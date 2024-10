Soláka by mal na čele polície nahradiť Zurian, tvrdí Šeliga

Policajný prezident Ľubomír Solák by mal byť na čele zboru nahradený súčasným šéfom policajnej inšpekcie Branislavom Zurianom. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedal exposlanec parlamentu a podpredseda mimoparlamentnej strany Demokrati Juraj Šeliga s tým, že taký je zámer vedenia rezortu vnútra.

Solák podľa Šeligu momentálne čaká na to, aby ho prezident Peter Pellegrini vymenoval do hodnosti generála, ako to navrhla vláda. „A potom je pripravený zraziť päty, zasalutovať a odísť do výsluhového dôchodku,“ vyhlásil na margo Soláka Šeliga.

Agentúra SITA požiada o stanovisko Ministerstvo vnútra SR a Policajný zbor SR.

Stojí vyšetrovanie káuz

Z dôvodu nezvládnutej reorganizácie bývalej Národnej kriminálnej agentúry stojí vyšetrovanie viacerých závažných káuz, uviedol ďalej Šeliga s tým, že spisy k prípadom, ktorých vyšetrovatelia neboli po zrušení NAKA preradený na Úrad boja proti organizovanej kriminalite ale na iné útvary, neboli doteraz prerozdelené. Vedenie rezortu vnútra a polície pritom podľa Šeligu táto situácia nezaujíma.

Šeliga spomenul napríklad kauzu „Corrumpere 2“. „Táto kauza sa týkala toho, že tu bola skupina ľudí, ktorá mala za peniaze vybavovať prepustenie z väzby,“ vysvetlil Šeliga s tým, že podozrenia smerujú až ku Krajskej prokuratúre Bratislava. Vec však podľa exposlanca momentálne nemá pridelený žiadny vyšetrovateľ, keďže pôvodný bol preradený.

Ďalšou kauzou je podľa Šeligu kauza „Pilát". „Tam išlo o to, že na finančnej správe mala byť skupina ľudí, ktorí, opäť za peniaze, vybavovali výhody, respektíve vydierali,“ povedal Šeliga. Aj vyšetrovateľ tejto kauzy bol však podľa neho preradený a „všetko leží v skrini". Spomenul tiež trestnú vec bývalého šéfa daňových kriminalistov Ľudovíta Makóa. „Opäť v skrini, bez vyšetrovateľa, lebo vyšetrovateľ bol odhodený preč,“ zdôraznil Šeliga.

Ladom podľa Šeligu leží aj spis týkajúci sa kauzy „Kaifáš", v rámci ktorej je stíhaný advokát a poradca premiéra Roberta Fica Marek Para. „Polícia absolútne kašle na vyšetrovanie týchto vecí,“ dodal Šeliga.