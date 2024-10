Nový minister Šaško predstavil svoje priority: Zdravotníctvo má byť službou pre ľudí, nie biznisom

Dolinková, Šaško a Fico prichádzajú k prezidentovi Video

Šaško sa po v úvode predstavil a poďakoval sa predsedovi strany Hlas Matúšovi Šutajovi Eštokovi a kolegom v strane. „Vážim si, že dôveru mi prejavil aj predseda Robert Fico," povedal na úvod. Dôležité je podľa neho získať si slovenských ľudí a slovenského pacienta.

Médiám sľúbil, že odpovie na všetky otázky, no najprv pôjde na rezort, ktorý si preberie. Prvou prioritou je pre neho to, že zdravotníctvo bude „službou pre ľudí, nie biznisom". „Zdravotná starostlivosť musí byť prístupná pre všetkých bez ohľadu na ekonomický status a bez ohľadu na to, v akom kúte žijú," povedal.

Vzhľadom na konsolidačné opatrenia vníma nespokojnosť lekárov, sestier a zdravotníkov. „Okamžite vstúpime do rokovaní tak, aby som našiel kompromis medzi legitímnymi požiadavkami zdravotníkov a potrebou ozdravenia verejných financií."

Považuje za výhodu, že je ekonóm a finančník. „Moja filozofia bude jednoduchá. Nech lekári, sestry a záchranári liečia, starajú sa a zachraňujú, mojou úlohou bude dôsledne sledovať finančné toky," povedal Šaško.

Dodal, že sa chce postaviť tmárstvu a šarlatánstvu v zdravotníctve. „Prichádzam ako politik a primárna je pre mňa práca pre ľudí," povedal.

Zuzana Dolinková minulý týždeň oznámila, že končí vo funkcii ministerky. Rozhodnutie odôvodnila tým, že necíti podporu pri presadzovaní svojich cieľov a opatrení na zlepšenie situácie v rezorte. Kritizovala tiež schválenie konsolidačného balíčka. Svoju demisiu odovzdala prezidentovi v utorok 8. októbra, ten ju však neprijal s odôvodnením, že demisiu prijme až vtedy, keď dostane od predsedu vlády návrh na jej nástupcu.