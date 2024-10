V Strážskom vznikne závod na výrobu náplní pre veľkokalibrovú muníciu, v Snine Kaliňák otvoril novú linku na výrobu delostreleckej munície

V Strážskom vznikne závod na výrobu náplní pre veľkokalibrovú muníciu. Za prítomnosti ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer) a zástupcov holdingu MSM Group bola v piatok spustená obnova areálu bývalého podniku Chemko Strážske, v ktorom chce MSM Group v roku 2027 začať s výrobou biomodulárnych prachových náplní pre veľkokalibrovú muníciu. Do budovania novej výrobnej infraštruktúry plánuje investovať 350 miliónov eur v niekoľkých etapách.

Vďaka investícii do výroby biomodulárnych náplní v Strážskom sa podľa holdingu výrazne navýši aj celoeurópska výrobná kapacita týchto muničných komponentov. V regióne zároveň vzniknú desiatky nových pracovných miest.

„Máme ambíciu do roku 2027 vybudovať v areáli Chemko Strážske novú špecializovanú prevádzku na výrobu bimodulárnych náplní pre delostreleckú muníciu kalibru 155 milimetrov. Nová prevádzka bude pracovať s menej nebezpečnými látkami, ako to bolo v prípade bývalej špecializovanej výroby v Chemku, čím chceme hlavne upokojiť občanov mesta Strážske. Nová výrobná hala zároveň umožní vygenerovať pre občanov mesta a priľahlé okolie desiatky nových vysokokvalifi­kovaných pracovných miest,“ uviedol predseda Predstavenstva ZVS holdingu Pavol Čahoj.

Spoločnosť ZVS holding je od roku 2015 z 50 percent vlastnená štátnym podnikom DMD holding, druhým vlastníkom je MSM Group, ktorý je členom priemyselno-technologickej skupiny Czechoslovak Group, konkrétne jej divízie Defence.

Celkový objem finančných prostriedkov, ktorý v niekoľkých etapách na projekt v Strážskom vynaložia, dosiahne podľa Čahoja hodnotu predbežne 350 miliónov eur.

„Myslím si, že nové investície na východe Slovenska, aj táto v podstate niekoľko stomiliónová investícia, ktorá môže oživiť tradičnú výrobu v Strážskom, umožní vytvoriť okolo 150 nových pracovných miest na začiatku samotnej výroby. Umožní dotiahnuť do Strážskeho sofistikovanú výrobu, ktorá opäť má vysoko pridanú hodnotu a tým pádom aj platové pomery nových zamestnancov môžu byť nad štandardný priemer. Sebestačnosť výroby munície a náhradných dielov, akými sú napríklad hlavne alebo iné časti zbraní, sú mimoriadne dôležité pre bezpečnosť krajiny,“ povedal Kaliňák.

Ministerstvo obrany sa aj preto podľa jeho slov bude prostredníctvom zvýšenia základného imania v ZVS holding podieľať aj na týchto priestoroch. „V prvej etape budeme zvyšovať imanie o 70 miliónov. Každý z akcionárov sa podelí rovným dielom, o zvýšenie základného imania,“ priblížil Kaliňák.

„Chceli by sme začať vyrábať v roku 2027 a máme kapacitu zhruba 720.000 kusov týchto bimodulárnych náplní. Čo prakticky viete použiť na 120.000 kusov projektilov, 155-milimetrových striel. V podstate my sa vybudovaním tejto fabriky dostaneme na totálnu sebestačnosť vo výrobe delostreleckého kompletu ako takého, to znamená, že ho budeme vedieť vyrobiť zo štyroch komponentov,“ dodal Čavoj.

