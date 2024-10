Fico chce po skončení vojny na Ukrajine obnoviť vzťahy s Ruskom. Pavel vraj tiež zmenil názor

Vyslovil sa aj za zachovanie tranzitu ruských surovín do Európy cez Ukrajinu. V prejave bez bližších podrobností tiež tvrdil, že postoj k vojne na Ukrajine už zmenil český prezident Petr Pavel.

Fico: Podporujeme ambíciu EÚ, aby bola Ukrajina členským štátom Video V Bratislave dňa 16. apríla 2024. / Zdroj: TASR

„Ak sa vojna počas mandátu tejto vlády skončí, urobím všetko pre obnovenie hospodárskych a štandardných vzťahov s Ruskou federáciou. Európska únia potrebuje Ruskú federáciu, Ruská federácia potrebuje Európsku úniu. Pripomenul, že každá vojna sa skončí za rokovacím stolom. "A bude nám veľmi záležať na normálnych priateľských vzťahoch s Ukrajinou, ktorej želáme, nech toto nešťastie skončí, pretože je to nešťastie pre všetkých,“ skonštatoval premiér s tým, že sa napĺňajú slová o tom, že konflikt nemá vojenské riešenie.

„Potvrdzujú to vyjadrenia mnohých politikov, ktorí už hovoria o kompromisoch, o tom, že vraj Ukrajina sa musí pripraviť na nejaký kompromis, ktorý bude bolieť jednu aj druhú stranu,“ uviedol Fico, ktorého terajšej vláde skončí mandát v riadnom termíne v roku 2027. Dodal, že konflikt na Ukrajine nemá vojenské riešenie.

Čítajte aj Pavel: Svet už nie je súbojom Západu a Východu, ale demokracie s autokraciami

Podľa Fica mnoho politikov už v súvislosti s Ukrajinou hovorí o potrebe kompromisov a k Pavlovi povedal, že výrazne zmenil postoj k vojne na Ukrajine. Detaily neuviedol. Pavel napríklad v rozhovore s americkým denníkom The New York Times predtým povedal, že Ukrajina musí byť realistická ohľadom svojich vojnových cieľov a prijať, že časť územia by mohla aspoň dočasne zostať pod ruskou kontrolou.

Premiér pred rokovaním slovenskej s ukrajinskej vlády, ktoré je naplánované na budúci týždeň, tiež povedal, že by si želal, aby Ukrajina zostala tranzitnou krajinou pre suroviny, ktoré podľa neho Európa potrebuje.

Fico sa teší na rokovanie vlády na Ukrajine. „Budeme hovoriť nielen o plnení cestovnej mapy, ktorú máme v oblasti humanitárnej a možno inej, ale teším sa predovšetkým na to, že budeme môcť otvorene hovoriť, ako zagarantovať, že Ukrajina zostane významnou tranzitnou krajinou pre základné suroviny, ktoré západná Európa potrebuje,“ uviedol slovenský premiér.

Váži si „veľmi dobrú chémiu“ medzi ním a ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom, hoci na niektoré veci majú rozdielne názory. „Ale viem, že môžem s ním otvorene o týchto otázkach hovoriť. Či existujú nejaké modely, ako zabezpečiť tranzitné trasy cez Ukrajinu na Slovensko, pretože to nie je iba otázka, že my dostaneme to, čo potrebujeme pre našu činnosť. My predsa máme zabezpečené a vytvorené také prostredie, že Slovensko je predovšetkým tranzitnou krajinou,“ skonštatoval s tým, že Slovensko bojuje s „obrovským tlakom z Európskej komisie, aby už nič nešlo od východu smerom na západ“.

Čítajte aj Pellegrini: Útoky na Kyjev nenaznačujú snahu Ruska sadnúť si za rokovací stôl. Fico telefonoval so Šmyhaľom

Krajiny Európskej únie skôr začali znižovať svoju závislosť napríklad od zemného plynu z Ruska. Súčasná dohoda o tranzite ruského plynu cez Ukrajinu do Európy vyprší na konci tohto roka. Kyjev opakovane uviedol, že ju nemá v úmysle predlžovať. EÚ po ruskej invázii na Ukrajinu zase zakázala dovoz ruskej ropy; výnimku dostali Maďarsko, Slovensko a Česká republika pre dodávky ropovodom Družba.