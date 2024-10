Dolinkovú nahradí Šaško, manažér a nováčik v zdravotníctve. Opozícia hovorí o hazarde, SNS pokračuje v kritike rezortu

Líder Hlasu Matúš Šutaj Eštok splnil to, čo povedal bok po boku premiéra a šéfa Smeru Roberta Fica a predsedu SNS Andreja Danka. Neboli to totiž ani dni a nástupca ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas) je známy. Šutaj Eštok premiérovi navrhol, aby jeden z najproblematickejších rezortov viedol štátny tajomník rezortu hospodárstva Kamil Šaško. Nominácia prišla deň po výzve prezidenta Petra Pellegriniho adresovanej Ficovi a vláde, aby situáciu v zdravotníctve po schválení konsolidačného balíka urýchlene vyriešila. Prezident Šaška vymenuje vo štvrtok.

Napriek tomu, že Dolinková už podala demisiu a je známy aj jej možný náhradník, SNS rezort vrátane ministerky kritizuje aj naďalej. Opozícia považuje nového ministra za veľkú neznámu.

Zuzana Dolinková podá demisiu: Necítim podporu vlády Video Zdroj: ta3

Nominantom Hlasu je Šaško

„Premiérovi som navrhol, aby zdravotníctvo riadil špičkový ekonóm a manažér Kamil Šaško,“ napísal minister vnútra a líder Hlasu na sociálnej sieti. Lekári a zdravotné sestry podľa neho zápasia s nedostatočným financovaním, pričom rozvrat financií pre zdravotníctvo sa prehĺbil počas pandémie. „Trváme na tom, aby bola zdravotná starostlivosť aj napriek nutnému šetreniu prioritou číslo jedna. Hlas sa preto na túto pozíciu rozhodol nominovať človeka, ktorého úlohou bude nastaviť efektívny manažment a financovanie rezortu,“ uviedol.

Čítajte viac Pellegrini tlačí na vládu. Prešla by koalícia aj druhou skúškou? Huliakovci budú za, v Hlase čakajú, Fico krízu odmieta

Šaška považuje za odborníka s medzinárodnými skúsenosťami. „Vďaka svojmu ekonomickému a manažérskemu vzdelaniu a dlhoročnej praxi v obore prinesie do svojej funkcie kombináciu strategického myslenia a praktických zručností,“ napísal s tým, že získal plnú podporu Hlasu aj zvyšných koaličných partnerov. Skúsenosti so zdravotníctvom však nemá, čo vyplýva aj z jeho životopisu.

Pravda oslovila budúceho šéfa zdravotníctva s otázkou, aké kroky planuje uskutočniť ako prvé vo funkcie a tiež či by sa v najbližších dňoch stretol s predstaviteľmi lekárov a zamestnancov zdravotníctva. Do uzávierky na naše otázky nereagoval. Predseda vlády Robert Fico (Smer) po konzultáciách so Šutajom Eštokom podal prezidentovi Petrovi Pellegrinimu návrh na vymenovanie Šaška za člena vlády s poverením riadiť rezort zdravotníctva. Prezident neskôr potvrdil, že demisiu Dolinkovej prijme vo štvrtok popoludní a do funkcie ministra zdravotníctva vymenuje Šaška.

Prezident vyzýva vládu na rokovanie so zdravotníkmi ku konsolidácii Video Zdroj: Pravda

Pellegrini v utorok po stretnutí so zástupcami zdravotníckych organizácií zopakoval, že konsolidácia je potrebná, no štát by nemal šetriť na zdravotníkoch a zdraví občanov. „Nemyslím si, že je dnes najvhodnejšie vytvárať napätie medzi našimi zdravotníkmi prostredníctvom rozhodnutia konsolidačného balíčku, kde sa v jednom opatrení siaha na dohodnutú valorizáciu a rast platov sestier a lekárov,“ uviedol. Z úst všetkých zúčastnených zaznelo, že ide o „krok extrémnej destabilizácie celého systému“.

Na Ficovu vládu v závere zatlačil. Niekoľkokrát ju, ale aj budúceho ministra, vyzval, aby sa snažili so zdravotníkmi nájsť nejakú formu kompromisu, ktorú predstavia v najbližších dňoch. „V prípade, že sa tak nestane a napätie v spoločnosti bude pretrvávať, ba bude narastať, budem nútený vziať to do úvahy pri definitívnom rozhodnutí o tom, či zákon v nejakej časti parlamentu vrátim,“ uviedol. Úrad vlády na otázku Pravdy, kedy sú plánované rokovania so zdravotníkmi a zdravotníckymi organizáciami, nereagoval.

Nový minister je veľkou neznámou

Liberáli považujú nomináciu Šaška za hazard a nepochopenie situácie. „Kamil Šaško je veľkou neznámou pre celý zdravotnícky sektor. Nemá žiadne skúsenosti a ani autoritu. Ako bude chcieť spraviť nepopulárne kroky, ktoré sú momentálne v zdravotníctve tak potrebné? Miesto toho, aby sa zo zdravotníctva stala premiérska téma, chaos a marazmus bude len pokračovať. Volali sme o odbornej a rešpektovanej zmene, prichádza však ďalšia politická nominácia. Kolaps v zdravotníctve je o krok bližšie,“ reagoval tímlíder SaS pre zdravotníctvo Tomáš Szalay.

Dolinková končí aj kvôli Kotlárovi: S nevedeckými faktami sa nedá bojovať Video Zdroj: ta3

Bývalého ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (hnutie Slovensko) jeho meno neprekvapilo. „Šaško sa totiž priženil do osvedčenej rodiny, ktorá mala v zdravotníctve úspech najmä za vlád Smeru,“ napísal na sociálnej sieti. Nového ministra čaká podľa poslanca Progresívneho Slovenska Oskara Dvořáka množstvo problémov, akými sú rastúce poplatky, kolabujúce ambulancie, tisícky chýbajúcich sestier alebo rozpadajúce sa nemocnice.

Marián Viskupič o možnom vymenovaní Kamila Šaška za ministra zdravotníctva (archívne video) Video Zdroj: TV Pravda

„Najdôležitejšie však bude, či sa mu podarí získať podporu premiéra, ktorý sa zdravotníctvu doteraz nevenoval. Bez toho, aby sa zo zdravotníctva stala premiérska téma, sa ťažké, ale potrebné riešenia pre naše zdravotníctvo nedajú zrealizovať,“ dodal. Podľa KDH potrebuje rezort zásadné zmeny a nie je čas na experimentovanie. „Čakajú ho veľké výzvy a len čas ukáže, ako sa ich zhostí. Kamil Šaško je finančník a bankár a doposiaľ nemal so zdravotníctvom čo do činenia, čo môže skomplikovať situáciu týkajúcu sa rýchleho zorientovania sa v tomto sektore,“ uviedlo KDH.

Hnutie tiež poukázalo na to, že minister príde do veľmi zlej situácie, keď zdravotníci podávajú výpovede z nadčasov, čo môže ohroziť zdravotnú starostlivosť o občanov. Hnutie tiež uviedlo, že ak nový šéf rezortu zdravotníctva nebude mať ani naďalej podporu premiéra Roberta Fica a ministra financií Ladislava Kamenického (obaja Smer), len ťažko bude vedieť zvládať svoju funkciu.

SNS pokračuje v kritike

Šutaj Eštok znova Dolinkovej poďakoval za jej „obetavú prácu“ na poste šéfky zdravotníctva. Napriek tomu, že už podala demisiu a je známy aj jej náhradník, SNS neprestáva s kritikou. Strana Dolinkovú v stredu doobeda vyzvala, aby sa stretla so zástupcami LOZ a jeho predsedom Petrom Visolajským, ale aj so zástupcami iných odborových združení. „Je nepredstaviteľné, ako za celý kalendárny rok nemala Zuzana Dolinková žiadne stretnutie s týmito predstaviteľmi, ktorých včera musel prijať prezident SR,“ vyhlásila SNS.

Danko o výhradách k ministrom Hlasu Video Zdroj: Pravda

Dolinková už minulý týždeň počas rokovania vlády uviedla, že Visolajského pozvala na rokovanie na ministerstvo zdravotníctva v čase, keď bol v Bratislave. „Pán predseda rokovanie odmietol, pretože povedal, že pokiaľ by mohlo dôjsť k akémukoľvek zásahu do nimi vyrokovaného memoranda s prechádzajúcou vládou, tak sa nemá so mnou o čom baviť,“ uviedla s tým, že Visolajský nemal o debatu záujem.

Podľa SNS ministerka za rok vo funkcii nepredložila žiadne riešenie. „Zuzana Dolinková stratila vo funkcii ministerky zdravotníctva rok. Ak bude dlhodobo ignorovať názory stavovských organizácií, je plne zodpovedná ona, ako aj tí, ktorí ju nominovali, za to, v akom stave je zdravotníctvo,“ uviedla SNS s tým, že vyhlásenie prezidenta o možnom vrátení konsolidačného balíka berie na vedomie.

„Veríme, že prezident SR prestane s útokmi na vládu Roberta Fica a bude sa sústrediť na svoje protokolárne povinnosti a nebude nahrádzať prácu Zuzany Dolinkovej,“ dodali národniari. Do rezortu zdravotníctva sa obul aj minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS), ktorý v stredu rokoval s lekárskymi odbormi. „Je potrebné zastaviť rozkrádanie zdravotníctva cez zavedenie centrálnych nákupov zdravotníckych pomôcok,“ uviedol minister. Za zvláštne považuje to, že kľúčové pozície v zdravotníctve sa nadpriemerne obsadzujú ľuďmi „z jednej súkromnej zdravotníckej firmy“.

Čítajte viac Danko verzus Huliak. Pomsta, zrada a možný odchod: Ohrozí spor v SNS koalíciu? Hlas tajné dohody odmieta

„Nie je normálne ak súkromné ambulancie generujú ročne takmer 270 miliónov EUR zisku a ordinačné hodiny im končia neraz okolo 13 hodiny a ani to, že pacienti v zdravotníctve musia platiť rôzne skryté poplatky vo výške viac ako 400 mil. eur ročne a do zdravotníckeho systému nejde z toho oficiálne nič,“ napísal na sociálnej sieti.

Zopakoval, že liať do zle nastaveného zdravotníctva každý rok 800 miliónov je dôkazom „fatálneho zlyhania“. Visolajský na margo rokovaní uviedol, že pôvodne sa mal stretnúť s Dankom, no nakoniec prišiel Taraba. Predseda LOZ mal dovysvetľovať, kde sa dá v zdravotníctve ušetriť 300 miliónov eur. „Čo som, samozrejme, prisľúbil, ale pánovi predsedovi sa náhle zmenil program, musel ísť do Brezna na rokovanie vlády, tak poveril ministra Tarabu, aby to on prebral so mnou,“ uviedol Visolajský s tým, že rokovali najmä o možných úsporách.

Dolinkovej demisia nič nezmenila

Predseda LOZ po demisii Dolinkovej uviedol, že sa pre združenie nič nemení. Odborári trvajú na zmene spôsobu konsolidácie v zdravotníctve. Šetriť sa podľa nich dá aj spôsobom, ktorý sa nedotkne pacientov či personálu. LOZ po stretnutí s Pellegrinim uviedlo, že trvá na svojich požiadavkách o platoch z roku 2022, kedy predložili celkovo osem požiadaviek.

V stredajšom stanovisku LOZ oznámilo, že zbiera výpovede lekárov z pracovného pomeru ako reakciu na hrubé porušovanie Memoranda medzi vládou SR a lekármi. „Vláda túto dohodu nerešpektuje, čoho dôkazom je aj schválenie konsolidačného balíku na úkor stability zdravotného personálu a pacientov, plán vytvoriť zo štátnych nemocníc obchodné spoločnosti či ďalšie ignorovanie navrhnutých zmien, ku ktorému sa vláda v roku 2022 v Memorande zaviazala,“ uviedlo združenie.

Foto: TASR, Jaroslav Novák Visolajský Peter Visolajský

„Nie je nám to jedno a už odmietame takýto štýl ignorancie a nevšímanie si závažných problémov v slovenskom zdravotníctve zo strany koaličných politikov a predstaviteľov vlády. Preto podávame výpovede, inú možnost ako zatlačiť na vládu, nemáme,“ dodalo LOZ. Visolajský po stretnutí s Pellegrinim povedal, že vláda spravila konsolidačným balíkom zbytočný konflikt v slovenskom zdravotníctve.

„Za lekárov, my sme pánovi prezidentovi hovorili aj kritické veci k fungovaniu rezortu, za týmto si stojíme. Naším záujmom nie sú len mzdy, v roku 2022 sme mali osem požiadaviek, ktoré majú pomôcť slovenskému zdravotníctvu, a ktoré potrebujeme, aby sa slovenské zdravotníctvo menilo k lepšiemu a nekolabovalo stále, lebo je to každým rokom horšie,“ povedal Visolajský. Monika Kavecká, ktorá zastupuje sesterské odbory, uviedla, že v súčasnosti všetko závisí od premiéra, ako sa k danej situácií postaví. Prezident má na rozhodnutie, či podpíše konsolidačný balík, necelých 12 dní. Rovnaký čas má teda na vyriešenie situácie aj vláda.