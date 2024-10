Šaško sa dnes ujme vedenia zdravotníctva. Analytik Smatana: Nepotrebujeme influencera ani politika, ale manažéra

Šaško nahradí vo funkcii Dolinkovú po necelom roku. Podpredsedníčka Hlasu odstúpila po schválení konsolidačného balíka.

Zdravotníctvo potrebuje zastabilizovať

Smatana pre Pravdu uviedol, že nominácia Šaška ho neprekvapuje. „Pripomína mi to nomináciu Tomáša Druckera (na post ministra zdravotníctva v roku 2016, pozn. red.), ktorý svojho času prišiel tiež ako človek mimo sektora a ako manažér, ktorý mal za cieľ zastabilizovať situáciu,“ povedal. „Teraz sa síce nehovorí o „kríze“ a krízovom manažérovi, ako to bolo v roku 2016, ale situácia je podobná,“ myslí si. Podľa Smatanu by však zdravotníctvu manažér určite pomohol. „Sektor potrebuje obnoviť dôveru, nastaviť komunikáciu, určiť smerovanie a manažérsky – technokraticky – pristúpiť k vedeniu projektu či reforiem. Nepotrebujeme politika či influencera, ale manažéra, ktorý na základe dát a merateľných ukazovateľov zrealizuje potrebné zmeny,“ zhodnotil analytik.

Zdravotníctvo trápi viacero problémov, no práve výška zdrojov a financie na rozvoj sú podľa Smatanu kľúčové, ak sa má akýkoľvek z problémov posunúť a vyriešiť. „Nakoľko je pán Šaško finančný manažér, verím, že práve táto téma mu bude najbližšia a podarí sa mu vyrokovať lepšie podmienky s ministerstvom financií, či nájsť iné zdroje financovania nášho zdravotníctva,“ hovorí Smatana.

Súčasťou kritiky Dolinkovej počas toho, ako oznámila svoju demisiu, bola práve nedostatočná podpora zo strany premiéra Roberta Fica (Smer) a ministra financií Ladislava Kamenického (Smer). „Bez silnej podpory vlády a koalície, bez podpory premiéra a ministra financií, žiaľ, nedokážete meniť veci v takom rezorte,“ povedala minulý týždeň v piatok. „Zdravotníctvo, ktoré nemá finančnú, ale predovšetkým politickú podporu, nedokáže napĺňať ciele, ktoré si vláda vytýčila v programovom vyhlásení vlády,“ uviedla.

Nadmerné financovanie rezortu kritizovala najmä SNS a jej nominant minister životného prostredia Tomáš Taraba. Otázne teda je, akú podporu dostane od premiéra a ďalších ministrov Šaško. Aj keď je v politike nováčikom a v septembri bol ako ekonomický expert strany Hlas zvolený do Národnej rady SR, pre koaličných predstaviteľov nie je až tak neznámy. Doteraz zastával post štátneho tajomníka na ministerstve hospodárstva. Jeho manželka Mariana pôsobila niekoľko rokov na ministerstve zdravotníctva, kam nastúpila v čase, keď ho viedol Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO).

Neskôr pôsobila ako šéfka kancelárie Dolinkovej. Tento rok na ministerstve skončila a teraz riadi kanceláriu ďalšieho ministra Hlasu Richarda Rašiho. Medzi zdravotníkmi je známa aj Šaškova svokra, vyštudovaná gynekologička Monika Pažinková, ktorá bola za druhej Ficovej vlády šéfkou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Pažinková zohrala svoju rolu aj v kauze „tety Anky“.

Potrebuje rezort manažéra?

Doteraz sa Šaško zdravotníckemu sektoru nevenoval, v predvolebnom období chodil spolu so Zuzanou Dolinkovou na zdravotnícke workshopy pre odborníkov politických strán. Na sociálnej sieti Šaško tiež spomína, že má medzi najbližšími členmi rodiny viacerých lekárov. Osobnú skúsenosť s ním má aj Smatana ešte z čias, keď aj on pôsobil na ministerstve zdravotníctva.

„Venoval sa možnostiam kapitálových zdrojov pri infraštruktúrnych projektoch a taktiež sa pán Šaško zúčastňoval predvolebných workshopov, ktoré sme organizovali a kde sme si so zástupcami všetkých politických strán prechádzali zdravotné témy a problémy v sektore. Skúsenosť mám pozitívnu a mám preto aj pomerne vysoké očakávania od jeho pôsobenia,“ uviedol Smatana s tým, že mu vo výkone novej funkcie drží palce. Priemerná životnosť ministra zdravotníctva je 19 mesiacov.

Opozícia však situáciu tak ružovo nevidí a kritizuje práve to, že ide o manažéra a nie človeka z praxe. Liberáli považujú nomináciu Šaška za hazard a nepochopenie situácie. „Kamil Šaško je veľkou neznámou pre celý zdravotnícky sektor. Nemá žiadne skúsenosti a ani autoritu,“ reagoval tímlíder SaS pre zdravotníctvo Tomáš Szalay s tým, že ide len o politickú nomináciu.

Bývalého ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (hnutie Slovensko) jeho meno takisto neprekvapilo. „Šaško sa totiž priženil do osvedčenej rodiny, ktorá mala v zdravotníctve úspech najmä za vlád Smeru,“ napísal na sociálnej sieti. „Najdôležitejšie však bude, či sa mu podarí získať podporu premiéra, ktorý sa zdravotníctvu doteraz nevenoval. Bez toho, aby sa zo zdravotníctva stala premiérska téma, sa ťažké, ale potrebné riešenia pre naše zdravotníctvo nedajú zrealizovať,“ dodal poslanec Progresívneho Slovenska (PS) Oskar Dvořák.

Podľa KDH potrebuje rezort zásadné zmeny a nie je čas na experimentovanie. „Čakajú ho veľké výzvy a len čas ukáže, ako sa ich zhostí. Kamil Šaško je finančník a bankár a doposiaľ nemal so zdravotníctvom čo do činenia, čo môže skomplikovať situáciu týkajúcu sa rýchleho zorientovania sa v tomto sektore,“ uviedlo KDH. Hnutie tiež poukázalo na to, že ak nový šéf rezortu zdravotníctva nebude mať ani naďalej podporu premiéra Fica a ministra financií Kamenického, len ťažko bude vedieť zvládať svoju funkciu.