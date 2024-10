SNS vyzýva Dolinkovú, aby sa stretla so zástupcami odborov, Pellegrinimu odporúča venovať sa svojim povinnostiam

Poslanci Slovenskej národnej strany (SNS) vyzývajú ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú, aby sa bezodkladne stretla so zástupcami odborov na čele s predsedom Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Petrom Visolajským, ako aj iných združení v zdravotníctve.

Prezident vyzýva vládu na rokovanie so zdravotníkmi ku konsolidácii

Podľa SNS je nepredstaviteľné, že za celý kalendárny rok nemala Zuzana Dolinková žiadne stretnutie s týmito predstaviteľmi, ktorých v utorok musel prijať prezident SR Peter Pellegrini.

„Zuzana Dolinková zotrváva v pozícii ministerky zdravotníctva, a je povinná si vypočuť návrhy, ktorými dokážeme usporiť finančné zdroje v zdravotníctve. Ide konkrétne o centrálny nákup liekov, ako aj o pasportizáciu zariadení CT a mnohých iných výdavkov, kde v zdravotníctve utekajú peniaze," uviedli poslanci SNS.

Zároveň zdôraznili, že Dolinková, ako aj tí, ktorí ju nominovali za ministerku zdravotníctva, sú plne zodpovední, v akom stave je zdravotníctvo. Slovenská národná strana poukazuje na to, že Zuzana Dolinková stratila vo funkcii ministerky zdravotníctva rok, počas ktorého nepredložila žiadne riešenie.

Dolinková o konsolidácii: Ohrozí rozvoj zdravotníctva, ktoré nie je prioritou vlády

„SNS súčasne berie na vedomie vyhlásenie prezidenta o vrátení konsolidačného balíka. Nemal by však opomínať, že práve on, Peter Pellegrini, nominoval Zuzanu Dolinkovú do funkcie zdravotníctva, a nesie plnú zodpovednosť. V prípade, že prezident SR vráti konsolidačný balík, ponesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré Slovenskej republike vzniknú na kapitálových trhoch," pokračujú poslanci SNS.

Zároveň veria, že prezident prestane s útokmi na vládu Roberta Fica a sústredí sa na svoje protokolárne povinnosti, a nebude nahrádzať prácu Zuzany Dolinkovej. Podľa Slovenskej národnej strany je najvyšší čas aby návrhy, ktoré prednášajú odborári, ministerka vypočula a realizovala ich v podobe úkonov, najmä v rámci Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Prezident v utorok (8. 10.) vyzval vládu SR na začatie rokovaní so zdravotníkmi k návrhu konsolidačných opatrení. Deklaroval, že od nich bude závisieť aj jeho prípadný podpis legislatívy.

Dolinková v utorok doručila prezidentovi svoju demisiu. Hlava štátu ju ešte neprijala. Avizovala, že tak urobí v momente, keď od predsedu vlády dostane návrh na jej nástupcu.