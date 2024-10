Je pre Danka spor v SNS uzavretý? Huliak nie je celý svet. Myslím, že na koaličnej rade nemá čo robiť

Koalícia má za sebou po viacerých sporoch medzi SNS a Hlasom a pnutím vo vnútri strany Andreja Danka prvú skúšku. Za konsolidačný balík hlasovalo všetkých 79 poslancov koalície. Napriek tomu to medzi lídrami „iskrí“. Danko už nevidí dôvod, aby riešil spor v SNS. Rudolf Huliak podľa neho „nie je celý svet“ a na koaličné rady ho brávať neplánuje.

„Čo som chcel som povedal, už to nie je dôvod riešiť,“ reagoval Danko na otázku Pravdy, či ešte plánuje riešiť pnutie v SNS.

Danko: Huliak nie je celý svet Video Zdroj: TV Pravda

Na dezinformácie reagovať nebudem

Medzi Huliakom a Dankom to začalo vrieť v utorok potom, čo zasadlo predsedníctvo Národnej koalície, ktorej je Huliak predsedom. Traja poslanci žiadali zmenu názvu klubu. Reakcie na seba nenechali dlho čakať a z niekdajších blízkych spolupracovníkov sa stali nepriatelia. Danka požiadavky členov jeho klubu šokovali. Hovoril o „zrade“ či „malej nevere“.

Huliak sa necítil byť zradcom a chcel sa aj naďalej zúčastňovať koaličných rád. Po rokovaní vlády ho však Danko k rokovaciemu stolu nezavolal. Nahradila ho ministerka kultúry Martina Šimkovičová a z diaľky ich podporoval aj šéf envirorezortu Tomáš Taraba. Huliak sa po stredajšom stretnutí lídrov koalície sťažoval, že sa mu vyhrážajú a vyhadzujú jeho nominantov z envirorezortu.

„Bolo mi odkázané, že všetci naši odborníci, ktorých sme odporučili, končia. Bolo mi dokonca sa vyhrážané, nebudem to tu komunikovať,“ povedal Huliak. „Myslím si, že je to pomsta,“ povedal Huliak s tým, že je to cez čiaru, ale situáciu nechce viac komentovať. „Pre mňa je tá téma uzavretá a nebudem na také dezinformácie reagovať,“ odpovedal Danko. Poslanec Pavel Ľupták však povedal, že ak sa bude situácia takto vyvíjať aj ďalej, poruší svoj sľub a z klubu odíde.

Ako však uviedol Ľupták vo štvrtok, v tejto chvíli vylučuje, že by spolu s predsedom NK Huliakom a ďalším členom Ivanom Ševčíkom vystúpili z poslaneckého klubu SNS. Na otázku agentúry SITA o možných dopadoch na koalíciu v prípade zániku poslaneckého klubu SNS Ľupták povedal, že predseda národniarov Danko sa vyjadril, že on ich nebude odvolávať alebo vyhadzovať z klubu. „Pripomenul nám však, že má aj nejaké iné riešenia, aby mu klub nezanikol. Tie však nekonkretizoval,“ dodal Ľupták.

Huliak na koaličné rady nepatrí

Huliak okrem toho nerozumel ani tomu, že ho Danko na koaličnú radu nezavolal. „Bolo vždy na predsedovi poslaneckého klubu, koho si so sebou vezme. Žiaľ, Andrej Danko ma nezobral. Nerozumiem tomu, pretože po utorkovej (1. 10.) tlačovej besede nerozhoduje o členoch Národnej koalície,“ poznamenal pred novinármi. Rozprávať sa o tom chce aj s premiérom Robertom Ficom (Smer).

Huliak chce do názvu klubu SNS doplniť Národnú koalíciu Video Zdroj: ta3

Huliaka nateraz nahradila ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS). Či bude na koaličné rady chodiť aj naďalej, je otázne. „Verím, že pán Huliak nie je celý svet a ja sa na koaličnej rade zariadim tak, že pozvem tých ľudí, ktorí tam majú čo robiť a myslím, že pán Huliak to nie je,“ dodal Danko.

Líder SNS po schválení konsolidačného balíka na tlačovke lídrov koalície uviedol, že pnutie medzi koaličnými partnermi neznamená vždy konflikty. Pripustil, že v koalícii „to iskrí“, no nakoniec sa dokázali na koaličných opatreniach dohodnúť. „So zaťatými zubami som súhlasil s niektorými úpravami,“ povedal na tlačovke. Fico vyzdvihol, že za balík hlasovalo všetkých 79 poslancov.