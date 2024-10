Danko verzus Huliak. Pomsta, zrada a možný odchod: Ohrozí spor v SNS koalíciu? Hlas tajné dohody odmieta

Blesk z jasného neba, ktorý prekvapil aj samotného lídra SNS Andreja Danka. Traja členovia klubu SNS na čele s Rudolfom Huliakom, predsedom strany Národná koalícia/Nezávislí kandidáti (NK/NEKA), chcú, aby bolo o nich viac počuť. O ich zámere nikto z národniarov vrátane Danka nevedel. Huliak sa z poslaneckého klubu ani z koalície odísť nechystá, no chce prejavovať svoje názory, ktoré sa v niektorých prípadoch odlišujú od postoja SNS. Čerešničkou na torte bolo, že odídenci z SNS avizovali podporiť kandidáta Hlasu na post predsedu parlamentu. Čo by znamenal rozpad klubu SNS pre vládnu koalíciu?

Líder národniarov označil Huliaka za zradcu a z jeho vyhlásenia bol šokovaný. Danko dodal, že Hlas si Huliaka a jeho dvoch kolegov kúpil. Líder Hlasu Matúš Šutaj Eštok aj viacerí ministri za jeho stranu odmietajú, že by za tým boli akékoľvek tajné dohody.

Huliakova strana Danka na sociálnej sieti varovala, že môže prísť o poslanecký klub, ale aj o post predsedu parlamentu. Status však neskôr zmazala. Práve nejednotnosť klubu SNS bola už od začiatku slabinou vládnej koalície, pred ktorou varovali viacerí odborníci. Dankovi sa tak vrátilo to, čo v koaličnom spore vyčítal Hlasu.

Zo spojencov nepriatelia

V utorok (1.10) krátko po jednej sa k mikrofónu postavil Huliak spolu s Ivanom Ševčíkom a Pavlom Ľuptákom. Nestál tam však ako člen klubu SNS, ale ako predseda Národnej koalície, ktorá na sneme rozhodla, že chce do názvu SNS doplniť aj názov svojej strany. Všetci traja sú podľa neho zodpovední za svoje činy a musia za ne niesť následky bez vplyvu na SNS. „Urobíme všetko pre to, aby sa vládna koalícia nerozpadla, a preto neodchádzame zo žiadneho klubu,“ povedal.

Huliakovci chcú v parlamente presadzovať vlastnú identitu. Ostávajú však pevnou súčasťou koalície a budú dodržiavať koaličnú zmluvu, čo znamená aj to, že na post predsedu parlamentu podporia kandidáta Hlasu, ktorým je stále minister investícií Richard Raši. O viac ako tri hodiny neskôr označil šokovaný Danko Huliaka za zradcu s tým, že názov klubu sa meniť nebude. „Ak bojujete s politickými súpermi, ako je aj Hlas, Smer alebo opozícia, ste zvyknutí na politický boj, ale zrada vždy bolí,“ uviedol s tým, že ide o takú „malú neveru“.

Na margo šéfa parlamentu uviedol, že v koalícii padla dohoda, že ním ostane Peter Žiga. O post predsedu parlamentu sa SNS a Hlas sporia už niekoľko mesiacov. Poslancov NK/NEKA na čele s Huliakom si mal Hlas podľa Danka kúpiť. Obec Očová, kde je Huliak starostom, mala údajne dostať dotácie na letisko. Poslanec tiež mal rokovať o vystavbe baterkárni v obci aj s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas). Ministri vrátane šéfa Hlasu Šutaja Eštoka tieto informácie popierajú.

„Neviem, odkiaľ túto informáciu pán Danko zobral. Ja som sa s pánom Huliakom nestretla, jedine sa s ním pozdravím v parlamente. O tomto som vôbec nerokovala,“ reagovala Saková a dodala, že žiadne tajné dohody podľa nej neexistujú. „My si nepotrebujeme nikoho kupovať. Ide o tri hlasy,“ povedal Raši s tým, že dotácie boli realizované mesiace pred týmto sporom. „Nevedel som o tom, je to konšpirácia a nemá to súvis,“ povedal novinárom. Huliak v rozhovore pre dezinformačný portál Hlavné správy uviedol, že o presune čínsko-slovenskej baterkárne nikdy reč nebola, potvrdil však, že pri Očovej sa usiluje o vybudovanie priemyselného parku. „Do Banskobystrického kraja nikdy žiadna veľká investícia neprišla, sme hladová dolina,“ uviedol.

Podľa politológa z Prešovskej univerzity má Huliak rôzne ambície. „Sabotovanie koalície zo strany SNS mu nemusí vyhovovať, radšej by sa s Hlasom a Smerom ticho dohodol, aby mohol realizovať zámery akejkoľvek povahy, ktoré považuje za dôležité,“ myslí si. „Myslím, že aj Huliak, aj Danko vedia, že v inej konštelácii nemajú šancu byť súčasťou vládnej koalície. Je však možné, a Huliak to nepriamo naznačil, že Národná koalícia by privítala úlohu štvrtého koaličného partnera, čo sa však asi nestretne s pochopením nielen v SNS, ale ani v Smere,“ hovorí politológ z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV) Juraj Marušiak.

Huliak na koaličnej rade nebol

Pre zvyšok koaličných poslancov v Smere a Hlase je dôležité, že Huliak sa rozhodol koalíciu podporovať. Napätie medzi koaličnými partnermi to však určite nezmierni. „Pre nás, ale aj pre koalíciu, je kľúčové, že všetci traja páni okolo pána Huliaka deklarovali, že budú dodržiavať programové vyhlásenie vlády (PVV) ako aj koaličnú dohodu a to je to, po čom od začiatku volá aj strana Hlas,“ povedal minister práce Erik Tomáš.

Rudolfa Huliaka na koaličnej rade nahradila Martina Šimkovičová.

„Asi sa chcú nejako zviditeľňovať a možno v najbližších veľkých parlamentných voľbách nekandidovať pod SNS, ale samostatne. Stratégiu musia ovládať v tomto prípade sami. Pre nás je dôležité jedno – budú naďalej podporovať vládnu koalíciu,“ reagoval predseda poslaneckého klubu Smeru Ján Richter s tým, že prvou skúškou bude hlasovanie o konsolidačnom balíčku

Šutaj Eštok necháva na Dankovi, aby si urobil poriadok v klube. „Ako predseda Hlasu chcem jasne garantovať, že Hlas bude naďalej stabilnou a pevnou súčasťou koalície,“ povedal po rokovaní vlády. „Bez dobrých dohôd nemôžeme byť dobrými priateľmi,“ uviedol. Reči o dotáciách pre Očovú či baterkárni označil klebety. „To si môžete potom myslieť, že ak sme leteli z Bratislavy, tak by sme si kúpili pána Valla. Sú to holé nezmysly,“ dodal líder Hlasu.

Včera popoluní sa lídri a zástupcovia koaličných strán stretli na koaličnej rade. Otázkou bolo, či sa jej zúčastní aj Huliak, ktorý sa predtým týchto stretnutí zúčastňoval ako zástupca klubu SNS spolu so šéfom národniarov a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Kým Danko povedal, že si „vedľa neho v živote nesadne“.

V koalícii totiž nečakaného sporu medzi poslancami z kandidátky SNS riešia aj spor Dankovej strany s Hlasom ohľadom konsolidačného balíka. SNS požadovala viacero zmien a kritizovala ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú (Hlas) a nadmerné financovanie jej rezortu. Úrad vlády SR (ÚV SR) v krátkom stanovisku uviedol, že lídri koaličných strán garantovali vládnu väčšinu a spôsobilosť prijímať vo vláde a v parlamente dôležité rozhodnutia vrátane konsolidačného balíka. Huliak však na koaličnej rade nakoniec chýbal. Nahradila ho ministerka kultúry Martina Šimkovičová.

Danko na Facebooku uviedol, že absolvovali po dlhšom čase opäť konštruktívnu koaličnú radu. „Tomáš Taraba nás podporoval z diaľky. Verím, že na zajtrajšom hlasovaní konsolidačného balíka koalícia ukáže jednotnú podporu našej vláde,“ uviedol. Huliak neskôr reagoval, že chcel byť súčasťou koaličnej rady ako zástupca Národnej koalície, no Danko ho na ňu nevzal a aj preto bude vyžadovať stretnutie s premiérom Robertom Ficom (Smer). „Bolo vždy na predsedovi poslaneckého klubu, koho si so sebou vezme. Žiaľ, Andrej Danko ma nezobral. Nerozumiem tomu, pretože po utorkovej (1. 10.) tlačovej besede nerozhoduje o členoch Národnej koalície,“ povedal novinárom.

Politické rozhodnutia Huliakovej strany podľa politológa z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka Miroslava Řádeka naznačujú, že v politickom zákulisí sa robia veľmi rôznorodé politické dohody. „Preto si netrúfam odhadovať postoj Tomáša Tarabu, ktorý už má tiež skúsenosť z odchodu z poslaneckého klubu. Na jednej strane sa zvýšila jeho politická cena vo vzťahu k SNS, ale súčasne môže mať pohnútky pre rovnaké politické konanie ako Rudolf Huliak,“ myslí si. Marušiak uviedol, že Taraba môže posilniť svoj vplyv v SNS. „Ale rovnako dobre sa môže, ako zatiaľ najvýraznejšia a najmenej skompromitovaná tvár SNS, pokúsiť o prevzatie celej SNS,“ uviedol.

Čo by znamenal rozpad klubu SNS?

O Huliakovej rebélii nevedeli ani v koalícii a nevedel o nej ani Danko. „Chceli sme predísť invektívam Andreja Danka,“ povedal Huliak. „Preferencie neúprosne klesajú. Ľuďom vadia aj tie žabomyšie vojny v parlamente a odkazovanie si cez média. Nedokázali sme nikomu upokojiť hormóny a zaviesť diplomaciu,“ komentoval na sociálnej sieti Ševčík a SNS poďakoval za otvorenie kandidátky.

Poslanecký klub SNS už od začiatku čelil pochybnostiam o tom, či ho Danko zvládne ukočírovať. Podľa výsledkov volieb bol Danko jediným zástupcom SNS z celkovo desiatich zástupcov, ktorý sa prekrúžkovali do parlamentu na kandidátke SNS. Pred voľbami sa totiž spojil s menšími stranami, ktoré boli už v spojených voľbách vnímané ako krajne pravicové. Išlo o stranu Život – NS Tomáša Tarabu, Národnú koalíciu Rudolfa Huliaka a Slovenský patriot bývalého sudcu Michala Radačovského.

Okrem toho sa na kandidátku dostali aj viaceré nezávislé osobnosti či predstavitelia dezinformačnej scény. Taraba a Šimkovičová putovali do vedenia rezortov a Filip a Štefan Kuffovci dostali miesta štátnych tajomníkov. Miesto nich do parlamentu zasadli traja členovia SNS Milan Garaj, Karol Farkašovský a Dagmar Kramplová. Štvrtým náhradníkom bol člen Slovenského patriota Adam Lučanský, syn bývalého šéfa polície Milana Lučnaského.

Čítajte viac Upratovanie v klube SNS? Danko môže vymeniť stabilitu za reputačné riziko. V klube je stále v menšine

„Podstatné je, že (Huliak, pozn. red.) ostáva v klube aj v koalícii,“ reagoval na otázku Pravdy, ako hodnotí kroky Huliaka a či je v SNS napätie člen klubu SNS Roman Michelko. „Nie, nikto ďalší sa nechystá. Navyše, aj ľudia z NK/NEKA jasne deklarovali, že ostávajú v klube,“ dodal. Huliak však v parlamente počas vyjadrenia k jeho neúčasti na koaličnej rade upozornil, že viacerí ich nominanti z inšpektorátu životného prostredia a zo Štátnej ochrany prírody dostali v stredu výpovede. „Bolo mi odkázané, že všetci naši odborníci, ktorých sme odporučili, končia. Bolo mi dokonca sa vyhrážané, nebudem to tu komunikovať,“ povedal Huliak. „Myslím si, že je to pomsta,“ povedal Huliak s tým, že je to cez čiaru, ale situáciu nechce viac komentovať.

Bývalý štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča z Demokratov informoval, že o funkciu prišli v rezorte prišla Katarína Maliková, bývalá poslanecká asistentka Huliaka, ktorá bola riaditeľkou kancelárie generálnej riaditeľky Slovenskej inšpekcie životného prostredia a hovorilo sa o nej ako o budúcej šéfke inšpekcie. „Podľa mojich informácií ma byť rovnako odvolaný aj Štefan Kysel, generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR a čaká sa len na jeho návrat. Kysel je členom predsedníctva Národnej koalície Rudolfa Huliaka a bol kandidátom za SNS do NR SR s č. 146,“ napísal Kiča. Huliak a Kysel údajne nemajú dobré vzťahy s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Ten zrejme stojí podľa spomínaného vyhlásenia Danka stáť v tomto spore práve na strane lídra SNS.

Situáciu s výpoveďami kritizoval aj Ľupták. „S hrôzou a zdesením od rána počúvam, že sú naši nominanti vyhadzovaní z práce. S plnou váhou teraz vyhlasujem za moju osobu, ak sa toto nevráti späť a, nedajbože, to bude pokračovať, ja ako osoba sa nebudem cítiť viazaný sľubom, ktorý som dal ostatným kolegom – poslancom a Andrejovi Dankovi, že urobíme všetko pre to, aby bol poslanecký klub zachovaný, toľko z mojej strany,“ dodal.

Foto: FB/SNS klub, SNS, pôvodne zvolení poslanci, šimkovičová, taraba, michelko, huliak, kuffa, Desať pôvodne zvolených poslancov za SNS.

Ak by sa huliakovci rozhodli klub SNS opustiť, zanikol by. Podľa rokovacieho poriadku musí mať klub minimálne osem členov. „Nebola by pre nás dobrá situácia, keby sa rozpadol klub SNS z istých procedurálnych príčin,“ komentoval Richter. Národná koalícia už včera v statuse na sociálnej sieti odkázala „samojedinému Dankovi“, aby uvažoval. „Môžeš prísť o poslanecký klub, ale aj o post podpredsedu NR SR,“ napísala NK/NEKA a status po hodine zmazala.

Ak by klub zanikol, neznamenalo by to automaticky pre vládnu koalíciu problém. Na to, aby išlo o vládnu menšinu, by musela SNS z koalície vystúpiť. Aj keby traja poslanci z koalície nakoniec vystúpili, koalícia by sa stále opierala síce o tesnú, ale minimálnu potrebnú väčšinu – teda 76 poslancov. Koalícia aj menšinová vláda je len politickou kategóriou, kým existenciu poslaneckého klubu formálne a právne upravuje zákon o rokovacom poriadku NR SR. „Ak by napr. z klubu Hlasu odišli piati poslanci a pridali by sa k opozícii, klub Hlasu bude existovať, ale vláda by bola menšinová. Ak by nejakí poslanci odišli z klubu koaličnej strany, ale ostanú podporovať koalíciu, vláda nebude menšinová,“ vysvetlil pre Pravdu poslanec za SaS Ondrej Dostál.

Čítajte viac Kým Smer po roku stagnuje, Hlas zastavil pokles: Šimečkovi pomohol aj Fico, Danko bojuje s Republikou

V minulosti sa tak rozpadlo viacero klubov. Po voľbách v roku 2016 odišlo zo strany Sieť niekoľko poslancov okolo Miroslava Beblavého. Zvyšok síce nebol dostatočne veľký na vytvorenie klubu, no ostatní poslanci Siete podporovali tretiu Ficovu vládu. V minulom volebnom období zanikol poslanecký klub Za ľudí, no už nezávislí poslanci podporovali Hegerovu vládu a strana Za ľudí ostala súčasťou koalície až do jej konca.

Podľa politológa z Prešovskej univerzity Michala Cirnera by rozpad SNS koalíciu neohrozil. „Títo politici nikdy nebudú spolupracovať s opozíciou. Skôr niektorí poslanci Hlasu môžu koalíciu reálne opustiť, poslanci v klube SNS nemajú alternatívu“ uviedol. Marušiak hovorí maximálne o vyjednávaniach pri ťažších hlasovaniach, rozpad vlády však neočakáva. „Danko ani jeho kolegovia zo SNS by nateraz nič nezískali z prípadného pádu štvrtej vlády Roberta Fica,“ dodáva Řádek.

Rebeli v Hlase vs. rebeli v SNS

Dankovi sa tak nakoniec vrátili útoky na nejednotnosť klubu Hlasu potom, čo traja jeho poslanci v tajnom hlasovaní nehlasovali počas odvolávania lídra PS Michala Šimečku. Už od začiatku bola „jednotnosť klubu SNS“ Dankovým hlavným argumentom. Aký je teda rozdiel medzi troma rebelmi v Hlase a v SNS? Podľa Cirnera zásadný. „Lebo odchodom z Hlasu by sa najskôr pridali k opozícii, kým šarvátky v rámci klubu SNS sú len bojom o válovy,“ uviedol.

„Kvalitatívne je rozdiel v tom, že pokým si poslanci Hlasu pri odvolávaní Michala šimečku uplatili svoje svedomie, poslanci Národnej koalície sa stali súčasťou pragmatického politického obchodu,“ hovorí Řádek. Politológ SAV dodáva, že vni v jednom prípade nebola spochybnená lojalita voči vládnej koalícii. „Ale v oboch prípadoch bol jedným z aktérov konfliktu Andrej Danko. Možno to zrejme vnímať aj v súvislosti so sporom Hlasu a SNS o pozíciu predsedu parlamentu. V prípade Národnej koalície sú v hre jasne osobné ambície členov istej skupinky v klube SNS, v prípade Hlasu išlo o nesúhlas s konkrétnym krokom vládnej väčšiny,“ dodal Marušiak.