Žilinka reaguje na uznesenie Najvyššieho súdu SR: Čiastkové informácie by mohli zmariť vyšetrovanie atentátu na premiéra

Čiastkové informácie o vyšetrovaní atentátu na premiéra Roberta Fica (Smer) by mohli zmariť alebo sťažiť objasnenie a vyšetrenie veci, preto bližšie informácie nateraz nie je možné poskytnúť. Uviedla to Generálna prokuratúra (GP) SR v reakcii na medializované informácie o uznesení Najvyššieho súdu (NS) SR o väzbe pre obvineného Juraja C., v ktorom konštatuje, že zatiaľ nemožno jednoznačne hovoriť o terorizme.