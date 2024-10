Chýbajúca podpora Fica, Kotlár a konsolidácia. Zuzana Dolinková končí ako ministerka zdravotníctva

Ako hlavnú príčinu označila včera schválený konsolidačný balíček. Ministerka uviedla, že na koaličných radách informovala kolegov, že chystaná konsolidácia by sa nemala vôbec dotknúť zdravotníctva. Podľa nej by nastali hromadné výpovede lekárov a bola by ohrozená zdravotná starostlivosť. „Z pacienta by sa tak stal rukojemník“, uviedol.

Ministri za Hlas sa zastali Dolinkovej, tá sa novinárom pred rokovaním vlády vyhla Video

„Pri súčasnom nastavení konsolidácii neviem garantovať smerovanie a rozvoj zdravotníctva,“ uviedla a dodala, že podľa nej nemá zdravotníctvo podporu v koalícii a dokonca nie je podľa jej slov ani jednou z priorít. Podľa nej nie je možné napĺňať programové vyhlásenie vlády v oblasti zdravotníctva. „Necítim podporu v rozvoji slovenského zdravotníctva zo strany vlády. Neodchádzam kvôli nejakej kauze, ale pre svoje osobné presvedčenie. Končím aj pre chýbajúcu politickú podporu,“ uviedla.

Danko o výhradách k ministrom Hlasu Video

Dolinková dodala, že v najbližších dňoch pôjde k prezidentovi Petrovi Pellegrinimu a odovzdá mu svoju abdikáciu.

Dolinková ako ďalšiu príčinu označila aj splnomocnenca vlády pre pandémiu covidu Petra Kotlára, ku ktorému sa veľmi diplomaticky vyjadrila. „Vždy som ho veľmi pozorne načúvala, ale očakávala som od neho spoluprácu. S nevedeckými faktami sa však nedá bojovať. Vo vládnej koalícii však myšlienky pána Kotlára stále nachádzajú podporu, pričom oporu v svetových vedeckých okruhoch nemajú,“ uviedla Dolinková.

Dolinková označila Kotlárove zistenia v súvislosti s pandémiou covidu za nepravdivé. Podľa jej slov nemajú podporu u svetových zdravotníckych expertov a kapacít.

Zo zlého stavu zdravotníctva obvinila podobne ako jej kolegovia z kabinetu Roberta Fica predošlé vlády. „Niekedy som sa cítila ako požiarnik, každý deň som hasila iný požiar,“ povedala Dolinková.

Podľa slov Dolinkovej sa po jej nástupe do funkcie podarilo zachrániť „v hodine dvanástej“ miliardy z plánu obnovy. Spomenula tiež, že počas jej mandátu sa začala stavať nemocnica v Martine a začala sa rekonštruovať nemocnica v Banskej Bystrici. „Ja som bola tá, ktorá odvrátila hrozbu prepadnutia peniazov z plánu obnovy,“ povedala.

Dolinková obvinila predošlé vlády za 20-tisíc obetí pandémie covidu-19. Podľa nej „nezmyselná lotéria, nákup vakcín a plošné testovania“ odčerpali z rozpočtu rezortu obrovské finančné prostriedky.

