Bývalému šéfovi Finančnej správy Imreczemu zastavili trestné stíhanie pre sedem skutkov

Exšéfovi Finančnej správy (FS) Františkovi Imreczemu prokurátor podmienečne zastavil trestné stíhanie pre šesť korupčných skutkov a trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktoré sa týkajú kauzy Mýtnik. Prokurátor tak urobil z dôvodu, že obvinený v trestnom konaní spolupracoval a zásadnou mierou pomohol objasniť korupčné skutky. Na Generálnej prokuratúre (GP) SR je voči obvinenému aktuálne vedená jedna trestná vec. Vyplýva to zo stanoviska prokurátora Ondreja Repu, ktoré TASR poskytla hovorkyňa GP Zuzana Drobová. Poukázal na to portál Aktuality.

Prokurátor priblížil, že obvinený nemal podľa výsledkov dokazovania pri viacerých skutkoch žiadny finančný prospech. Pri niektorých skutkoch mal plniť len funkciu sprostredkovateľa úplatku.

Prokurátor tiež poukázal na to, že jeden zo skutkov aktívne oznámil práve obvinený vo forme trestného oznámenia. „To znamená, že o tomto skutku nemali orgány činné v trestnom konaní žiadnu vedomosť a bez ním poskytnutých informácií by preto vôbec nedošlo k vydaniu obviňujúceho uznesenia a následnému podaniu obžaloby na osobu Ing. P. K. Išlo preto o zásadné (rozhodujúce) informácie, bez poskytnutia ktorých by predmetný skutok ostal neobjasnený, resp. skrytý,“ doplnil prokurátor.

Obvinenému zároveň určili skúšobnú dobu vo výmere päť rokov a povinnosti.

Exšéf FS František Imrecze dostal za korupciu úhrnný trojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou päť rokov. Okrem iného aj peňažný trest vo výške 202 000 eur, v prípade jeho nezaplatenia náhradný trojročný trest väzenia. František Imrecze vystupuje ako spolupracujúci obvinený vo viacerých prípadoch. Trest sa týka kauzy mediálne známej ako Mýtnik.