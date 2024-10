Konsolidácia bude pokračovať aj v ďalších rokoch, uviedol Kamenický. Viskupič žiadal opatrenia na pomoc občanom

Minister financií Ladislav Kamenický (Smer) sľúbil pomoc v oblasti cien energií či DPH na niektoré potraviny. Konsolidácia verejných financií bude pokračovať aj v ďalších rokoch, opatrenia však budú menšie. Marián Viskupič (SaS) konsolidačný balík vlády kritizoval. Bol podľa neho prijatý príliš rýchlo a vyskytnú sa v ňom chyby. Dôsledky konsolidácie by však nemali niesť občania. Prostriedky by sa podľa neho dali ušetriť rušením ministerstiev, znižovaním byrokracie a počtu úradníkov.

Ladislav Kamenický o rozpočte a konsolidácii Video Minister financií Ladislav Kamenický o rozpočte a konsolidácii, 6. októbra 2024. / Zdroj: Pravda

Kamenický oznámil, že 15. októbra bude mimoriadne zasadnutie vlády. „Na tejto mimoriadnej vláde chceme predložiť rozpočet, moji kolegovia na tom deň-noc robia," povedal. „Vieme, že cielime niekde okolo deficitu 4,7 percenta,” uviedol minister. Vláda následne návrh rozpočtu posunie do parlamentu. Prisľúbil tiež opatrenia na pomoc samosprávam, vyšším územným celkom i vybraným skupinám ľudí vrátane celiatikov, konkrétne v oblasti DPH na niektoré potraviny. Dôležitý je v tomto prípade rozpočet.

V diskusnej relácii ta3 V Politike však uviedol, že sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) by sa v najbližších rokoch nemala vrátiť na pôvodné hodnoty 19 alebo 20 percent, neumožňuje to stav verejných financií.

„Konsolidácia bude musieť pokračovať aj roku 2026 aj v roku 2027," povedal. Bude však podľa jeho slov o niečo menšia, než bola tento rok.

Predseda vlády Robert Fico (Smer) je podľa neho tiež za to, aby dopad cien energií – najmä nárast cien plynu a tepla – bol pre rodiny na Slovensku čo najmenší. „Máme v rozpočte, a v podstate aj tom konsolidačnom balíku, sumu asi 100 miliónov eur,” povedal. K záležitosti sa však ešte musia vyjadriť koaliční partneri a bude predmetom koaličnej rady. „Budeme sa snažiť, aby ľudí na Slovensku energie zasiahli čo najmenej, najmä tých nízkopríjmových," povedal.

Marián Viskupič o rozpočte a konsolidácii Video Marián Viskupič o rozpočte a konsolidácii, 6. októbra 2024. / Zdroj: Pravda

Viskupič uviedol, že takéto vážne konsolidačné opatrenia, v miliardách, nemôžu prichádzať v skrátenom legislatívnom konaní. „Tá rýchlosť sa jednoznačne vymenila za kvalitu, tam je tak veľa chýb," povedal a vyjadril presvedčenie, že k návrhu konsolidácie bude ešte viacero novelizácii. „Bude sa to určite upravovať, verím, že niektoré takéto zásadné chyby ešte dokážu odstrániť, ale jednoducho stále sú to len malé zlepšenia toho, čo najprv ten balík pokazil, toto si treba uvedomiť," povedal.

Priznal, že každá konsolidácia sa dotkne ľudí. S každým takýmto opatrením, ktoré sa dotkne ľudí, však treba niečo aj napraviť. Na financie pre zdravotníkov by sa podľa jeho slov mohli nájsť peniaze zrušením ministerstva športu aj rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Takisto úsporami v administratíve, znížením byrokracie a následným znížením počtu úradníkov. „Ak zmizne agenda, zmizne aj úradník," povedal. Potrebné je takisto obmedziť zneužívanie sociálnych dávok.

Kamenický počas relácie opakovane zdôrazňoval, že za súčasnú situáciu a nutnosť zvyšovať dane sú zodpovedné bývalé vlády premiérov Igora Matoviča a Eduarda Hegera (obaja vtedy OĽaNO) a úradníckeho premiéra Ľudovíta Ódora. Viskupič oponoval, že problémy v niektorých rezortoch, ako napríklad zdravotníctvo, sú dlhodobé ešte z čias predchádzajúcich vlád Smeru.

Slovensko má podľa Viskupiča takisto priestor zrušiť dva sviatky. „Áno, ľudia budú musieť ísť do práce, dotkne sa ich to. Zároveň im to priamo nič nezoberie a hlavne to pomôže ekonomike, pretože budú dva pracovné dni navyše, čo zvýši našu konkurencieschop­nosť, čo pomôže firmám," povedal. Dodal, že Slovensko má o jeden až tri sviatky viac než všetky okolité krajiny a každý zrušený sviatok prináša okolo 100 miliónov dodatočných financií.

Kamenický aj Viskupič sa zhodli, že nový minister zdravotníctva by mal byť krízový manažér. „Mal by to byť niekto, kto sa vyzná v rezorte, ideálne niekto, kto pôsobil v zdravotníctve a má za sebou výsledky," povedal Viskupič. „Mal by tam ísť skutočne krízový manažér, aby naštartoval mnohé reformy, ktoré sú potrebné v zdravotníctve a tie reformy nebudú ľahké," uviedol Kamenický.