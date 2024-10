Poslanecký klub SNS by mohol zaniknúť, v minulosti sa to stalo aj Procházkovi, upozornila opozícia

Reagoval tak predseda hnutia Slovensko Igor Matovič na otázku o možných dopadoch na koalíciu v prípade zániku poslaneckého klubu SNS po prípadnom odchode predsedu Národnej koalície Rudolfa Huliaka a členov Ivana Ševčíka a Pavla Ľuptáka z klubu národniarov.

„Jednoducho Robert Fico ho rozoberie na malé kúsky. Premiérovi oveľa viacej vyhovuje, aby mal 78 poslancov pevných ako skala, ako keby sa mal spoliehať na nejaké dohody s Dankom. Podľa mňa je nad Dankom už zlomená palica a jeho osud je už spečatený. Už len počkajú, kedy zahlasujú za konsolidáciu a potom aj za rozpočet. A niekedy v januári, februári potom predseda Danko zistí, že v celom klube SNS je sám,“ povedal Matovič.

Danko reaguje na Huliaka: Som šokovaný, je to zradca Video

Poslanec a predseda strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling v tejto súvislosti povedal, že koalícia sa za ostatné mesiace iba háda. „A presne tak ako sa koalícia háda medzi sebou, tak sa hádajú aj v jednotlivých koaličných stranách. Vidíme, že je rozdelená strana Hlas-SD, lebo nie všetci hlasovali za odvolanie Michala Šimečku z postu podpredsedu parlamentu. A teraz vidíme aj tú poslednú kauzu strany SNS, ktorá sa vlastne rozpadáva. Budú sa hádať medzi sebou, budú sa vydierať a uvidíme, čo bude výsledkom. Otázka je, kde nakoniec uvidíme poslanca Rudolfa Huliaka a čo si vydobyje. Podstatou tejto koalície je iba boj o stoličky. Pre nich sú dôležitejšie funkcie ako predvolebné sľuby. Tým pádom oklamali všetkých voličov,“ vyjadril sa Grohling.

Čítajte viac Danko verzus Huliak. Pomsta, zrada a možný odchod: Ohrozí spor v SNS koalíciu? Hlas tajné dohody odmieta

Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka konštatoval, že vzhľadom na to, akí ľudia pôsobia v klube SNS, sa nič nedá predvídať. „Špeciálne pri Andrejovi Dankovi neviete, čo urobí nasledujúcu hodinu. To, čo mňa na tom trápi je zavádzanie drahoty vládou. Všetkým ľuďom idú zvýšiť dane, na čo doplatíme všetci. A pritom koaličná strana SNS sa tu háda o tom, ako sa bude volať ich klub, kto bude kde sedieť, kto koho zradil. Táto telenovela ľudí nezaujíma. A to najmä v situácii, keď táto vláda aj SNS zavádza túto drahotu. Zdá sa mi to veľmi nedôstojné voči ľuďom,“ povedal Šimečka.

Huliak chce do názvu klubu SNS doplniť Národnú koalíciu Video

Predseda Kresťanskodemo­kratického hnutia Milan Majerský v tejto súvislosti doplnil, že táto koalícia len kopíruje veľký chaos, ktorý vyčítala bývalým vládam. „Je to smutný príbeh, lebo ani nie po roku sa im to rozpadáva pod rukami. Dosah na parlament pri situácii v SNS môže byť rôzny. Buď istota flekov, ktorá ich scelí, alebo padne vláda a budú vypísané predčasné voľby. Príbeh s predčasnými voľbami je však menej pravdepodobný,“ uzavrel Majerský.

Aj poslanec Ondrej Dostál (SaS) v NR SR upozornil, že zaniknutie poslaneckého klubu SNS je možným scenárom, ak z neho odídu aj dvaja poslanci (Ivan Ševčík, Pavel Ľupták), ktorí sú spolu s poslancom Huliakom členmi Národnej koalície/Nezávislí kandidáti. „Ak počet poslancov v poslaneckom klube klesne pod osem členov, podľa zákona o rokovacom poriadku tento klub zaniká,“ reagoval Dostál na otázku o možnom zániku poslaneckého klubu SNS a jej dopadov na koalíciu.

Čítajte viac Huliakových nominantov vyhadzujú zo štátnej správy. Stolička vedľa Danka ostala na koaličnej rade prázdna

Aj keď by SNS prišla o poslanecký klub, vládna koalícia by mohla pokračovať ďalej. „Vládna koalícia by mala dva poslanecké kluby a skupinu poslancov, ktorí by ju podporovali za stranu SNS, aj keby nemali vlastný klub. A zrejme by ju podporovali aj tí traja poslanci zo skupiny okolo Huliaka,“ vysvetlil Dostál. Pripomenul tiež, že podobná situácia nastala aj v roku 2016 pri vzniku tretej vlády Roberta Fica, keď strana Sieť prišla o možnosť vytvoriť samostatný poslanecký klub, ale koalícia napriek tomu vznikla. „Fungovanie koalície a koaličná väčšina je viac vecou politických dohôd,“ uviedol Dostál, poukazujúc na to, že poslanecký klub má aj právny rozmer zakotvený v zákone o rokovacom poriadku.