Pellegrini tlačí na vládu. Prešla by koalícia aj druhou skúškou? Huliakovci budú za, v Hlase čakajú, Fico krízu odmieta

Schválenie konsolidačného balíka bolo podľa premiéra Roberta Fica (Smer) skúškou, ktorou koalícia prešla bez problémov. Odkazovanie si cez médiá však neprestalo a do sporu zasiahol aj prezident Peter Pellegrini. Spočiatku kritizoval balík opatrení opatrne, po stretnutí so zdravotníkmi sa však situácia zmenila. Vládu vyzval, aby našla a predstavila kompromis, inak bude zvažovať, že konsolidáciu nepodpíše.

Práve kvôli opatreniam avizovala ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas) svoju demisiu, ktorú zatiaľ Pellegrini neprijal.

Čaká, kým mu Fico predloží meno nového ministra. Premiér síce krízu v koalícii odmieta, dôkazom má byť, že zatiaľ prešli všetky koaličné zákony a jednohlasne bol schválený aj konsolidačný balík. Otázne je, či by bol jednohlasne schválený aj druhýkrát.

Rudolf Huliak a jeho dvaja poslanci podporia aj vetovanú konsolidáciu, v Hlase čakajú na Pellegriniho rozhodnutie. Politológovia zvrat neočakávajú a zhodu v koalícii s najväčšou pravdepodobnosťou aj s novým ministrom nájdu. Podobne ako vyhoveli Hlasu v otázke dofinancovania samospráv. Bola to jedna z podmienok Hlasu, aby strana konsolidáciu podporila a hlasovala za vládne návrhy.

Prezident konsolidáciu podpísať nemusí

Impulzom pre prvé ostré vyjadrenia prezidenta Pellegriniho cez víkend bola demisia ministerky Dolinkovej, ktorá prišla po schválení konsolidačného balíka. Ministerka nesúhlasila s opatreniami v oblasti zdravotníctva, ktoré podľa nej nepotrebuje škrty, ale finančnú podporu i podporu koaličných partnerov. Obe podľa nej chýbali. Pellegrini zatiaľ demisiu ministerky zdravotníctva neprijal so slovami, že čaká na jej náhradníka.

Dolinkovej nástupcom by mohol byť štátny tajomník rezortu hospodárstva Kamil Šaško. Oficiálne však nie je žiadne meno. „Urobíme všetko preto, aby zdravotníctvo malo v čo najkratšom čase ministra,“ uviedol líder Hlasu Matúš Šutaj Eštok. Debaty zatiaľ prebiehajú na straníckej úrovni a ako prvého bude informovať premiéra. Rozhodnutie by malo padnúť v horizonte dní.

Fico na margo demisie Dolinkovej uviedol, že o všetkých opatreniach vedela a hlasovala za ne. „Som džentlmen a nebudem sa vtom hrabať,“ dodal. Ministerku zdravotníctva kritizoval Fico, no tŕňom v oku bola dlhodobo aj pre lídra SNS Andreja Danka. Prezident absolvoval po rozhovore s Dolinkovou aj stretnutie s predstaviteľmi zhruba pätnástich lekárskych organizácii.

Zopakoval, že konsolidácia je potrebná, no štát by nemal šetriť na zdravotníkoch a zdraví občanov. Stav zdravotníctva musí byť podľa neho prioritou. Zdôraznil, že okrem samotného nedostatku lekárov či sestier hrozí aj ich odlákanie „toho mála, čo máme“ inými krajinami, ktoré ponúkajú lepšie platové a iné podmienky. „Nemyslím si, že je dnes najvhodnejšie vytvárať napätie medzi našimi zdravotníkmi prostredníctvom rozhodnutia konsolidačného balíčku, kde sa v jednom opatrení siaha na dohodnutú valorizáciu a rast platov sestier a lekárov,“ uviedol prezident. Z úst všetkých zúčastnených zaznelo, že ide o „krok extrémnej destabilizácie celého systému“.

Na Ficovu vládu v závere zatlačil. Niekoľkokrát ju, ale aj budúceho ministra, vyzval, aby sa snažili so zdravotníkmi nájsť nejakú formu kompromisu, ktorú predstavia v najbližších dňoch. „V prípade, že sa tak nestane a napätie v spoločnosti bude pretrvávať, ba bude narastať, budem nútený vziať to do úvahy pri definitívnom rozhodnutí o tom, či zákon v nejakej časti parlamentu vrátim,“ uviedol.

Huliakovci budú za, Hlas čaká

Stále je teda otázne, či prezident balík opatrení podpíše, alebo nie. Politológovia si nemyslia, že by to Pellegrini vetoval. „Konsolidácia tak ako bola prvotne ohlásená, bola už zmenená pod tlakom odbornej i laickej verejnosti aj po rozporoch v koalícii, ale domnievam sa, že prezident konsolidáciu podpíše,“ skonštatoval politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner. Keďže na prelomenie veta prezidenta stačí 76 hlasov poslancov, pokojne sa podľa politológa z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozefa Lenča môžu nájsť traja nespokojenci podobne, ako pri odvolávaní Michala Šimečku z postu podpredsedu parlamentu.

Ak by podľa neho prezident balíček vetoval, určite by to bola morálna dilema pre poslancov a poslankyne Hlasu. „Či podporiť výhrady svojho čestného predsedu, alebo sa postaviť spolu so Smerom a SNS proti prezidentovi Pellegrinimu, ktorému môžu vďačiť za svoju zatiaľ krátku politickú kariéru,“ hovorí Lenč. Aj on však očakáva skôr to, že prezident opatrenia podpíše. „Ešte nemá dôvod sa až tak vymedzovať voči vláde Roberta Fica,“ uviedol.

Fungovanie vlády Fico demonštroval práve na príklade prijatia konsolidačného balíčka, za ktorý hlasovalo všetkých 79 poslancov koalície. Ani dohoda na súčasnej forme konsolidácie sa však nerodila ľahko. Svoje pripomienky pomerne jasne formuloval Danko, ktorého tŕňom v oku bol práve rezort zdravotníctva na čele s Dolinkovou. Aj Hlas si stanovil svoje podmienky potom, čo na nich líder Hlasu zaútočil.

Kľúčové bolo pre Hlas zaradenie zákona o minimálnej mzde do programu aktuálnej schôdze parlamentu a dofinancovanie samospráv ešte v tomto roku. Čo sa týka prvej podmienky, tam bude potrebná dohoda so SNS, keďže Danko zas podmienil navýšenie minimálnej mzdy navýšením minimálnych dôchodkov. Druhá sa zdá byť splnená. Na spomínanej tlačovke totiž Fico oznámil, že sa našlo 50 miliónov na dofinancovanie samospráv, ktorým okrem toho odpustia 20 miliónov na pôžičkách. „Viem si predstaviť, že by sme mohli pomôcť regiónom aj viac, ale urobili sme všetko, čo sa dalo,“ povedal Šutaj Eštok.

Prešla by koalícia konsolidačnou skúškou aj druhýkrát? Poslanci Smeru a SNS nemajú dôvod balík v prípade veta nepodporiť. „Podporili sme ho a podporíme ho znovu,“ reagoval pre Pravdu poslanec klubu SNS Rudolf Huliak na otázku, či by podporili prípadný vetovaný zákon. Traja poslanci z klubu SNS. Jasný zatiaľ nie je ani postoj poslancov Hlasu. „Uvedenej téme sa budeme venovať v závislosti od rozhodnutia pána prezidenta,“ uviedlo tlačové oddelenie Hlasu. „Toto je koalícia, voči ktorej nie je alternatíva,“ povedal premiér na margo toho, že sa vždy nájde dohoda.

Fico koaličnú krízu odmieta

Koalícia sa v posedných týždňoch intenzívne zmietala v zatiaľ najväčšom koaličnom spore práve kvôli spomínanej konsolidácii. K tomu sa pridal aj rozkol v SNS. Traja členovia klubu na čele s predsedom Národnej koalície Rudolfom Huliak sa rozhodli propagovať svoju stranu, na post predsedu parlamentu podporili nominanta Hlasu, nie lídra SNS Andreja Danka, no koalíciu sa chystajú podporovať aj naďalej.

Premiér Fico však na tlačovke v Brezne po boku lídra Hlasu Šutaja Eštoka a predsedu SNS Danka kritizoval médiá za to, akým spôsobom o krokoch vlády informujú a že hovoria o nejakom spore. „Ste išli ako krvilační bastardi proti nám,“ hovoril s tým, že je potrebné rozlišovať medzi rozdielnymi názormi, na ktoré majú koaliční partneri právo, a fungovaním vlády. „Ukážte mi niečo, čo neprešlo tejto vláde v parlamente,“ uviedol Fico.

„Nie je tu jedna jediná štipka, že by tu bola nejaká vládna kríza,“ dodal. Danko už týždne dozadu avizoval vznik nového „Národného mediálneho úradu“ a myšlienku zmeny pravidiel podporil aj Fico. Cez víkend v Sobotných dialógoch uviedol, že situáciu s Dolinkovou vyriešia „s pokojom Angličana“ a zároveň vylúčil ďalšie zmeny vo vláda, lebo na ne podľa neho nie je dôvod. Reagoval tak aj na slová Pellegriniho, ktorý očakával skôr demisiu ministerky Martiny Šimkovičovej (nom. SNS) než Dolinkovej.

Na utorkovej tlačovke ho však značne rozčarovali spomínané otázky ohľadom koaličnej krízy. „Urobíme všetko preto, aby táto koalícia bola stabilnou a pevnou, lebo táto vláda nemá alternatívu,“ zopakoval líder Hlasu. Vyjadrenia koaličných lídrov o jednote a stabilite prichádzajú v čase, keď Danko znova v proruskej Infovojne kritizoval vyjadrenia Pellegriniho s tým, že je prezidentom Hlasu, nie koalície.

Politikov Hlasu vyzval, aby sa „prestali hrať s granátom a koketovať s opozíciou“ a obvinil ich, že uvažujú o úradníckej vláde. Opäť sa obul aj do ministra školstva Tomáša Druckera, pričom vedenie rezortu označil za „slniečkarov“ a Hlasu vyčítal aj to, že blokuje zmeny v STVR. Danko musel okrem toho riešiť aj rozkol vo vlastnej strane. Fico priznal, že mu nepáčia spory medzi Hlasom a SNS, no považuje to za ich spor.

Prezident Pellegrini na to však má iný názor. Spory v koalícii sú podľa neho vyústením konania premiéra Fica. „Ak došlo k rozkolu v SNS a o slovo sa hlási štvrtá strana, je to problém predsedu vlády, aby dokázal udržať väčšinu v parlamente,“ povedal s tým, že podľa neho pnutie od seba premiér odtláčal. Lenč súhlasí, že spor je vecou premiéra. „Ten spor vyvolal a ‚moderovalʻ Robert Fico. Živil ho a priživoval sa na ňom. No zdá sa, že sa mu to v niektorých aspektoch trochu vymklo z rúk,“ uviedol.

Podľa Cirnera sa do toho Fico verejne miešať nechce, ale za oponou sa sporom určite venuje a snaží sa ich koordinovať. „Respektíve robiť aspoň nejakého mediátora. Fico si chce postrážiť vládnu väčšinu a tomu prispôsobí všetko, videli sme to na tom ako sa zastal pána Kotlára,“ hovorí s tým, že na prvom mieste je zachovanie moci, všetko ostatné je sekundárne. DO akej miery by však mal do sporu zasiahnuť prezident?

Čítajte viac Pellegrini by sa divil, keby vláda riešila Kotlára, očakával demisiu inej ministerky. Spor Hlasu a SNS je podľa neho už aj Ficov problém

Podľa Lenča je prirodzené, ak sa prezident vyjadrí k politickej situácii, ak mu ide o zmiernenie situácie, či ak by mal spor negatívny dopad na spoločnosť. „Problém vidím v tom, ak sa prezident stáva aktérom tohto konfliktu. Ak v rámci svojej intervencie primárne nehľadí na záujem štátu, ktorý reprezentuje (a jeho občanov), ale uprednostňuje záujmy konkrétnej politickej strany,“ uviedol.

Cirner dodáva, že by mal byť autonómny. „Teda nezávislý a nadstranícky a, s prepáčením, nevisieť na šnúrke od gatí koalície alebo niekoho iného. Prezident vyjadril ako najvyšší ústavný činiteľ svoj názor, má na to právo, i keď by sa asi nemal vmiešavať do koaličných sporov, pokiaľ nedochádza k nejakej vážnej koaličnej kríze, ktorá by mohla ohrozovať riadny chod ústavných orgánov,“ uviedol. „V tejto podobe to vyznieva, že je nielen čestným predsedom strany Hlas, ale ako prezident jeho výrokmi pomáha strane Hlas pri problémoch v koalícii a sporoch s SNS prípadne stranou Smer.

Čo sa týka ďalších zmien vo vláde, dobrovoľné demisie, ako v prípade Dolinkovej, Lenč neočakáva. „Vynútené možno. Toto však bude záležať od toho, ako sa v nim postaví prezident Pellegrini a či ich bude vyžadovať. Či ich bude Hlas považovať za podmienku zotrvania v koalícii a či ich bude nakoniec akceptovať Robert Fico,“ uviedol. Cirner dodal, že počas volebného obdobia ešte dôjde k zmenám vo vláde, čo považuje za bežnú „politickú prevádzku“.