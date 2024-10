Šimkovičová a Machala údajne potichu a bez odborníkov pracujú na zoštátnení zbierok a inštitúcií

„Informácie o plánovanej reorganizácii poskytol výboru Kultúrneho štrajku bývalý šéf analytickej jednotky Inštitút kultúrnej politiky Marcel Čas. Sekcia kultúrneho dedičstva ministerstva kultúry podľa neho navrhuje najväčšiu reorganizáciu zbierkotvorných inštitúcií od vzniku samostatnej Slovenskej republiky," uviedol výbor Kultúrneho štrajku. V tejto súvislosti výbor poukázal na to, že nedávno boli zo svojich pozícií odvolaní riaditelia Slovenskej národnej galérie, aj Slovenského národného múzea. Samotný Čas tvrdí, že ministerstvo na reorganizácii pracuje potichu a nevedie o nej diskusiu s dotknutými inštitúciami, ani s odbornou obcou. Reorganizácia by sa mohla dotknúť ôsmich organizácií v pôsobnosti ministerstva, tiež 11 registrovaných múzeí a galérií, ktorých zriaďovateľmi sú mestá a samosprávne kraje, ale aj deviatich múzejných zariadení a 24 pamätných domov a múzeí, ktoré patria obciam. Výsledkom by podľa analýzy poskytnutej Časom mali byť štyri inštitúcie, a to Štátne múzeá Slovenskej republiky, Štátne umelecké zbierky Slovenskej republiky, Štátne hrady a zámky a Štátna správa národných kultúrnych pamiatok.

„Návrh počíta so zoštátnením vybraných zbierkotvorných inštitúcií, napríklad mestom zriaďovanej galérie Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach a múzea Andreja Sládkoviča v Krupine, ako aj Prešovským samosprávnym krajom zriaďovaného Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach," tvrdí výbor Kultúrneho štrajku. Reorganizácia by sa podľa nich mala dotknúť približne dvoch tisícok zamestnancov, a tiež približne 300 nehnuteľností.

Výbor Kultúrneho štrajku poukázal na to, že zlučovanie by malo byť pripravované bez odbornej diskusie, a tiež tvrdí, že rezort kultúry nemá analýzu dokazujúcu opodstatnenosť reorganizácie, ani argumenty, ktoré by ju podporovali. „Analytici zároveň upozorňujú, že na akúkoľvek reorganizáciu inštitúcií je potrebné vykonať legislatívne, majetkové a inventarizačné kroky, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou takéhoto procesu. V opačnom prípade môže ľahko prísť k tomu, že počas presunov by sa stratili zbierkové predmety, ktoré sú súčasťou slovenského kultúrneho dedičstva," zdôraznil výbor Kultúrneho štrajku. Poukázal i na financovanie, podľa neho je otázne, ako by mala byť reorganizácia zaplatená v čase konsolidovania verejných financií. Riziko vníma výbor Kultúrneho štrajku aj v hrozbe straty zamestnania, a tiež v škodách, ktoré by mohla spôsobiť na reputácii dotknutých inštitúcií.