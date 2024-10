Šutaj Eštok navrhol premiérovi za ministra zdravotníctva Kamila Šaška

„Trváme na tom, aby bola zdravotná starostlivosť aj napriek nutnému šetreniu prioritou číslo jedna. Hlas sa preto na túto pozíciu rozhodol nominovať človeka, ktorého úlohou bude nastaviť efektívny manažment a financovanie rezortu," napísal šéf strany Hlas.

Kamil Šaško je podľa Šutaja Eštoka uznávaný odborník s rozsiahlymi medzinárodnými skúsenosťami, ktorý v súčasnosti zastáva pozíciu štátneho tajomníka na ministerstve hospodárstva. „Vďaka svojmu ekonomickému a manažérskemu vzdelaniu na London School of Business and Finance a dlhoročnej praxi v obore prinesie do svojej funkcie kombináciu strategického myslenia a praktických zručností. S jeho jasnou víziou a dôrazom na efektívne riadenie si získal plnú dôveru HLASu ako aj koaličných partnerov," uviedol Šutaj Eštok.

Zároveň sa poďakoval Zuzane Dolinkovej za jej obetavú prácu na poste ministerky zdravotníctva. „V náročných časoch, napriek častej kritike, dokázala napraviť zbabranú optimalizáciu siete nemocníc, spustiť výstavbu nemocníc v Martine a Banskej Bystrici, ako aj začať rekonštrukcie siedmich veľkých nemocníc. Pod jej vedením sa podarilo umožniť 150 novým medikom štúdium a prax v nemocniciach, vyčleniť financie pre 100 nových ambulancií a riešiť situáciu nemocníc v Ružinove a na Rázsochách," dodal predseda koaličného Hlasu.

Dolinková v utorok (8. 10.) doručila prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu svoju demisiu. Hlava štátu ju ešte neprijala a zopakovala, že ministerkinu demisiu prijme v momente, keď od predsedu vlády Roberta Fica (Smer) dostane návrh na jej nástupcu.