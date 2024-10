Huliakových nominantov vyhadzujú zo štátnej správy. Stolička vedľa Danka ostala na koaličnej rade prázdna

Koaličná rada bola bez Huliaka Video Zdroj: ta3

„Bolo vždy na predsedovi poslaneckého klubu, koho si so sebou vezme. Žiaľ, Andrej Danko ma nezobral. Nerozumiem tomu, pretože po utorkovej (1. 10.) tlačovej besede nerozhoduje o členoch Národnej koalície," poznamenal pred novinármi. Odmietol komentovať vyjadrenia Danka na jeho osobu. Upozornil však na to, že viacerí ich nominanti z inšpektorátu životného prostredia a zo Štátnej ochrany prírody dostali v stredu výpovede.

„Bolo mi odkázané, že všetci naši odborníci, ktorých sme odporučili, končia. Bolo mi dokonca sa vyhrážané, nebudem to tu komunikovať,“ povedal Huliak.

Bývalý štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča z Demokratov počas dňa informoval, že o funkciu prišli nominanti Rudolfa Huliaka v organizáciách spadajúcich pod ministerstvo životného prostredia. „V rezorte skončila Katarína Maliková, bývalá poslanecká asistentka Rudolfa Huliaka, kandidátka č. 147 za SNS (Národnú koalíciu), ktorá bola riaditeľkou kancelárie generálnej riaditeľky Slovenskej inšpekcie životného prostredia a hovorilo sa o nej ako o budúcej šéfke inšpekcie. Podľa mojich informácií ma byť rovnako odvolaný aj Štefan Kysel, generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR a čaká sa len na jeho návrat. Kysel je členom predsedníctva Národnej koalície Rudolfa Huliaka a bol kandidátom za SNS do NR SR s č. 146," napísal Kiča na sociálnej sieti.

„Myslím si, že je to pomsta,“ povedal Huliak s tým, že je to cez čiaru, ale situáciu nechce viac komentovať.

Situáciu s výpoveďami kritizoval aj Ľupták. „S hrôzou a zdesením od rána počúvam, že sú naši nominanti vyhadzovaní z práce. S plnou váhou teraz vyhlasujem za moju osobu, ak sa toto nevráti späť a, nedajbože, to bude pokračovať, ja ako osoba sa nebudem cítiť viazaný sľubom, ktorý som dal ostatným kolegom – poslancom a Andrejovi Dankovi, že urobíme všetko pre to, aby bol poslanecký klub zachovaný, toľko z mojej strany," dodal.

Huliak a Kysel údajne nemajú dobré vzťahy s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Ten by mal podľa posledných vyhlásení SNS stáť v tomto spore na strane Danka. „Tomáš Taraba nás podporoval z diaľky. Verím, že na zajtrajšom hlasovaní konsolidačného balíka koalícia ukáže jednotnú podporu našej vláde," napísali na Facebooku národniari.

Huliak zároveň zopakoval, že chcú len zmeniť názov klubu a aj naďalej zostať členmi poslaneckého klubu SNS a súčasťou vládnej koalície. „Nerozumiem celému tomuto marazmu, ktorý okolo tohto vznikol. Pán Danko veľmi dobre vedel, že sme tu Národná koalícia a že si budeme za svojou stranou stáť," skonštatoval.

Predseda poslaneckého klubu Smeru Ján Richter priznal, že vyhlásenia poslancov okolo Huliaka a následná reakcia predsedu SNS Danka dostali do nevýhodnej polohy celú vládnu koalíciu. „Som pevne presvedčený, že Huliak a jeho kolegovia sú a budú aj v ďalšom období pevnou súčasťou vládnej koalície, pretože tá podpora nie je o nejakých osobách, ale hlavne o programe, ktorý sme ponúkli," povedal.

Je však podľa neho vecou predsedu každej koaličnej strany, koho so sebou prizve na koaličnú radu. „Nie sme radi tomu cirkusu, ktorý tu koaličný partner alebo dvaja jeho dôležití predstavitelia v stredu predviedli,“ reagoval. Problémy by si mal podľa Richtera vyriešiť klub SNS sám. Myslí si, že situácia by nemala mať vplyv na fungovanie koalície. „Možno vo štvrtok (3. 10.) bude taká prvá skúška pri hlasovaní," uviedol v súvislosti s rozhodovaním o konsolidačnom balíku. Predpokladá, že Huliak nebude mať problém podporovať koalíciu aj naďalej.

Huliak je líder mimoparlamentnej strany Národná koalícia/Nezávislí kandidáti. Žiadal do názvu klubu SNS doplniť názov politického subjektu. Odôvodnil to tým, že on a poslanci pôsobiaci v Národnej koalícii sú sami zodpovední za svoje činy. Danko označil postoj Huliaka za zradu. Názov poslaneckého klubu SNS sa podľa neho meniť nebude. Myslí si, že Huliak sa s Hlasom-SD dohodol na podpore predsedu parlamentu. Lídri koalície po stredajšej koaličnej rade garantovali, že v parlamente majú väčšinu poslancov na to, aby prešiel konsolidačný balík. Za SNS sa na koaličnej rade zúčastnil Danko a ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).