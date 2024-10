Evakuovaní Slováci z Libanonu: Bomby padali aj pri letisku, pomaly to bude vyzerať ako Gaza, tvrdia

Prvých 25 občanov SR evakuovaných z Libanonu sa v sobotu popoludní vrátilo do Bratislavy. Priviezol ich vládny špeciál spolu s občanmi ďalších krajín z cyperskej Larnaky, kam boli presunutí vojenským lietadlom z Bejrútu. V sobotu večer je naplánovaný ďalší evakuačný let, ktorým privezú deväť Slovákov. Okrem nich SR pomáha pri evakuácii aj ďalším krajinám a do Libanonu posiela humanitárnu pomoc.

Evakuácia z Bejrútu prebiehala v dvoch etapách. V prvej fáze ľudí evakuovalo do cyperskej Larnaky vojenské lietadlo Spartan. Na Cypre časť evakuovaných prestúpila na civilný špeciál slovenského ministerstva vnútra, ktorý ich následne doviezol na bratislavské letisko.

„Pred chvíľou sme privítali špeciál, kde bolo 46 občanov, z toho občanov SR bolo 25,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer). Ďalších evakuovaných by malo do Bratislavy doviezť druhé lietadlo vládnej letky večer v sobotu.

“Situácia v Libanone sa veľmi radikalizuje a zostruje, a boje sa už preniesli aj do hlavného mesta Bejrút,” povedal Blanár. V sobotu sa niektoré útoky odohrali v bezprostrednej blízkosti letiska. „Môžeme konštatovať, že sa táto akcia vydarila. Čaká nás ešte jeden let z Larnaky do Bratislavy v počte 44 občanov, z toho deväť slovenských,“ povedal.

Slovensko pri evakuácii ponúklo pomoc aj ďalším deviatim krajinám. "O pomoc požiadali Chorvátsko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Srbsko, Arménsko, Francúzsko a USA,” uviedol Blanár krátko po pristátí lietadla.

Foto: Robert Huttner Prílet špeciálu s evakuovanými z Libanonu Prílet vládneho špeciálu aj so Slovákmi evakuovanými z Libanonu v sobotu 5. októbra 2024.

Situácia v Libanone sa vyostruje

„Situácia v Libanone je hrozná, Izrael stále bombarduje,“ uviedla pre Pravdu jedna z evakuovaných, ktorá v Libanone žije. V mene Slovákov žijúcich v tejto krajine sa poďakovala ministerstvám zahraničných vecí, vnútra i obrany, zastupiteľským úradom v Libanone i na Cypre aj celému evakuačnému tímu. „Sme radi, že sme na Slovensku,“ dodala.

„Neželám nikomu, aby to videl alebo počul. Je to maximálny kolaps, Libanon žije vo veľkej ekonomickej kríze, nemáme prezidenta, plus tieto nálety. Pomaly to bude vyzerať ako Gaza,“ uviedla ďalšia z evakuovaných.

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) spresnil, že do Libanonu odleteli aj desiati príslušníci Ozbrojených síl SR, ktorí pomáhajú s evakuáciou občanov. Počas soboty by do Bratislavy malo priletieť ešte jedno lietadlo s utečencami z Libanonu.

“Tých letov vykonal Spartan doteraz štyri a ešte má dnes naplánované dva, aby mohol doplniť špeciál ministerstva vnútra na jeho večernom lete," uviedol. Pripomenul, že situácia v Bejrúte je náročná aj z dôvodu útokov v blízkosti pristávacích dráh.

Blanár doplnil, že na zastupiteľskom úrade SR v Bejrúte zostali traja jeho pracovníci, ktorí tam budú pôsobiť v obmedzenom režime. Zvyšných deväť vrátane ich rodinných príslušníkov odišlo. „Slovenská republika má veľký záujem na tom, aby sme dokázali poskytnúť v pravú chvíľu pomoc našim občanom SR, v tomto prípade v Libanone,“ povedal šéf MZV.

„Išlo o tzv. modul EURACARE Flight & Shelter, vďaka ktorému vieme takto v Európe spolupracovať a podieľať sa na bezpečnosti obyvateľov SR,“ dodal minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok (Hlas). Pripomenul, že SR zároveň do Libanonu posiela aj humanitárnu pomoc pre ľudí, ktorí nemajú možnosť vrátiť sa domov. SR si náklady spojené s evakuáciou bude uplatňovať aj cez tzv. mechanizmus civilnej ochrany EÚ. „Čiže 75 percent nákladov, ktoré budú spojené s touto operáciou, si budeme refundovať z EÚ,“ povedal Blanár.

Rezort diplomacie od utorka (1. 10.) spustil činnosť medzinárodného operačného krízového centra. Bude fungovať nonstop a bude poskytovať všetky potrebné informácie pre občanov, ako sa v krízovej situácii majú správať. „Dôležité je, aby v prvom rade kontaktovali náš zastupiteľský úrad v Bejrúte, aby si dohodli všetky organizačné veci, ktoré budú s evakuáciou spojené,“ uviedol pri tejto príležitosti minister Blanár.