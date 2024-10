Koniec cyklopruhov na Vajanského nábreží? Analytici: Riešenie nemusí byť radikálne, no obrubníky zrušiť treba

Bratislava musí cyklotrasu na Vajanského nábreží upraviť. Ako vyzerá rok od spustenia? Video Zdroj: TV Pravda

Keď hlavné mesto vlani na jeseň sprístupnilo na Vajanského nábreží novú infraštruktúru, tešili sa z nej najmä cyklisti. Motoristi, ktorí prišli v každom smere o jeden jazdný pruh, to označovali za útok na vodičov a cyklotrase pripisovali prívlastok fantómová. Kým oni stáli v ranných a popoludňajších špičkách, cyklotrasa zívala prázdnotou, a tak spustili proti nej petíciu. Ich nespokojnosť si všimli aj politici z národného parlamentu, ktorí sa témy pred voľbami chytili.

Reakcia na prestavbu pôvodne štvorprúdovej cesty sa dostavila po necelom roku vo forme zákona prezývaného lex Vajanského. Ministerstvu dopravy umožňuje zasiahnuť vtedy, ak starostovia alebo primátori urobia také opatrenie na miestnych komunikáciách, ktoré ohrozuje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Kritici sa zhodovali, že ide o legislatívu ušitú na cyklopruhy, ktoré vybudovalo hlavné mesto za vedenia primátora Matúša Valla.

Čo sa stane, ak sa mesto zatne

Už po pár mesiacoch minister dopravy Jozef Ráž (nom. Smeru) použil takzvaný lex Vajanského v praxi. Oznámil, že mesto bude musieť na cyklotrase zrealizovať hneď dve veci, ktoré mu uložil Štátny odborný dohľad. Najskôr má do štyridsiatich dní z cyklotrasy odstrániť 16 centimetrov vysoké obrubníky, ktoré podľa ministra spôsobili viaceré nehody. Potom má magistrát deväťdesiat dní na to, aby cyklotrasu zúžil na miestach, kde obmedzila cestu, a ktorá tým podľa Ráža nespĺňa technické normy.

Ak by sa mesto rozhodlo ministerstvu nevyhovieť, hrozí mu sankcia vo výške 33 190 eur. Ak by k náprave nedošlo, ministerstvo môže uložiť pokutu opakovane až do výšky trojnásobku hornej hranice.

Primátor Matúš Vallo reagoval, že s Rážom má korektnú diskusiu a na mnohých témach sa zhodujú. „Na tejto jednej sa však zjavne nezhodneme,“ vyjadril sa Vallo. Rezort po niekoľkých mesiacoch skúmania cyklotrasy podľa neho zmenil rétoriku a už nehovorí o jej rušení, ale žiada na nej zladiť dopravné značenie tak, aby bolo v súlade so všetkými normami a predpismi.

„Značenie na nábreží tak, ako je dnes, sme opakovane preverovali. Jednoznačne máme za to, že je v súlade s predpismi a k celému projektu vydal súhlasné stanovisko aj krajský dopravný inšpektorát. Preveríme však konkrétne výhrady ministerstva a ak sa ukážu byť vecné, nevidíme problém takéto miesta upraviť,“ reagoval Vallo.

V prípade odstránenia obrubníkov, ktoré oddeľujú cyklotrasu od jazdného pruhu, plánuje mesto výzvu namietať. Vallo argumentuje, že obrubníky slúžia ako vodiace dopravné zariadenie, a za také ich považoval aj krajský dopravný inšpektorát, ktorý vydal na projekt súhlas a slúžia na zvýšenie bezpečnosti cyklistov jazdiacich v oddelenom cyklopruhu.

„Hoci odstránenie obrubníkov budeme namietať, neznamená to, že zároveň neuvažujeme o inom type tohto oddeľovníka, ktorý nemusí byť taký masívny, ale ktorý bude zároveň aj naďalej dostatočne chrániť tisícky cyklistiek a cyklistov, ktorí jazdia po tejto trase, vrátane rodín s deťmi,“ doplnil.

Poslanec Smeru Ján Mažgút, ktorý zákon predkladal, tvrdí, že krajský inšpektorát skonštatoval, že takto zrealizovaná cyklotrasa je proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a jej vyťaženosť nespĺňa predpokladané očakávania. „Hovorí o tom, že situácia, ktorá tu vznikla a cyklotrasa, ktorá tu vznikla, musí byť zrušená a Vajanského nábrežie musí byť vrátené do pôvodného stavu,“ tvrdí smerák.

Chyby si priznali

Ak by cyklopruhy z Vajanského nábrežia zmizli, historické centrum a rieku Dunaj by znova predeľovala štvorprúdová cesta. Keď ich vlani mesto sprístupnilo, argumentovalo, že podľa dát z dopravných modelov až 70 percent vozidiel nábrežím len prechádza a centrum nie je ich cieľovou zastávkou. Motoristom, ktorí tadiaľ len tranzitovali, odporúčali, aby volili trasu cez Einsteinovu ulicu.

Mesto po roku hovorí, že dnes je všetko inak, situácia sa oproti prvým týždňom už dávno zmenila a pokles áut na nábreží je citeľný, pretože si vodiči našli iné alternatívy bez toho, aby to malo dosah na jazdné doby.

„Kľúčové pri dopravnej alternatíve k nábrežiu sú práve mosty, keďže tie by mohli pôsobiť ako lievik popri osemprúdovej Einsteinovej. Práve dáta k mostom potvrdili, že situácia na mostoch sa zásadne nezhoršila, napriek tomu, že časť vozidiel z nábrežia sa presunula práve na tieto alternatívne trasy,“ priblížila samospráva.

Vedenie mesta hovorí, že to potvrdzuje predpoklad zo začiatku projektu, a to, že Einsteinova ulica spolu s mostmi dokážu bez zásadných problémov prijať časť tranzitnej dopravy z nábrežia. „Jazdné doby na mostoch Lanfranconi a SNP sú v podstate bez zmeny (aj v špičkách) oproti jeseni 2022, čiže pred zmenou na nábreží,“ dodalo mesto.

Otvorene priznáva, že pri spustení sa dopustili chýb, otvárať cyklotrasu na zimu bol nezmysel a mali o nej viac komunikovať. K zlepšeniu situácie zrejme prospeli aj viaceré opravy. Magistrát v priebehu roka opravil križovatky, múriky a nastavil semafory. „Nie sú tam také zápchy ako prvé mesiace. Vznikali aj pre naše chyby a za to som sa ospravedlnil. Mali sme napríklad zle nachystané semafory. V každom prípade budeme schopnosť nášho mesta rozhodovať o jeho tvare brániť súdnou cestou,“ povedal Vallo pre Sme.

Čo hovoria dáta

Cyklotrasa na Vajanského sa podľa hlavného mesta pomerne rýchlo stala jednou z najobľúbenejších a najfrekventova­nejších v Bratislave a dopravné dáta jednoznačne potvrdzujú, že jazdné doby pre autá na tomto úseku sú už porovnateľné s tými, aké boli pred realizáciou projektu.

Podľa dát z cyklosčítačov, ktoré sú voľne dostupné na webe, cyklotrasou v júli tohto roka prešlo obojsmerne 44 543 cyklistov, čo je zatiaľ najviac v tomto roku. Viac ľudí využíva červené pruhy v smere od Mosta SNP ako zo smeru zo Šafárikovho námestia. Denné maximum cez pracovné dni dosiahla od začiatku merania cyklotrasa v stredu 5. júna, keď ňou prešlo 2 190 cyklistov. Denné maximum vrátane víkendových dní dosiahla v nedeľu 7. apríla, keď ňou zase prešlo 2 653 cyklistov.

Dáta za minulý mesiac hovoria, že obojsmerne ju využilo 33 743 cyklistov, a v aktuálnom mesiaci, teda do utorka 8. októbra, ju zatiaľ využilo 6 625 ľudí na bicykloch. Najviac využívané sú cyklopruhy na Vajanského nábreží medzi siedmou a deviatou hodinou a potom popoludní o 17. a 18. hodine.

S chladnejším počasím sa však menia aj návyky cyklistov. Denný priemer počtu cyklistov za posledných 30 dní dosiahol 907 cyklistov. Najplnšia bola cyklotrasa 11. septembra, keď ju využilo 1 690 cyklistov. Odvtedy dočasne klesol počet cyklistov pod 100 denne, dôvodom boli zrejme povodne, ktoré zasiahli hlavné mesto. Zhruba po šiestich dňoch sa počty vrátili na viac ako tisícku cyklistov.

Nešťastné riešenie

Dopravný analytik Ján Bazovský si myslí, že riešenie cyklotrasy nebolo celkom šťastné. V prípade obrubníkov hovorí, že je otázne, akú úlohu vôbec plnili. Na jednej strane majú síce chrániť cyklistov, no na strane druhej, ak by v úseku došlo k nehode, obrubníky sa nedajú obísť. „Pokiaľ tam máte obrubníky, na cyklistickú trasu, ktorú by ste mohli použiť pri obchádzaní prekážky, sa neviete dostať,“ uviedol pre Pravdu.

Otázkou tiež je, aký majú efekt. „Keď predchádzate cyklistu, tak pri rýchlosti do 50 km/hodinu musíte mať od neho bočný odstup jeden meter. Tu ten cyklochodník tak zúžil vozovku, že de facto tí dvaja – cyklista s autom – idú vedľa seba ani nie pol metra. Tam nie je taký priestor. Je na zváženie, či ten obrubník má nejakú funkciu, čo sa týka zvýšenej bezpečnosti pre cyklistov,“ podotkol.

V prípade požiadavky na zúženie cyklopruhov Bazovský pripomenul, že parametre jazdného pruhu stanovuje technická norma. Ak sa urobil cyklochodník široký 1,5 metra, tak sa automaticky jazdný pruh zúžil, čo je podľa Bazovského zradné, pretože niektoré typy vozidiel sú širšie.

Úmysel budovať cyklotrasy Bazovský neodsudzuje. „Tam, kde je na to priestor, prosím, ale nie za každú cenu tlačiť ju do takých priestorov a v podstate na úkor niečoho,“ skonštatoval s tým, že cyklotrasa na Vajanského je na úkor plynulosti premávky motorových vozidiel. „Treba citlivo zvažovať, či to splní svoj efekt,“ pokračoval.

Dopravný analytik Jozef Drahovský hovorí, že požiadavka na odstránenie obrubníkov a úpravu šírky jazdných pruhov je relevantná. Všíma si, že obrubníky najmä počas snehu, keď neboli vidieť, spôsobili poškodenie viacerých vozidiel.

„Keď sa tak stalo, potom mesto operatívne nainštalovalo na obrubníky stĺpiky s odrazkami. Druhý problém je ten, že obrubníkmi na niektorých miestach zúžili jazdný pruh až tak, že prestal spĺňať parametre, ktoré kladie norma a technické predpisy,“ uviedol pre Pravdu.

Drahovský si myslí, že problém cyklotrasy na Vajanského nábreží je v nedostatočnej príprave pri jej výstavbe. „Mesto a jeho poradcovia, napríklad občianske združenie Cyklokoalícia, si za jeden cieľov dali obmedziť dopravu v danom úseku. To sa im aj podarilo, ale to nie je najhoršie. Najhoršie je to, že obmedzenie dopravy bolo realizované na úkor bezpečnosti cyklistov a bezpečnosti cestnej premávky ako takej. Pritom bolo možné postaviť bezpečnú cyklotrasu, aj takú, ktorá by neobmedzovala cestnú premávku v danom úseku,“ pokračoval.

Znamená teda verdikt z ministerstva, že pruhy v niektorých úsekoch celkom zmiznú? „Cyklopruhy nemusia zmiznúť a môžu mať aj výškové oddelenie, tak ako to býva pre oddelenie jazdných pruhov v turbokruhových križovatkách, ale nie s takou výškou, ktorá je nebezpečná pre autá aj cyklistov. Požiadavka nie je na zúženie cyklopruhov, ale na dodržanie predpisov o šírke jazdných pruhov najmä pre autobusy, ktoré tam pravidelne premávajú,“ konštatoval Drahovský.

Ich odstránením sa zníži bezpečnosť

Prezident Cyklokoalície Dan Kollár vysvetľuje, že obrubníky zabezpečujú oddelenie jazdného pruhu od cyklopruhu s cieľom zamedziť neželanej jazde či parkovaniu áut na cyklopruhu. „Hoci v tomto prípade zákon hovorí jasne, prax ukazuje, že pokiaľ cyklopruh nie je fyzicky oddelený, vodiči na ňom jednoducho stávajú a mestská či štátna polícia nie je schopná dohliadať súčasne na všetky cyklopruhy v meste,“ skonštatoval.

Čo by sa podľa Kollára stalo, ak by obrubníky zmizli? „Ich odstránením by sa výrazne znížila skutočná aj vnímaná bezpečnosť užívateľov cyklotrasy, napríklad sem už človek nepustí dieťa, ktoré je na fyzicky oddelenom cyklopruhu v bezpečí. Úplné odstránenie ale nepredpokladáme – ak aj mesto pristúpi na požiadavky ministerstva, zrejme nahradí obrubníky iným typom oddeľovačov,“ myslí si.

Kollár podotkol, že dopravný kolaps, ktorý vlani kritici predpovedali, nenastal a pohyb ľudí cez nábrežie z pohľadu Cyklokoalície funguje bez výraznejších problémov, hoci sa občasne vyskytnú zdržania, podobne ako na mnohých iných miestach v Bratislave. Časť tranzitujúcich vodičov sa podľa jeho slov zrejme skutočne presunula na Einsteinovu, časť mohla zvoliť iný spôsob dopravy, najmä pri ceste priamo do centra mesta, napríklad električku alebo bicykel.

„Táto zmena, samozrejme, nepríde zo dňa na deň, ale práve to je cieľom týchto úprav – dopomôcť Bratislave znížiť podiel individuálnej automobilovej dopravy z 39 % v roku 2016 na 30 % v roku 2030, čo si dáva za cieľ Plán Bratislava 2030,“ vysvetlil.

Kollár podotkol, že z ministrových vyjadrení mu nie je zrejmé, ktorých miest v rámci cyklotrasy sa má zúženie týkať. „Protokol zo štátneho odborného dohľadu, ktorý obsahuje podrobnosti, zatiaľ k dispozícii nemáme. Pokiaľ pôjde o zúženie cyklotrasy a rozšírenie jazdných pruhov, pričom ich počet zostane stále rovnaký, nepredpokladáme žiadny zásadný vplyv na plynulosť premávky,“ domnieva sa.

Po roku sa podľa Kollára ukazuje, že cyklotrasa je využívaná, čo potvrdilo jej zmysel. Ako Cyklokoalícia na nej vážnejšie problémy neregistrujú. „Jej vytvorenie bolo odvážnym a možno nie dobre odkomunikovaným, ale správnym krokom magistrátu. Väčšiemu využitiu cyklotrasy by pomohlo jej pokračovanie a celkové dopĺňanie siete cyklotrás v Bratislave, v čom mesto, bohužiaľ, napreduje len veľmi pomaly. Najpodstatnejšie je pokračovanie cez Šafárikovo námestie a následne po Pribinovej ulici, ako aj po Dostojevského rade k existujúcim cyklotrasám pri Mlynských nivách,“ dodal Kollár.