Nadácia Zastavme korupciu: Areál Úradu vlády SR bude rekonštruovať bývalý biznis partner Norberta Bödöra

Ako nadácia priblížila, zákazku sa firme podarilo získať aj vďaka referencii na záhradkárske práce od ďalšej nitrianskej firmy, s ktorou sa Stanter zlúčil tesne pred súťažou.

„Akciovka Stanter ešte do októbra minulého roka vystupovala pod obchodným menom Inpek Holding a zmenila sa aj jej vlastnícka štruktúra. Má už len jedného vlastníka – Milana Kreškóciho staršieho. Ten roky podnikal s Bödörom a ich firmy, vrátane Stantera sídlia na rovnakej nitrianskej adrese," informovala Nadácia Zastavme korupciu a pokračovala, že podľa podmienok zákazky mali uchádzači doložiť aj doterajšiu skúsenosť s realizáciou prác v oblasti záhradníctva alebo záhradnej architektúry za aspoň 150-tisíc eur, a to za obdobie od mája 2019 do mája 2024. Stanter doložil, že robil záhradné práce pre projekt Orbis Nitra, no neuviedol konkrétnu sumu, ale iba výšku celej zákazky 26 miliónov eur a zarátal tam aj práce pred májom 2019. „Úrad vlády ho preto požiadal o upresnenie referencie. Úrad vlády v reakcii na otázky od nadácie k týmto nezrovnalostiam opäť potvrdil, že referencia od Stanteru bola v poriadku. Staršie faktúry za apríl 2019 komisia vylúčila a overenie prác ako zelená strecha, trávniky, výsadbu stromov a ďalšie si členovia podľa odpovede skontrolovali cez internet," doplnila nadácia s tým, že firme vyšlo potrebných 150-tisíc len tesne. Nadácia ďalej informovala, že Orbis Nitra už neexistuje, keďže sa zlúčila pred uzatvorením súťaže so Stanterom. To podľa vlády však nie je problémom, keďže referencia platila k júnu 2023, kedy bol Orbis Nitra ešte samostatnou firmou.

Nadácia ďalej podotkla, že po zmene vlády sa Stanteru podarilo uspieť v niekoľkých väčších zákazkách. „V Dubnici nad Váhom dodávajú rekonštrukciu historického kaštieľa a skatepark. Od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti získali zákazku v hodnote 24 miliónov eur na stavbu kanalizácie v Kolárove. Ďalšie státisíce eur majú zazmluvnené od Žilinského kraja na opravy ciest a mostov," upozornila nadácia s tým, že pred voľbami firma získavala zákazky len sporadicky, pričom ročne išlo o státisíce eur. „Najväčším predošlým úspechom pôvodne Inpek Holdingu bola v lete 2022 revitalizácia námestia v Dubnici za takmer tri milióny eur, kde ale uspela v konzorciu s ďalšou firmou," doplnila nadácia a vysvetlila prepojenie medzi Inpekom, Stanterom a Bödörom. „V minulosti existovali dve spoločnosti, ktoré mali v mene Inpek. Eseročka Inpek a akciovka Inpek Holding. Inpek Holding sa premenoval na Stanter. Staršia eseročka Inpek vznikla v roku 1994 a odvtedy ju riadia dvaja partneri Milan Kreškóci a Peter Kuppé. Od roku 2007 s oboma podnikateľmi začal cez ďalšiu firmu podnikať Bödör," priblížila nadácia s tým, že ide o firmu BI Invest, ktorá sa v roku 2019 zlúčila s eseročkou Inpek. „No ešte predtým – v roku 2015 si Kreškóci a Kuppé založili ďalšiu firmu Inpek Holding, dnes Stanter. Všetky tri spoločnosti – Inpek, BI Invest a Stanter sídlili na rovnakej adrese v Nitre," doplnila nadácia a pokračovala, že budovu sídla vlastní starší Inpek. Nadácia už dávnejšie upozornila, že eseročka Inpek v minulosti profitovala z veľkých zákaziek v súvislosti s priemyselným parkom Jaguar pri Nitre.

Ďalšie prepojenie na Bödöra podľa nadácie smeruje aj do samotného Stanteru. „Tento rok sa táto akciovka zlúčila s nitrianskou spoločnosťou Orbis Nitra. Tá tiež sídlila na rovnakej adrese ako Inpek, Stanter a kedysi BI Invest. Orbis Nitra developoval známy projekt v centre Nitry, kde vlastnia byty viacerí zástupcovia strany Republika vrátane jej šéfa Milana Uhríka," uviedla nadácia a doplnila, že Investigatívne centrum Jána Kuciaka pred rokom informovalo, že cez akcie privátneho fondu mal minimálne do roku 2020 v Orbis Nitra preukázateľne cez sprostredkovateľa vlastniť podiel Bödör. Stanter mal minulý rok podľa dostupných informácií v priemere 32 zamestnancov. „U podobných stavebných firiem to nie je nič nezvyčajné, množstvo pracovníkov si zazmluvňujú priebežne podľa potreby. Zaujímavý je ale záber prác Stanteru – od kanalizácie, cez opravy ciest a mostov, až po rekonštrukcie historických kaštieľov či záhradnícke práce na Úrade vlády SR," uzavrela Nadácia Zastavme korupciu.