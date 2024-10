Virológ o Kotlárovej správe: Je to výsmech vedcov. Ak by sa zakázali mRNA vakcíny, uškodilo by to aj onkologickým pacientom

Dolinková končí aj pre Kotlára: S nevedeckými faktami sa nedá bojovať Video Zdroj: ta3

Virológ Klempa v rozhovore hovorí:

čo by znamenalo, ak by sa zakázali mRNA vakcíny,

ako vedec vníma Kotlárove pokusy s vakcínami,

v čom by mohlo byť prešetrenie manažovania pandémie prospešné,

aká covidová sezóna nás čaká,

či sú na mieste opatrenia zo strany štátu,

čo to bude znamenať pre SR, ak sa nepripojí k zmluve WHO.

Splnomocnenec vlády pre preverenie manažovania pandémie Peter Kotlár v stredu predstavil svoje závery. Naplnil svoju činnosť?

Musím povedať, že veľmi zle sa mi tá správa v tejto chvíli hodnotí. Videl som len tú tlačovku, na ktorej zaznelo obrovské množstvo veľmi znepokojujúcich až bombastických tvrdení, ktoré však neboli podložené žiadnymi dôkazmi a ani vo vedeckej komunite sa dôkazy o takýchto tvrdeniach nevyskytujú. Okrem toho, ak by tá správa bola naozaj o vyhodnotení manažmentu pandémie, tak by to pri poctivom prístupe mohlo byť veľmi prospešné, aby sme sa poučili do budúcnosti, ktoré opatrenia boli ako účinné. Tomuto sa však minimálne na tej tlačovej konferencii takmer vôbec nevenoval. Je to veľká škoda a premárnená príležitosť si z pandémie zobrať nejaké racionálne ponaučenie.

Splnomocnenec na tlačovke pustil aj príhovor amerického kardiológa a dezinformátora Richarda M. Fleminga. Ako je Fleming vnímaný vo vedeckej obci?

O pánovi Flemingovi som prvý raz počul až v súvislosti s pánom Kotlárom. Myslím si, že jeho postavenie je pravdepodobne v rámci USA veľmi podobné ako postavenie pána Kotlára u nás, aj keď s tým rozdielom, že on nie je splnomocnencom vlády USA. Vo vedeckej komunite nemá žiadne renomé, skôr naopak.

Splnomocnenec Kotlár sa vyjadril, že odporučí vláde, aby zastavila očkovanie mRNA vakcínami, pretože podľa jeho slov menia ľudskú DNA. Čo by to znamenalo, ak by sa zastavilo očkovanie vakcínami na báze mRNA a ktoré očkovania by sa museli zrušiť, ak by k tomu došlo?

Dúfam, že to odporúčanie vláda nebude akceptovať a nebude brať do úvahy. V tejto chvíli by to zabránilo očkovaniam proti covidu-19, keďže práve vakcíny na báze mRNA sú voči tomuto ochoreniu dostupné. Okrem toho je už schválená ďalšia mRNA vakcína proti vírusu RSV, aj keď nemám informácie, či je už u nás na trhu. Pravdepodobne nie, ale možno bude. Voči týmto dvom infekčným ochoreniam by nemohlo byť očkované. Oveľa závažnejšie by mohlo byť, že mRNA vakcíny sú momentálne vo fáze klinických testov v úplne inej oblasti. Nie ako prevencia infekčných ochorení, ale na liečbu onkologických ochorení. Obidve významné firmy – BionTech aj Moderna – majú viacero takýchto klinických skúšok momentálne v procese, kde mRNA vakcíny by boli ako keby na mieru pripravené pre každého pacienta a slúžili by na liečbu nádorových ochorení. Celá táto oblasť liečby onkologických ochorení by tým pádom tiež nemohla byť využívaná u nás, čo by bol obrovský krok späť, keďže celý svet sa bude pravdepodobne týmto smerom uberať. Ešte by som zdôraznil, že práve klinické skúšky sú vyhodnocované autoritami, ktoré sú práve na to určené, aby zhodnotili účinnosť aj bezpečnosť vakcín. Pán splnomocnenec systematicky spochybňuje autoritu inštitúcií ako je Európska lieková agentúra (EMA), to si myslím, že je veľmi nebezpečné.

Momentálne sme v období, kedy pribúdajú prípady ľudí s covidom. Ak by vláda vypočula odporúčanie a zastavila by očkovanie mRNA vakcínami proti covidu, dokým nebude dokázané, že sú bezpečné, ako to navrhuje splnomocnenec, čo by to spravilo s kolektívnou imunitou, ktorú sme nadobudli predchádzajúcimi očkovaniami?

V tejto chvíli by dôsledky zrejme neboli príliš dramatické z hľadiska kolektívnej imunity, pretože takmer všetci sme už nielen zaočkovaní, ale aj takmer všetci už ochorenie aj prekonali. Z tohto pohľadu by to nemalo až také tragické dôsledky. V tomto konkrétnom prípade, pri covide-19, je očkovanie kritické len pre ohrozené rizikové skupiny, ktorým hrozí ťažký priebeh. Pre nich by to bolo veľmi nepríjemné, ostatní by sa v podstate premorovali infekciami. Treba si priznať, že sa u nás v súčasnosti dáva proti covid-19 očkovať už len pomerne málo ľudí. Ale práve pre túto skupinu ľudí by takéto rozhodnutie bolo veľmi nepríjemné a hlavne neobhájiteľné.

Splnomocnenec priznal, že v rámci prešetrovania sledoval zmeny vo svojej krvi po tom, čo do nej kvapol vakcínu. Pôsobia takéto pokusy dôveryhodne?

Je to vyslovene výsmech serióznej vedeckej práci. Takto sa vedecká práca nerobí. Zo všetkých možných pohľadov, už len kvôli tomu aký počet vzoriek analyzoval. Je to výsmech všetkým tým tisícom pracovníkov, ktorí venujú celú svoju kariéru výskumu vakcín, alebo bezpečnosti a účinnosti vakcín. Toto si naozaj mohol odpustiť.

Avizoval, že by rád pokračoval vo svojej práci splnomocnenca. Čo by malo byť pre vládu motiváciou, aby mu mandát odobrala?

To, že až doteraz sa nevenoval tomu, na čo bol splnomocnený a namiesto toho systematicky zhromažďoval všetky možné dezinformácie, ktoré sa v súvislosti s pandémiou doteraz vyskytli. Tie tu teraz prezentuje bez akýchkoľvek dôkazov ako fakty a zneisťuje tým verejnosť.

Aké obdobie máme pred sebou z hľadiska výskytu covidu? Vrátia sa podobné vlny aké sme mali, alebo to pôjde „dostratena“?

Dá sa predpokladať, že počty infekcií budú stúpať. Máme pred sebou ďalšiu vlnu, ale nedá sa predpokladať, že by priebeh bol zásadne iný ako minulý rok. To znamená, že bezprostredným ohrozením je covid už len pre rizikové skupiny – starších ľudí a chronicky chorých ľudí. Všetci ostatní si už imunitu vybudovali či už prekonaním, alebo kombináciu očkovania a prekonania. Infekcií určite bude pribúdať, bude ich veľa, ale nedá sa predpokladať, že by zvýšený počet infekcií viedol k zásadnému zvýšeniu ťažkých priebehov a boli by znova zahlcované nemocnice. Toto už v tejto fáze skutočne nehrozí.

Nie sú teda potrebné nateraz žiadne opatrenia zo strany štátu, povedzme povinnosť nosiť rúška pri návšteve konkrétnych miest?

Nepredpokladám, že by k takému niečomu prichádzalo. Samozrejme, veľmi vhodné by bolo, aby očkovanie bolo k dispozícii každému, kto má oň záujem. Nosenie respirátorov v zdravotníckych zariadeniach, kde je väčšie riziko nakazenia sa, ale takisto väčšie riziko ohrozenia iných chronicky chorých ľudí, dáva zmysel, ale nepredpokladám, že by to bolo centrálne nariadené. Skôr sa tak môžu rozhodnúť samotné zariadenia.

Splnomocnenec Kotlár chce vláde tiež odporučiť, aby odmietla pripravovanú pandemickú zmluvu krajín WHO. Aké dôsledky to bude mať pre Slovensko?

Treba povedať, že pandemická zmluva sa naozaj zatiaľ len pripravuje. Disociovanie, ku ktorému prišlo, súviselo s medzinárodnými zdravotníckymi predpismi a nie s pandemickou zmluvou. To býva často zamieňané. Pandemická zmluva je ešte stále v príprave. Ukazuje sa, že je skutočne dosť problém, aby sa všetky štáty na jej znení dohodli. Každopádne, výsledok bude zrejme taký, aby bol vyhovujúci pre všetky krajiny. V tom prípade by bola obrovská škoda, aby sme sa práve my toho procesu nezúčastňovali. V boji s infekčnými chorobami sme odkázaní na medzinárodnú spoluprácu. Disociovaním sa dobrovoľne izolujeme a nič pozitívne nám to neprinesie. Namiesto toho by sme sa mohli podieľať na príprave pandemickej zmluvy tak, aby spĺňala všetky naše požiadavky.