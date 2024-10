Boris Kollár chystá návrat do veľkej politiky

Hnutie Sme rodina po prehratých parlamentných voľbách potrebovalo čas na konsolidáciu, a keďže nemalo reálnu šancu presadiť svojho prezidentského kandidáta alebo postúpiť do europarlamentu, dvoje nasledujúce voľby vynechalo. Aktuálne však pripravuje nový expertný tím a doplňuje regionálne štruktúry, aby mohlo vstúpiť do boja o návrat do Národnej rady (NR) SR. V TASR TV to povedal predseda hnutia Boris Kollár.