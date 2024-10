Slovenským letom z Libanonu poletí aj desať Čechov a ich rodinní príslušníci

Z Libanonu v sobotu odcestuje slovenským repatriačným letom desať Čechov a traja ich rodinní príslušníci libanonskej národnosti. Najskôr ich dopravia do Larnaky na Cypre a potom do Bratislavy, kam by mali priletieť dnes v noci.

Agentúre ČTK to v sobotu potvrdil hovorca českého ministerstva zahraničných vecí Daniel Drake. Ľudia opúšťajú Libanon po tom, čo izraelská armáda začala v Libanone intenzívne útočiť na ciele spojené so šiitskym militantným hnutím Hizballáh. Opakovane pri tom svojimi náletmi cielia na predtým husto osídlené južné predmestie Bejrútu.

"Počas nasledujúcich hodín odletí z Bejrútu do Larnaky 13 osôb s väzbou na Česko. Konkrétne sa jedná o desať Čechov a troch rodinných príslušníkov libanonskej národnosti. Z Larnaky sú v tejto chvíli pripravené dva lety do Bratislavy – počty na palubách sa stále menia, ale počítame s tým, že českí občania by mali počas dnešnej noci priletieť do Bratislavy,“ uviedol hovorca. Lety je možné sledovať na leteckom radare.

Zastupiteľský úrad je so všetkými záujemcami o repatriáciu v spojení, českí diplomati sú podľa hovorcu prítomní na letisku v Bejrúte, na letisku v Larnake, aj na letisku v Bratislave. Z Bratislavy sa Česi dopravia do Česka po vlastnej osi.

„Ministerstvo zahraničných vecí nemá kapacitu na to, aby každého českého občana ešte rozvážalo z letiska v Bratislave do ich domovov. Českí občania na repatriačných let sú s touto skutočnosťou oboznámení,“ doplnil hovorca.

Ministerstvo predtým informovalo o 19 osobách smerujúcich do Česka, podľa hovorcu ale jedna skupina odlet zrušila. „Včera (v piatok) nás jedna skupina osôb, ktorá bola nahlásená na dnešný repatriačný let, informovala, že o repatriáciu nemá už záujem,“ podotkol.

Drake tiež pripomenul, že už niekoľko mesiacov platí výzva ministerstva necestovať do Libanonu a opustiť krajinu. Je podľa neho na rozhodnutí každého občana, či odporúčanie bude nasledovať, alebo nie. Dodal, že ministerstvo zahraničných vecí vždy apeluje na osobnú zodpovednosť cestovateľov. V systéme Drozd je k dnešnému dňu zaregistrovaných 100 Čechov v Libanone, uviedol.