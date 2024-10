Štát sa pripravuje na evakuáciu Slovákov v Libanone, v hre sú dva scenáre. Vojenským špeciálom poletia aj slovenskí vojaci

Po Slovákov, ktorí zostali uviaznutí v Libanone pre konflikt medzi Izraelom a Hizballáhom, poletí v prípade potreby dopravné lietadlo Spartan s 30 vojakmi. Na rokovaní to v stredu schválila vláda s tým, že pripravené sú aj dva rôzne scenáre, ako by občania Slovenska mohli byť evakuovaní. K letovým operáciám dôjde na konci týždňa, o pomoc požiadali do stredy popoludnia zhruba tri desiatky ľudí. Žiadosti o evakuáciu z Izraela zatiaľ neregistrujú.