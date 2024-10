Vláda musí zasiahnuť, Kotlárove závery sú nezmyselné, kritizujú všeobecní lekári

SVLS kritizuje Kotlárove verejne prezentované medicínske závery, ktoré označuje za v rozpore s vedecky overenými medzinárodnými výsledkami a medicínou založenou na dôkazoch.

Lekári apelujú na vládu, aby zaujala oficiálne stanovisko k materiálu predloženému Petrom Kotlárom, v ktorom údajne čerpal z pochybných zdrojov, vrátane osôb odsúdených za falšovanie výsledkov vedeckých štúdií. „Medicínske závery, ktoré P. Kotlár uviedol, sú odborne preukázateľne nezmyselné,“ uvádza SVLS.