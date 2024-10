Diaľnica na východe i nové železničné spojenia. Vicepremiér Kmec priblížil, ako budeme profitovať z obnovy Ukrajiny

Slovenská vláda krátko pred novým kolom rokovaní s ukrajinským kabinetom ministrov schválila dokument, ktorý určuje rámec zapojenia Slovenska do povojnovej obnovy Ukrajiny. Strategický materiál stanovuje konkrétne ciele, opatrenia a aktivity, ktoré posilnia spoluprácu s naším východným susedom, pomôžu ekonomike a prehĺbia dôležité partnerstvá, vysvetlil v rozhovore pre Pravdu podpredseda vlády pre plán obnovy Peter Kmec (Hlas).

Vicepremiér Kmec: Do konca roka plánujeme spustiť vlaky z Bratislavy na Ukrajinu Video Zdroj: TV Pravda

Základnou víziou Slovenska je, aby krajina profitovala z modernizovanej infraštruktúry, silnejších obchodných vzťahov a rozvoja ľudského kapitálu, hovorí vicepremiér. „Týmto spôsobom pomôžeme nielen Ukrajine, ale súčasne posilníme našu vlastnú ekonomiku, najmä v prihraničných oblastiach východného Slovenska. Som presvedčený, že toto úsilie prispeje k stabilite a prosperite celého regiónu,“ myslí si.

Za najdôležitejšie oblasti spolupráce označil budovanie modernej energetickej a dopravnej infraštruktúry na slovensko-ukrajinských hraniciach. „Bude sa modernizovať elektrifikačná sústava medzi Mukačevom a Veľkými Kapušanmi. Táto nová infraštruktúra by mala byť dokončená do roku 2028, aby na obe strany mohlo prúdiť väčšie množstvo energie, čo v dnešných časoch potrebujú aj Ukrajina, aj Slovensko z pohľadu budovania nových investícií na východnom Slovensku,“ priblížil Kmec.

V oblasti dopravy sa plánuje rozšírenie hraničného prechodu vo Vyšnom Nemeckom, ktorý je dôležitý pre osobnú dopravu, ale v budúcnosti sa jeho kapacity plánuje rozšíriť aj pre väčšie náporý nákladnej dopravy.

Čítajte viac Stoltenberg odpovedal, či sa Ukrajina s okupovanými územiami môže stať členom NATO

„Samozrejme, s tým je spojené aj budovanie cestnej infraštruktúry, pretože potrebujeme dobudovať diaľnicu z Košíc na hraničný prechod a až k Užhorodu. Máme rozpracované projekty, ktoré sú spolufinancované Európskou komisiou, a budeme hľadať aj doplnkové zdroje od súkromných investorov, pretože je veľmi dôležité, aby sme tú diaľnicu dobudovali," približuje Kmec.

Slovenská vláda tiež plánuje budovanie železničnej siete v blízkosti východnej hranice. Momentálne sa podľa Kmeca rokuje s ukrajinskou stranou na obnovení hraničného prechodu cez Čop a Čiernu nad Tisou, kde pôvodne fungovala železnica až do Bratislavy. „Teraz máme dohodnuté, aby sme nastavili grafikon tak, aby vlaky od Čopa do Bratislavy mohli začať operovať do konca tohto kalendárneho roka," povedal pre Pravdu.

Podobné cezhraničné projekty však budú prospešné nielen pre Ukrajinu, ale aj pre celý región východného Slovenska, zdôraznil Peter Kmec. "Sú len začiatkom spolupráce, pretože východné Slovensko a Zakarpatie sú regióny, ktoré majú obrovskú perspektívu, predovšetkým pri otváraní sa EÚ k Ukrajine. A tu si myslím, že je veľký priestor na spoluprácu medzi podnikateľmi na regionálnej úrovni, ale aj medzi Ukrajinou a celým Slovenskom,” uzavrel vicepremiér.