačných opatreniach týkajúcich sa zdravotníctva. Upraviť sa má podľa jej slov návrh spomalenia valorizácie platov zdravotníkov. Myslí si však, že konsolidácia by sa vôbec nemala týkať zdravotníckych pracovníkov a treba o tom ešte rokovať. Vyplýva to z jej vyjadrenia po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu.

„Zatiaľ sa nám podarilo vyrokovať 40 miliónov eur, ktorých sa konsolidácia týkať nebude,“ povedala. Avizovala, že to má priniesť úprava v návrhu spomalenia valorizácie platov zdravotníkov na tri percentá na jeden rok. Upozornila na to, že koeficienty sa takýmto spôsobom nebudú meniť pri zdravotníkoch, ktorým by potom mzda klesla pod hranicu priemernej.

Ministerka Dolinková: Verím, že sa nájdu lekári, ktorí budú pracovať v Trenčíne na kardiológii Video

Šéfka rezortu si však myslí, že konsolidačné opatrenia by nemali vôbec zasiahnuť zdravotníckych pracovníkov. „Z môjho pohľadu by sme mali hľadať zdroje niekde inde ako v rezorte zdravotníctva,“ doplnila. Rada by sa podľa vlastných slov zúčastnila na rokovaní ku konsolidačným opatreniam. Dolinková zároveň pripustila potrebu realizácie ozdravných opatrení. „Nie však na úkor zdravotníckych pracovníkov,“ podotkla. Zopakovala, že materiál k opatreniam už rezort vypracoval a má sa o tom diskutovať na koaličnej rade aj vláde.

Čítajte viac Záchranári žiadajú premiéra stiahnuť časť konsolidačného balíka znižujúceho mzdy

Poukázala na to, že lekárski odborári, ktorí kritizujú návrh konsolidácie, odmietli jej pozvanie na rokovanie. V stredu Lekárske odborové združenie opätovne vyzvalo vládu, aby upustila od konsolidácie verejných financií na úkor zdravotníkov. Peniaze sa podľa neho sa dajú ušetriť aj inak.

Súčasťou konsolidačných opatrení majú byť podľa pôvodného návrhu spomalenie valorizácie platov zdravotníkov v ambulantnom i nemocničnom sektore na tri percentá na jeden rok či transformácia štátnych nemocníc na akciové spoločnosti. Skritizovali to zástupcovia zdravotníckych organizácií naprieč celým sektorom.