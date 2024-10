Ku kritike Kotlára sa pridali aj ambulancie: Je to pseudoodborník na pandémiu

Podporil tak stanoviská viacerých stavovských, profesijných aj odborných spoločností, ktoré zásadne odmietajú jeho vyhlásenia. „Jeho ničím nepodložené tvrdenia založené na jeho subjektívnych pocitoch, nemajú nič spoločné s medicínou," uvádza zväz v zverejnenom stanovisku.

Ako dodáva, je naozaj smutné, že napriek opakovanému odsúdeniu jeho verejne prezentovaných názorov a postojov zo strany celého zdravotníckeho sektora, sa tento pseudoodborník na pandémiu teší tak veľkej popularite našich popredných politikov. „Pýtame sa teda, kde je tá hranica? Chceme veriť modernej vede a medicíne, alebo sa k odborným témam bude môcť v budúcnosti vyjadrovať naozaj každý? Kto prevezme zodpovednosť za prípadné následky?," uvádza zväz.