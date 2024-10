Fico: Vojnu na Ukrajine si želá Západ a pokračuje len preto, že chce „položiť Rusov na kolená"

„V krajine, ktorá je susednou krajinou Slovenska, prebieha vojenský konflikt, kde sa naozaj zabíjajú Slovania a kde Európa toto zabíjanie významne podporuje," vyhlásil Fico. Ako ďalej uviedol, konflikt sa však nedá vyriešiť vojensky.

Na susedovi nám záleží, odkazuje Ficova vláda Ukrajine Video Archívne video.

Premiér zároveň povedal, že na budúci rok by pri príležitosti 80. výročia konca II. svetovej vojny chcel navštíviť Moskvu. „Prosím, netrpme tou rusofóbiou. Nehovorme automaticky hneď, keď sa pozitívne vyjadrujeme na adresu Červenej armády alebo bývalého Sovietskeho zväzu, že sme nejakí Putinovi agenti," zdôraznil Fico. Doplnil, že v Moskve by sa chcel poďakovať osloboditeľom. „Pretože sloboda na Slovensko prišla z východu," dodal.

Fico: Podporujeme ambíciu EÚ, aby bola Ukrajina členským štátom, nebudeme však ratifikovať jej vstup do NATO Video Archívne video.

Premiér tiež súhlasí s členstvom Ukrajiny v Európskej únii, aj keď je to podľa neho ešte na pár rokov „cesta zarúbaná". Nie je však za to, aby bola Ukrajina členom NATO. Pripomenul, že toto členstvo musia ratifikovať všetky štáty NATO. „Pokiaľ budem predsedom vlády SR budem viesť poslancov, ktorých mám ja ako predseda strany pod politickou kontrolou, aby nikdy nesúhlasili s členstvom Ukrajiny v NATO," uviedol Fico. Bolo by to podľa neho dobré len ako základ pre tretiu svetovú vojnu.

Predseda vlády sa zároveň vyjadril k výdavkom na obranu. Slovensko, ktoré je súčasťou NATO, si podľa neho plní povinnosť vyčlenenia dvoch percent HDP na obranu. Zároveň nepôjde cestou zvyšovania týchto obranných výdavkov, tvrdí. Z týchto výdavkov nemusí ministerstvo len nakupovať náboje a zbrane, ale môže ich dať aj na civilné projekty ako je postavenie nemocnice v Prešove či rekonštrukcia mostov, povedal Fico.

„Ministerstvo obrany je pripravené poskytnúť ďalších 300 miliónov eur na ciele, ktoré sú na jednej strane vojenské, ale súčasne môžu dobre slúžiť civilným účelom," podotkol Fico.

Fico v relácii skritizoval aj zavedenie cla Európskou úniou na čínske elektromobily. Čína a Európa sa podľa neho navzájom potrebujú a mali by spolu rokovať. Považuje za nezmysel ísť do obchodnej vojny s Čínou. Podotkol, že túto ázijskú krajinu oficiálne navštívi na prelome októbra a novembra.

Roztržka medzi SNS a Hlasom: Fico reagoval na situáciu v koalícii Video

Podľa premiéra by mali koalícia a opozícia hľadať spoločnú cestu pri upokojovaní spoločnosti v odborných témach. Tak, ako to bolo napríklad na stretnutí ku konsolidácii. „Politická anymozita je tak veľká, že dať na stôl tému, že buďme teraz kamaráti, to tak nefunguje. (…) Pre mňa ako človeka s 32-ročnou politickou praxou sú uzmierovacie okrúhle stoly smiešne. Nič to neprináša," skonštatoval Fico. Dodal, že verejnosti treba ukazovať, že sa politici vedia baviť o veciach, ktoré sú dôležité a potrebné.

Bezpečnostná situácia na Slovensku podľa Fica momentálne nie je dobrá a stále sú naplnené podmienky na podobný útok, ako sa stal 15. mája v Handlovej. Okrúhly stôl politikov by podľa jeho slov napätú situáciu nevyriešil. „Toto je téma pre všetkých, ale vyzývať teraz politikov, že – urobte nejaký okrúhly stôl a podajte si ruky – a čo sa potom stane? Nič!," uviedol Fico. Ako doplnil, táto doba bude trvať dlhšie ako „nejaké podanie ruky".

Na druhej strane sa podľa Fica predstavitelia vládnej koalície zhodujú, že je potrebné upokojiť spoločnosť. „My sme ten pokoj chceli priniesť po septembrových voľbách v roku 2023. Mrzí ma, že to trvá tak dlho," skonštatoval . Ako dodal, bude viesť koaličných partnerov a hlavne predstaviteľov strany Smer, aby verejnosti dávali dobrý príklad.