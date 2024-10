Hlas hrá teraz o svoju budúcnosť, Dolinková skončila v izolácii, hovorí politológ. Opustí aj stranu?

Dolinková o konsolidácii: Ohrozí rozvoj zdravotníctva, ktoré nie je prioritou vlády Video

V piatok podala demisiu ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Črtá sa v Hlase nejaká osobnosť, ktorá by ju mohla nahradiť? Bude to stranícky, koaličný alebo odborný nominant?

Hlas nemal žiadnu inú osobnosť, ktorá by vystupovala na verejnosti o problematike zdravotníctva. Preto je ťažké povedať, kto by ju v rámci strany mohol nahradiť. Na druhej strane, nemyslím si, že funkcia ministra zdravotníctva patrí medzi najatraktívnejšie pozície, spravidla na tejto stoličke majú mimoriadne krátku životnosť. Pritom pre každú stranu je to nevďačná pozícia aj z hľadiska podpory verejnosti. Dolinková vo funkcii vydržala menej ako rok. Predpokladám však, že strana si bude chcieť udržať tento rezort, ale nevylučujem, že bude nominovať nejakého odborníka z praxe. Keďže nomináciu ministrov navrhuje premiér a musia s ním súhlasiť koaliční partneri, sa automaticky stáva koaličným nominantom. Pokiaľ sa Hlas ukáže ako príliš slabý a nebude mať hlavné slovo pri nominovaní nástupcu Dolinkovej, tak to bude signálnom úpadku tejto strany.

Dá sa to považovať za víťazstvo SNS?

Čiastočne áno, druhá vec je, že ministerka bola predmetom kritiky verejnosti aj bez tlaku SNS, ktorá situáciu využila na kampaň proti Hlasu. Napokon, jej odchod bol po kritike zo strany premiéra a po tom, keď sa o otázkach zdravotníctva začalo rokovať aj bez jej účasti, len otázkou času.

Bude teraz Hlas trvať na odstúpení ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej?

Odchodom Dolinkovej by sa im uvoľnili v tomto smere ruky, ale nemyslím si, že Hlas môže získať v prípade Šimkovičovej podporu Smeru.

Dolinková končí aj pre Kotlára: S nevedeckými faktami sa nedá bojovať Video

Dolinková zopakovala viackrát, že necíti podporu premiéra Roberta Fica. Dá sa to považovať za výčitku Hlasu voči Smeru?

V prvom rade je to výčitka Dolinkovej samotnej. Je síce podpredsedníčkou Hlasu, ale nikto iný z vedenia strany, ani predseda strany, ale ani ďalší 4 podpredsedovia, takto na verejnosti nehovoria. Myslím, že v záujme Hlasu je skôr to, aby strana s jej pôsobením vo funkcii bola spájaná čo najmenej.

Ak by sme sa mali pozrieť na odpočet práce ministerky, ktorá necelý rok vydržala vo funkcii, aké výsledky má za sebou?

Nezdedila jednoduchú situáciu po predchádzajúcich vládach. Plusom sú aktivity s cieľom zachrániť prostriedky z Plánu obnovy, neúspechom jej politiky je to, že otázky okolo pandémie komunikuje poslanec SNS Kotlár, ale napr. aj to, že nepresadila zavedenie interrupčnej tabletky. Napokon však skončila v izolácii, zlé vzťahy má aj s lekárskymi odbormi. Hoci Hlas ju verbálne podporoval, podobne ako prezident, nenasledovali okrem týchto gest žiadne konkrétne kroky.

Kto bude nový minister alebo ministerka zdravotníctva? Ladislav Kužela (riaditeľ Nemocnice sv. Michala) Peter Kotlár (poslanec SNS a splnomocnenec vlády) Miriam Lapuníková (riaditeľka nemocnice F. D. Roosevelta v B. Bystrici) Alexander Mayer (riaditeľ UNB) Radoslav Čuha (riaditeľ súkromnej siete Penta Hospitals) Vladimír Baláž (predseda zdravotníckeho parlamentného výboru) Michal Štofko (1. štátny tajomník Zuzany Dolinkovej) Ladislav Slobodník (2. štátny tajomník Zuzany Dolinkovej) niekto iný Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Peter Kotlár (poslanec SNS a splnomocnenec vlády) 60,2% niekto iný 12,8% Miriam Lapuníková (riaditeľka nemocnice F. D. Roosevelta v B. Bystrici) 9,4% Ladislav Kužela (riaditeľ Nemocnice sv. Michala) 8,9% Vladimír Baláž (predseda zdravotníckeho parlamentného výboru) 2,7% Michal Štofko (1. štátny tajomník Zuzany Dolinkovej) 2,3% Radoslav Čuha (riaditeľ súkromnej siete Penta Hospitals) 2,2% Alexander Mayer (riaditeľ UNB) 0,7% Ladislav Slobodník (2. štátny tajomník Zuzany Dolinkovej) 0,7%

Môže sa stať, že prezident Pellegrini jej demisiu vôbec neprijme? Č bude potom nasledovať?

Myslím, že vzhľadom na vzťahy ministerky s premiérom Pellegrini jej maximálne poďakuje za výkon funkcie, ale neviem si predstaviť jej pokračovanie vo vláde. Nemyslím si, že Hlas by bol ochotný kvôli Dolinkovej povaliť vládu.