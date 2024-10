Návrat do stredoveku? Kotlár si postavil proti sebe vedcov i nemocnice. Odborníci hovoria, čo im nesedí na jeho zisteniach

Tmárstvo a izolácia, nezmysly, hlboké znepokojenie, spochybňovanie vedy či premárnená príležitosť. To je len časť reakcií na správu splnomocnenca vlády pre preverovanie pandémie Petra Kotlára. Neprestávajú pribúdať ani po týždni, od kedy predstavil svoje údajné zistenia, vrátane tých, že covid je biologická zbraň a očkovanie mení DNA. Odborníci upozorňujú, že Kotlár zavádza a Slovensko môže vrátiť do zdravotníckeho stredoveku. Čo na jeho správe nesedí odborníkom?

„Dnes odhodím veľký kameň. Vláde SR som postúpil správu o činnosti a výsledkoch svojej činnosti, ktoré budú zaradené do riadneho rokovania vlády,“ informoval ešte minulý týždeň splnomocnenec Kotlár. Mandát mu dala ešte začiatkom januára vláda Roberta Fica (Smer). I keď sa jeho nominácia s nadšením medzi odborníkmi nestretla, samotné prešetrenie pandémie a poučenie sa do budúcnosti mnohí považovali za vhodné. Nenaplnil však ani tie najmenšie očakávania.

I keď mal Kotlár podľa štatútu primárne zbierať a analyzovať dáta o riadení a prijímaní pandemických opatrení, na tlačovke šíril konšpirácie, že vírus SarS-Cov-2 je biologická zbraň a bol umelo vytvorený. Vláde chce na základe svojich „zistení“ odporučiť, aby zastavila očkovanie mRNA vakcínami, kým sa nepreukáže ich bezpečnosť, a tiež to, aby Slovensko odmietlo podpísať aj chystajúcu sa dohodu so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).

Zákaz vakcín by poškodil onkopacientov

Prúd reakcií a apelov na vládu, aby sa k jeho údajným zisteniam stavala obozretne, sa od tlačovky nezastavil. Ako presne naloží vláda s jeho správou nie je jasné, v programe stredajšieho výjazdového rokovania vlády v Modre zatiaľ tento bod chýba.

Vedcov z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) zdvihli zo stoličky Kotlárove vyjadrenia ako prvých. Virológ Boris Klempa dúfa, že vláda Kotlárove odporúčanie nebude brať do úvahy. Ak by totiž dala na jeho slová, očkovať proti covidu by sa nedalo, keďže dostupné proti ochoreniu sú práve vakcíny na báze mRNA. Očkovať by sa v budúcnosti nedalo ani proti vírusu RSV. Závažnejšia situácia by nastala, ak by sa u nás nemohli využívať mRNA vakcíny určené na liečbu onkologických ochorení, ktoré sú momentálne ešte len vo fáze klinických testov.

„Celá táto oblasť liečby onkologických ochorení by tým pádom tiež nemohla byť využívaná u nás, čo by bol obrovský krok späť, keďže celý svet sa bude pravdepodobne týmto smerom uberať. Ešte by som zdôraznil, že práve klinické skúšky sú vyhodnocované autoritami, ktoré sú práve na to určené, aby zhodnotili účinnosť aj bezpečnosť vakcín,“ uviedol pre Pravdu virológ.

Ak by na Kotlárove odporúčania predsa len došlo a vláda by v čase zvýšeného rizika infekcií očkovania zastavila, podľa Klempu by dôsledky pre kolektívnu imunitu až také dramatické neboli. Takmer všetci už totiž covid buď prekonali, alebo sa zaočkovali.

„Z tohto pohľadu by to nemalo až také tragické dôsledky. V tomto konkrétnom prípade, pri covide, je očkovanie kritické len pre ohrozené rizikové skupiny, ktorým hrozí ťažký priebeh. Pre nich by to bolo veľmi nepríjemné, ostatní by sa v podstate premorovali infekciami. Treba si priznať, že sa u nás v súčasnosti dáva proti covidu očkovať už len pomerne málo ľudí,“ priblížil virológ.

Do krvi kvapkal vakcínu

Čo vedcov pobúrilo bolo vyhlásenie, že Kotlár – vyštudovaný ortopéd – pod mikroskopom študoval, ako sa správajú jeho červené krvinky, keď do nich kvapol vakcíny od Pfizeru alebo Moderny. Štátny ústav pre kontrolu liečiv obvinil, že nedokázal vakcíny zastaviť ani overiť ich správanie v krvi takýmto jednoduchým postupom. Najzávažnejším „zistením“ po deviatich mesiacoch práce podľa jeho slov je, že mRNa preparáty menia ľudskú DNA.

Infektológ Peter Sabaka podotkol, že dôvod na prerušenie či zákaz vakcinácie nie je. Odmieta aj Kotlárov výrok, že by mRNA vakcíny menili ľudskú DNA. Nemajú totiž ako. Ako Sabaka vysvetlil, pri očkovaní sa do ľudskej bunky vpraví mRNA, čiže genetická informácia, ale nie v podobe DNA, ale v podobe mRNA, teda molekuly, ktorá má veľmi krátku životnosť a slúži len na to, aby sa prepísala do bielkoviny vírusu Sars-Cov-2 – do jeho spike proteínu, ktorý potom bunka na svojom povrchu prezentuje, a telo si vytvorí protilátky. „mRNA sa rýchlo rozloží a nemá šancu sa zapísať do vnútra bunky,“ zhrnul infektológ.

Ak by to malo fungovať tak, ako hovorí Kotlár, a mRNa alebo RNA by sa zapisovali do genetického materiálu, naša DNA by bola podľa Sabaku „úplne plná“ a „prepchatá“ genetickými informáciami rôznych iných vírusov. „Lebo aj vírus chrípky funguje tak, že nám v bunke pláva RNA vírusu chrípky, lebo aj pri nákaze koronavírusom nám pláva v bunke RNA koronavírusu, ale nezačlení sa nám to do genómu. To je úplne scestné tvrdenie,“ dodal na margo Kotlárovho tvrdenia.

Podľa Klempu ide o výsmech tisícom profesionálov, ktorí sa celú kariéru venujú výskumu vakcín. „Je to vyslovene výsmech serióznej vedeckej práci. Takto sa vedecká práca nerobí. Zo všetkých možných pohľadov, už len kvôli tomu aký počet vzoriek analyzoval,“ skonštatoval virológ.

Sabaka podotkol, že vakcíny prebiehajú podrobným testovaním v laboratórnych podmienkach a nemyslí si, že sa to dá napodobniť doma. „Samozrejme, takto sa vakcíny netestujú. Tie vakcíny boli testované omnoho zložitejším spôsobom najprv na bunkových kultúrach, na zvieratách, na zdravých dobrovoľníkoch a tak ďalej, prešli veľmi podrobným skúšaním a nemyslím si, že ja doma s mikroskopom by som prišiel na niečo nové,“ komentoval splnomocnenca vlá­dy.

Oháňal sa konšpirátorom

Infektológ pripomenul, že mRNA vakcíny proti covidu sú najviac používané, najúčinnejšie známe a zachránili nespočetné množstvo životov. „Ich výhoda spočíva najmä v tom, že sa veľmi rýchlo dokážu adaptovať na nové subvarianty,“ podotkol Sabaka. Okrem toho ešte pred spustením vakcinácie prešli tromi fázami klinického skúšania. „Preukázali, že tie vakcíny sú účinné v prevencii ochorenia covid, ťažkého priebehu a smrti,“ zdôraznil lekár.

Pripomenul, že u ľudí, ktorým sa vakcíny podali, sa sledoval výskyt kardiovaskulárnych aj mozgovo-cievnych príhod, a tým či spôsobujú cievne mozgové príhody, infarkty myokardu alebo pľúcne embólie sa zaoberali viaceré klinické štúdie s tisícmi pacientov, no ani jedna nepreukázala, že by vakcíny spôsobovali spomínané komplikácie.

Kým Kotlár sa na tlačovke odvolával na amerického lekára odsúdeného za podvody a konšpirátora Richarda Fleminga, Sabaka poukazuje na štúdie z prestížnych vedeckých časopisov ako Nature, Lancet, Science, Journal of American Medical Association, New England Journal of Medicine. „V Nature bol uverejnený článok, ktorý odhaduje, že vakcíny proti covidu zachránili milióny životov,“ priblížil Sabaka s tým, že existuje obrovské množstvo dát o tom, že mRNA vakcíny proti covidu sú bezpečné a nespôsobujú napríklad kardiovaskulárne ochorenia.

Podobne sa skúmal efekt očkovania nielen na výskyt covidu, ale aj na závažnosť nakazenia sa a prípadnú úmrtnosť, pričom štúdie priniesli dôkazy, že vakcíny nielen znižovali pravdepodobnosť nákazy, ale tiež znižovali riziko ťažkého priebehu a smrti. Nežiaduce účinky pri vakcínach na báze mRNA sú podľa Sabaku také isté ako pri iných vakcínach.

Jediné, čo vyvolalo v odbornej obci znepokojenie bol podľa neho výskyt myokarditíd (zápal srdcového svalu, poz. red.) a perikarditíd (zápalové ochorenie, pri ktorom dochádza k podráždeniu osrdcovníka, poz. red.) u mužov do 30 rokov. Keď sa však posudzovalo či prínos očkovania prevyšuje riziká, odborníci sa uzniesli, že aj v tejto skupine napriek myokartidídam a perikarditídam, ktoré sa vyskytujú asi v dvoch prípadoch na stotisíc zaočkovaných do 30 rokov, prevyšovali benefity.

„Samotný covid spôsobuje myokarditídu a perikarditídu omnoho častejšie ako vakcíny. Keď sa to odráta, tak vakcíny významne znižujú riziko myokarditídy a perikarditídy,“ vysvetlil Sabaka. Po vakcinácii sú myokarditídy zvyčajne nezávažné a nevyžadujú hospitalizáciu a liečbu a nespôsobujú ani trvalé následky.

Sabaku doplnil, že autoritami sú v tomto smere Európska lieková agentúra (EMA) a americká vládna agentúra FDA. Na základe všetkých klinických štúdií a dát EMA aj FDA odporúčajú očkovať mRNA vakcínami každému, pretože benefity pre všetky skupiny prevyšujú riziko. Obzvlášť najviac odporúčané u seniorov, kde nehrozí žiadne riziko.

Stáli pri lôžkach ťažko chorých ľudí

Pri zákaze mRNa vakcín však splnomocnenec na svoje tlačovke neskončil. V rámci deväťmesačného pôsobenia sa zaoberal aj vymysleným prenosom zložiek mRNA vakcín z očkovaného na neočkovaného či účinkami liekov hydroxychlorochín a ivermektín.

Sabaka si za liečbou pacientov s covidom v danej dobe stojí a podotkol, že účinnosť spomínaných liekov pri liečbe covidu sa nepreukázala. Práve naopak. „Čo sa týka hydroxychlorochínu a ivermektínu, tak to sú neúčinné liečivá,“ uviedol pre Pravdu.

Na základe výsledkov klinického skúšania sa podľa neho preukázalo, že v prípade lieku hydroxychlorochín bola v niektorých štúdiách vyššia mortalita u pacientov, ktorí ho užívali. Odborné spoločnosti ho preto neodporúčali užívať. Pacienti, ktorí ho užívali, zomierali totiž vo väčšej miere, pretože môže spôsobovať aritmie. Efektivitu v liečbe covidu nepreukázali klinické štúdie ani v prípade ivermektínu.

„Za naše pracovisko a Univerzitnú nemocnicu Bratislava môžem povedať, že my sme vždy našich pacientov s covid liečili v zmysle odporúčaní veľkých odborných spoločností a v súlade s odborným konsenzom v danej dobe. Samozrejme, tie poznatky sa vyvíjali, a tak sa vyvíjala aj liečba ochorenia covid,“ zhrnul lekár Sabak.

K reakciám vedcov a lekárov sa postupne pridávali ďalší. Ohradili sa nemocnice aj vzdelávacie inštitúcie. Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave formulácie nabádajúce ľudí spochybňovať rozhodnutia o očkovaní a liečbe covidu považuje za mimoriadne nebezpečné. Jej vedenie podotklo, že v medicíne sa pri rozhodovaní riadi konsenzom odborníkov založenom na vedeckých dôkazoch generovaných korektným výskumom.

Ohradila sa aj Univerzitná nemocnica Bratislava, ktorá varovala ľudí, aby Kotlárovým tvrdeniam nesadli na lep. „Spoločne s mojimi kolegami preto vyzývame spoločnosť, aby nepodliehala uveriteľnosti takýchto tvrdení, ktoré našu spoločnosť môžu uviesť do tmárstva a izolovať nás od pokroku a inovácií či už v oblasti medicíny alebo aj v iných odvetviach,“ reagoval po správe riaditeľ nemocnice Alexander Mayer.

Slovenská lekárska komora zase apelovala, aby zodpovedné orgány pri hodnotení Kotlárovej správy zohľadňovali fakty podložené štatistickými a vedeckými dôkazmi. Kritizoval ho aj Zväz ambulantných poskytovateľov, podľa ktorého Kotlárove ničím nepodložené tvrdenia založené na jeho subjektívnych pocitoch nemajú nič spoločné s medicínou.

„Je naozaj smutné, že napriek opakovanému odsúdeniu jeho verejne prezentovaných názorov a postojov zo strany celého zdravotníckeho sektora sa tento pseudoodborník na pandémiu teší takej veľkej popularite našich popredných politikov,“ konštatovala prezidentka zväzu Jaroslava Orosová.

Akú podporu má v koalícii

Jednu líniu so splnomocnencom vlády nedržalo ani ministerstvo zdravotníctva, ktoré naopak, očkovanie proti covidu rozširuje. Proti Kotlárovi sa napokon postavila aj odchádzajúca šéfka rezortu, ktorá ho označila za jeden z dôvodov svojej demisie. „S nevedeckými faktami sa bojovať nedá. Vo vládnej koalícii však myšlienky pána Kotlára stále nachádzajú podporu, pričom oporu vo svetových vedeckých okruhoch nemajú,“ podotkla. Ohradil sa voči nemu minister školstva a Dolinkovej stranícky kolega Tomáš Drucker a kritizoval ho aj prezident republiky Peter Pellegrini.

Na Kotlárovu stranu, sa naopak, postavili premiér Robert Fico (Smer). Svojho nominanta nepotopil ani líder SNS Andrej Danko. Otázne je, či Kotlárova správa po medializovaných interných turbulenciách v klube Dankovej SNS neprispeje k ešte väčšiemu oslabeniu strany, keďže Fico môže mať o ich voličov záujem.

„Skôr je na mieste otázka, či sa naopak neposilní. Sú voliči, ktorí veria skôr rôznym šarlatánom, ako dlhoročnému vedeckému bádaniu, takže nemožno počítať ani s tou alternatívou, že SNS môže posilniť. Zrejme aj z tohto dôvodu Robert Fico pána Kotlára podporil. On totiž mieri na rovnakú cieľovú skupinu voličov. Takže nie, určite sa neoslabí, pokiaľ závery pána Kotlára budú páni Fico a Danko akceptovať,“ uviedol pre Pravdu politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Hoci sa proti Kotlárovi ohradil aj prezident, politológ si nemyslí, že by jeho kritické slová mali vplyv na budúcnosť vlády. „Prezident zatiaľ len slabučko hryzká. Povedal by som, že ani nehryzkal, vyjadril sa totiž mimoriadne diplomaticky. Z hľadiska existencie koalície však prezidentove kritické slová nebudú mať vplyv na budúcnosť vlády. To by sa musel vyjadriť predseda Hlasu a ten je mysľou zrejme niekde úplne inde,“ skonštatoval.

Ak by aj mal šéf SNS výhrady voči Kotlárovi, verejná kritika by sa mu nemusela vyplatiť. „Nezachytil som nejaké kritické stanovisko pána Danka smerom k pánovi Kotlárovi. Pán Danko je dostatočne ostrieľaný politik, aby svojmu kolegovi z parlamentu niečo odkazoval cez médiá. Ak mal nejaké výhrady, tak mu to určite povedal medzi štyrmi očami. Kritizovať pána Kotlára verejne by sa šéfovi SNS nemuselo vyplatiť. Traja členovia poslaneckého klubu SNS už ukazujú svoje široké plecia, ak by sa k nim pridal ešte aj pán Kotlár, už by to bolo vážne aj pre celú vládnu koalíciu,“ dodal Štefančík.

Reakcie opozície Foto: TASR, Jaroslav Novák Peter Kotlár Peter Kotlár Poslanec PS Oskar Dvořák „Ak by sme mali súťaž o zbytočnosť, vyhral by Peter Kotlár. Splnomocnenec pre prešetrenie pandémie nemá analýzy, nemá dôkazy, no napriek tomu zneužíva svoj post na šírenie nebezpečných dezinformácií. Daňoví poplatníci mu platia limuzínu, kanceláriu aj zamestnancov. Pritom tu máme Národný kontrolný úrad, ktorý manažovanie pandémie preveril, a vo svojej správe aj zverejnil všetky dáta. Poslanec KDH František Majerský „Vyzývame premiéra Fica, aj s ohľadom na zodpovednosť, ktorú voči občanom na Slovensku má, aby akceptoval závery vedcov a splnomocnenca pre prešetrenie pandémie okamžite odvolal. Peter Kotlár posúva Slovensko tam, kam nesmeruje žiadna iná krajina na svete. Popiera základy medicíny, vedy a odbornosti.“ Hnutie Slovensko „Peter Kotlár od svojho vymenovania za splnomocnenca vlády preukázal, že jeho funkcia je vhodná akurát tak na šírenie lží a konšpirácií pre dezinformačnú scénu. Jeho výstupy sú absolútne nepoužiteľné pre zhodnotenie manažmentu pandémie.“

Kotlárova budúcnosť

S otázkami, či Kotlár ako splnomocnenec naplnil svoju činnosť a kedy sa mu skončí mandát, sa Pravda obrátila na Úrad vlády. Otázky zostali zatiaľ bez odozvy. Kotlár však už naznačil, že sa svojej pozície vzdať nechce a premiéra požiada, aby mu rozšíril kompetencie. Malo by sa tak stať cez zmenu štatútu, ktorý upravuje jeho postavenie, pôsobnosť, hlavné úlohy a zásady činnosti. Ako Kotlár uviedol pre Denník N, žiadať bude o prístup k všetkým dáta, dokumentom, lekárskym správam, záznamom, chorobopisom aj úmrtným listom.

Kotlár sa na tlačovku minulý týždeň totiž sťažoval, že ako splnomocnenec pri získavaním údajov narazil na limity prístupu do relevantných databáz, a že niektoré dáta z pandémie boli po voľbách v roku 2023 „pravdepodobne účelovo vymazané“.