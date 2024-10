Slovenské zdravotníctvo je podľa SaS pred kolapsom, bezpodmienečne sa musí stať premiérskou témou

Slovenské zdravotníctvo je pred kolapsom, bezpodmienečne sa musí stať premiérskou témou. Predsedovi vlády Robertovi Ficovi to v súvislosti s piatkovým oznámením o podaní demisie zo strany ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej odkázala strana Sloboda a Solidarita.

Tá zároveň upozornila, že nový šéf alebo šéfka rezortu zdravotníctva by mala byť známa čo najskôr. „Akékoľvek vajatanie by bolo iba predlžovaním marazmu slovenského zdravotníctva," uviedol predseda liberálov Branislav Gröhling.

Od šéfa strany Hlas preto očakáva čo najskoršie predstavenie adekvátnej náhrady. Samotné ministerstvo si pritom podľa Gröhlinga zaslúži nielen to, aby sa stalo prioritou premiéra, ale aj to, aby ho viedol skúsený manažér alebo manažérka, ktorý pozná sektor a rozumie nielen zdravotníkom ale aj pacientom a v neposlednom rade aj to, aby nemuselo riešiť a nemuselo ustupovať takým ľuďom, ako je splnomocnenec Peter Kotlár či iným konšpirátorom.

Ako doplnil tímlíder SaS pre zdravotníctvo Tomáš Szalay, zdravotníctvo stratilo hneď prvý rok aktuálnej vlády Roberta Fico. Práve v tomto období pritom podľa neho mali byť urobené tie najzásadnejšie zmeny. Predseda vlády by preto mal zakročiť. „Ak dokáže urobiť také nepopulárne opatrenie, ako je zvýšenie DPH, mal by mať aj odvahu postaviť sa za nepopulárne ale nevyhnutné opatrenia v slovenskom zdravotníctve, aby sme odvrátil jeho kolaps," skonštatoval.

Spomenul problémy ambulantného sektora, optimalizáciu siete nemocníc, zavedenie DRG, stav štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne ale aj výpovede zdravotníkov. „Nového ministra alebo ministerku čaká obrovské množstvo problémov, je nevyhnuté, aby za jeho chrbtom stál premiér," zhrnul. Z medializovaných mien nového šéfa alebo šéfky rezortu sa vyjadril napríklad k aktuálnemu štátnemu tajomníkovi rezortu hospodárstva Kamilovi Šaškovi. Podľa neho nemá žiadnu praktickú skúsenosť s riadením zdravotníctva.