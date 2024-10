Pellegrini vyzýva vládu na rokovanie so zdravotníkmi. Inak nepodpíše konsolidačný balíček

Prezident SR Peter Pellegrini vyzýva vládu SR na začatie rokovaní so zdravotníkmi k návrhu konsolidačných opatrení. Deklaroval, že od nich bude závisieť aj jeho prípadný podpis legislatívy. Uviedol to po utorkovom rokovaní so zástupcami zdravotníckeho sektora. Upozornil najmä na kritiku zámeru spomaliť valorizáciu platov zdravotníkov v rámci konsolidácie.