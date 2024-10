Hrabko: Referendum o predčasných voľbách znemožnila bývalá koalícia

Ľudia nemôžu priamo skrátiť volebné obdobie hlasovaním v referende, zabránili tomu politici bývalej vládnej koalície, ktorí na jar 2023 z návrhu novely ústavy takúto možnosť vypustili. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

Mimoparlamentná strana Demokrati avizuje zber podpisov pod petíciu za referendum o predčasných voľbách, podľa Hrabka je však v dnešnom právnom stave takáto petícia zbytočná. Sama o sebe je podľa neho zrejme v rozpore s ústavou, celkom iste by sa však na jej základe nemohlo konať úspešné referendum o predčasných voľbách. „Také referendum by bolo zbytočné, lebo by ústavný súd rozhodol, že neplatí,“ konštatoval Hrabko.

Ústavný súd (ÚS) SR podľa neho v minulom volebnom období v reakcii na podnet exprezidentky Zuzany Čaputovej konštatoval, že skrátenie volebného obdobia bude na Slovensku možné až na základe zmeny ústavy, keďže jej vtedajšie znenie to podľa ÚS neumožňovalo ani formou referenda, ani hlasovaním v parlamente.

Parlament v januári 2023 ústavu skutočne novelizoval tak, že volebné obdobie je možné skrátiť hlasmi minimálne 90 poslancov. Možnosť referenda o predčasných voľbách však poslanci neschválili, na základe návrhu Márie Kolíkovej (SaS) bola z ústavnej novely vypustená. „To, že ľudia nemajú možnosť vyvolať referendum o predčasných voľbách, to nie je vďaka Smeru či SNS, za to môžu poďakovať minulej vládnej koalícii,“ konštatoval Hrabko.

Schválenie konsolidačného balíčka podľa Hrabka neutlmí spory vo vládnej koalícii, očakáva, že budú pokračovať až do schválenia zákona o štátnom rozpočte. „Štátny rozpočet je významný dokument na celý budúci rok,“ konštatoval.

Na druhej strane, podpora všetkých 79 poslancov konsolidačnému balíčku podľa Hrabka ukazuje, že v zásadných veciach je koalícia zatiaľ jednotná. „To ukazuje na jednotu koalície, že aj keď majú navonok problém, tak keď treba, zaberú všetci,“ poznamenal. Samotný obsah balíčka je však podľa neho ukazuje, že hlavnú ťarchu konsolidácie ponesú ľudia. „Rozpočtová rada uviedla, že je to možné urobiť aj lepšie. Bude to mať vplyv na peňaženky ľudí, ale aj na konkurencieschop­nosť krajiny,“ povedal Hrabko.