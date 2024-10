Danko v Ide o pravdu: Miesto Huliaka budú na koaličnej rade Taraba a Šimkovičová. V ekonomike sme sa dostali do šialenej špirály

Pozrite si debatu Nikoly Detáriovej a Andreja Danka v relácii Ide o pravdu. Video

Andrej Danko považuje záležitosti týkajúce sa Rudolfa Huliaka za uzavreté. Na koaličnej rade budú vedľa neho sedieť Tomáš Taraba, Martina Šimkovičová alebo „poslanec, ktorý má čo k téme povedať“. Nič nenasvedčuje tomu, že by sa mal poslanecký klub SNS rozpadnúť, tvrdí Danko a má pripravené viaceré scenáre, ako ho zastabilizovať.

Ekonomika sa dostala do šialenej špirály, hovorí Danko, ale nevzťahuje to len na Slovensko, ale aj na ďalšie európske krajiny. Slovensko sa za vlády minulej koalície podľa Danka dostalo na hranicu bankrotu, za čo podľa neho nesú najväčšiu zodpovednosť Heger, Matovič a Ódor, to sa už nesmie opakovať".

