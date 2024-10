Uškrtil ju a vyrezal jej orgány. Kuchár Jozef dostal za vraždu partnerky 23 rokov. Svoj skutok oľutoval

Tiež mu uložil ochranný dohľad v trvaní troch rokov a nahradiť poškodenému škodu v sume 2 941 eur. Rozsudok nie je právoplatný. Obžalovaný sa voči nemu odvolal. Prokurátor a splnomocnenec poškodeného si ponechali lehotu na odvolanie.

Forenzný psychiater Droba o posudku brutálneho vraha (archívne video) Video

Obžalovaný sa odvolal voči výške trestu odňatia slobody, voči zaradeniu do maximálneho stupňa stráženia a voči ochrannému dohľadu. Súd odkázal poškodeného so zvyškom nároku na náhradu škody na civilné konanie.

Hanuska vo svojej záverečnej reči svoj skutok oľutoval a deklaroval, že je pripravený uhradiť škodu. Jeho obhajca Dávid Béreš okrem iného navrhoval uloženie trestu odňatia slobody pod dolnú hranicu ustanovenej trestnej sadzby so stredným stupňom stráženia.

„Čo sa týka výšky trestu, podali sme na mieste odvolanie, keďže obhajoba má za to, že sú tam významné procesné okolnosti a mimoriadne skutkové okolnosti, ktoré jednoznačne vo svojom synergickom efekte vytvárajú priestor pre mimoriadne zníženie trestu pod dolnú hranicu ustanovenej trestnej sadzby,“ vysvetlil Béreš.

Prokurátor Peter Pilár konštatoval, že súd rozhodol v súlade s návrhom prokuratúry a trest považuje za spravodlivý.

Na augustovom hlavnom pojednávaní obžalovaný priznal vinu, preto sa dokazovanie vykonávalo iba o výroku o treste. Vypovedal znalec z odboru psychiatrie. Tiež sa čítali znalecké posudky a výpovede svedkov. Poškodená rodina obete žiadala náhradu škody vo výške 100 000 eur.

Cítite sa na Slovensku bezpečne? Áno Nie Neviem posúdiť Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Nie 50,2% Áno 43,0% Neviem posúdiť 6,8%

Hanuska podľa orgánov činných v trestnom konaní zavraždil začiatkom tohto roku na Prievozskej ulici v Bratislave svoju partnerku Patríciu obzvlášť brutálnym spôsobom, keď ju najskôr škrtil a neskôr bodal do krku a hrudníka. Následne jej vyrezal časť tváre, stehna, jej vnútorné orgány dal do vedra a vedľa tela ležalo srdce. Podozrivého neskôr zadržali, po obvinení ho súd vzal do väzby.

Podľa medializovaných informácií je Jozef Hanuska synom brutálneho vraha dvoch žien Štefana Pantla, ktorého za jeho činy ako jedného z mála na Slovensku popravili v roku 1981. Známy bol ako „bratislavský škrtič“.