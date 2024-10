Žiga prijal českého senátora Vystrčila. Hovorili o spolupráci na úrovni parlamentov aj o energetike

Bilaterálne vzťahy obaja ústavní činitelia považujú za kľúčové a nadštandardné. „S pánom predsedom českého senátu sme skonštatovali, že Slovenská republika a Česká republika dlhodobo nažívajú v doslova bratskom vzťahu a na tom nič nechceme meniť. Nepovýšime akékoľvek osobné alebo politické názory nad vzťahy, ktoré medzi našimi krajinami panujú a naďalej sa rozvíjajú,“ uviedol Peter Žiga. Vystrčil doplnil, že si opäť potvrdili, že naše krajiny sú previazané a riešime podobné problémy. „Bez ohľadu na politiku je naším spoločným cieľom a povinnosťou komunikovať a hľadať riešenia,“ skonštatoval.

Ústrednou témou diskusie bola spolupráca medzi parlamentmi Slovenskej republiky a Českej republiky, ktorú obaja ústavní činitelia ocenili a označili ju ako profesionálnu a nadštandardnú. „Neustále hľadáme možnosti spolupráce medzi slovenským parlamentom, českou snemovňou a českým senátom, a to najmä v oblastiach, ktoré sú z dlhodobého hľadiska veľmi zaujímavé,“ povedal Žiga.

V tejto súvislosti predsedu českého senátu informoval, že Národná rada SR vo štvrtok schválila parlamentnú skupina priateľstva s Českou republikou. To umožní zintenzívniť bilaterálne rokovania medzi jednotlivými parlamentnými výbormi. „Naším cieľom je rozvíjať stretnutia na úrovni odborných skupín výborov, a to najmä v témach, ktoré máme ako krajiny otvorené. Ide napríklad o otázky bezpečnosti, oblasť energetiky, vedeckých projektov či otázky súvisiace so situáciou na Ukrajine,“ dodal Žiga.

Vystrčila teší, že spolupráca medzi parlamentmi sa rozšíri aj na digitalizáciu, verejné financie či zdravotníctvo. Obaja ústavní činitelia veria, že i keď parlamenty nemajú exekutívnu právomoc, práve rokovania medzi parlamentmi oboch krajín môžu byť inšpiráciou pre predstaviteľov slovenskej a českej vlády.

Témou rokovania bolo aj to, akým spôsobom sa Slovensko a Česká republika pripravia na prípadnú energetickú krízu počas zimy v súvislosti s odstavením tranzitu plynu či dodávkami elektrickej energie cez Ukrajinu. „Napriek tomu, že tieto otázky rieši vláda, my ako parlament sme pripravení prijímať príslušnú legislatívu,“ povedal Žiga. V tejto súvislosti podpredseda Národnej rady SR informoval predsedu českého senátu, že slovenská vláda sa v pondelok stretne s ukrajinskou vládou v Mukačeve, kde práve tieto otázky budú jednou z tém rokovania.