Slovenské zdravotníctvo už rieši aj minister životného prostredia Taraba, podľa neho sa v ňom kradne

O slovenské zdravotníctvo je veľký záujem. A to aj zo strany vládnucich predstaviteľov. Najnovšie s lekárskymi odbormi rokoval minister životného prostredia Tomáš Taraba.

Prezident vyzýva vládu na rokovanie so zdravotníkmi ku konsolidácii Video

Kompetentní sa na stretnutí zhodli, že je potrebné zastaviť rozkrádanie zdravotníctva cez zavedenie centrálneho nákupu zdravotníckych pomôcok. Ministrovi je taktiež divné, ak kľúčové pozície v slovenskom zdravotníctve sa nadpriemerne obsadzujú ľuďmi z jednej súkromnej zdravotníckej firmy. Taktiež nie je podľa neho normálne, ak súkromné ambulancie generujú ročne takmer 270 miliónov eur zisku a ordinačné hodiny im končia neraz okolo 13. hodiny.

„Nie je normálne, že pacienti v zdravotníctve musia platiť rôzne skryté poplatky vo výške viac ako 400 miliónov eur ročne a do zdravotníckeho systému nejde z toho oficiálne nič. Liať do takto zle nastaveného zdravotníctva každý rok dodatočných 800 miliónov je dôkazom fatálneho zlyhania a je to zločin na všetkých ostatných profesiách, ktoré peniaze nemôžu dostať, pretože tento netransparentný moloch sa musí platiť,“ zdôraznil na sociálnej sieti Taraba.

Dolinková o konsolidácii: Ohrozí rozvoj zdravotníctva, ktoré nie je prioritou vlády Video

Minister životného prostredia privítal, že sa slovenskému zdravotníctvu začal intenzívne venovať aj prezident SR Peter Pellegrini. „Verím, že strana Hlas, ktorej rezort zdravotníctva patrí, príde s nevyhnutnými zmenami, po ktorých voláme mesiace a majú našu plnú podporu. Stačí ich len predložiť,“ uzavrel Taraba.