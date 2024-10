KDH vyzýva Fica na odvolanie Kotlára. Podľa hnutia uráža zdravotníkov a popiera vedu

„Nepoznám krajinu, kde by sa premiér postavil za dezinformátora, za človeka, ktorý šíri bludy a hoaxy Je to niečo nepredstaviteľné," doplnil poslanec Peter Stachura. Podľa neho je paradoxné, že sa tak deje v krajine v stredu Európy, ktorá je zároveň členom Európskej únie. KDH pritom takýto postoj odmieta a chce sa rázne postaviť na stranu vedy a poznatkov. Kotlára kritizujú za fakt, že nepredstavil žiadne relevantné výsledky.

