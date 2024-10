Pellegrini by sa divil, keby vláda riešila Kotlára, očakával demisiu inej ministerky. Spor Hlasu a SNS je už aj Ficov problém

Spor vládnych strán Hlas a SNS je už problémom premiéra Roberta Fica (Smer). Ten musí zabezpečiť, aby mala koalícia väčšinu. Prezident SR Peter Pellegrini to vyhlásil v diskusnej relácii v televízii TA3. Dodal, že ak by sa vláda zaoberala správou splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára, bolo by to pre neho prekvapujúce.