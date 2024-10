Na Dukle a vo Svidníku oslávia 80. výročie Karpatsko-duklianskej operácie

„Dukla je miesto piety, úcty i spomienok. Je to miesto návratov do obdobia, kedy sa tí naši predkovia nebáli postaviť zlu,“ uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer) a povedal, že boje v duklianskom priesmyku patrili k najtvrdším horským bitkám pri oslobodzovaní Slovenskej republiky.

Čítajte viac Generál Svoboda bol ideál a Rusi sa podelili aj o kúsok chleba

Slávnostný program sa na Dukle začne o 13.00 h pietnym aktom kladenia vencov sprevádzaným preletom leteckej techniky ozbrojených síl. Pokračovať bude príhovormi hostí a vystúpeniami Miroslava Dvorského, Lúčnice či Ivany Regešovej. Areál pri Pamätníku československého armádneho zboru na Dukle sa pre verejnosť otvára o 11.00 h.

Čítajte viac Dukla 1944: Prejsť Karpaty alebo zomrieť

Vo Svidníku otvoria o 10.00 h pre verejnosť areál Vojenského historického múzea. Súčasťou programu bude kultúrne vystúpenie Čarovných ostrohov, Kandráčovcov, Folklórneho súboru Šarišan a ďalších. Pripravené budú aj ukážky boja zblízka, prezentácia vojenskej kynológie a návštevníci sa môžu tešiť aj na showprogram Čestnej stráže OS SR, ukážky vojenskej techniky a výzbroje OS SR či množstvo edukačných aktivít pre najmenších.

Pre verejnosť je v nedeľu zabezpečená kyvadlová autobusová doprava na trase Svidník – Dukla – Svidník, ktorá bude premávať v 15-minútových intervaloch v čase od 10.00 h do 16.00 h. Rezort obrany zároveň prosí všetkých návštevníkov, aby do areálu pri pamätníku na Dukle prichádzali s dostatočným časovým predstihom, nakoľko každý návštevník bude musieť prejsť bezpečnostnou kontrolou.

Z dôvodu osláv je hraničný priechod Vyšný Komárnik – Barwinek v nedeľu v čase od 6.00 h do 18.00 h úplne uzavretý. Vo Svidníku bude v čase od 10.00 h do 16.00 h úplne uzavretá ulica Sovietskych hrdinov v úseku približne 250 metrov od okružnej križovatky po križovatku ulíc Kutuzovova a Duchnovičova. Obchádzka bude vedená po uliciach Bardejovská, Pionierska a Duchnovičova. V čase od 10.00 h do 15.00 h bude uzavretý jeden jazdný pruh na ulici Bardejovskej pred pamätníkom Sovietskej armády vo Svidníku.