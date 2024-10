Fico a Šmyhaľ sa stretli pri Užhorode: Slovensko bezpodmienečne podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie

Slovensko bezpodmienečne podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie (EÚ). Pri jej integračnom procese jej nebude klásť žiadne prekážky. V príhovore pred začatím rokovania spoločnej ukrajinsko-slovenskej vlády pri Užhorode to uviedol slovenský premiér Robert Fico (Smer). Predseda ukrajinskej vlády Denys Šmyhaľ si váži podporu a pripravenosť Slovenska poskytovať Ukrajine pomoc a poskytovanie skúseností pri vstupe do Únie.