Prokurátor chce poslať Kažimíra do väzenia. Ako guvernéra NBS chráni pred pobytom za mrežami európska legislatíva?

Guvernérovi Národnej banky Slovenska (NBS) Petrovi Kažimírovi, ktorý je obvinený v kauze podplácania, navrhol prokurátor päťročný trest odňatia slobody. Šéfa NBS však pred pobytom za mrežami chráni európska legislatíva. Do prípadu totiž môže zasiahnuť Súdny dvor Európskej únie (EÚ), ktorý následne môže rozhodnutie slovenských súdov zrušiť. Imunita pre guvernéra NBS by sa ale čoskoro mohla skončiť.

Peter Kažimír je obžalovaný z toho, že bývalému šéfovi finančnej správy Františkovi Imreczemu na prelome rokov 2017 a 2018 ako minister financií údajne poskytol úplatok 48-tisíc eur za zabezpečenie nadmerných odpočtov DPH pre viaceré spoločnosti. Kým bývalý prezident daniarov Imrecze tvrdí, že za to dostal úplatok necelých 50-tisíc eur, exminister Kažimír korupčné správanie od začiatku popiera.

Súdny proces v tejto kauze sa blíži ku koncu, dnes na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku so záverečnou rečou vystúpil prokurátor Peter Mikuláš, ktorý pre šéfa NBS navrhol trest odňatia slobody a zákaz výkonu verejnej funkcie na dobu aspoň päť rokov. Trest by si mal obžalovaný odsedieť v ústave s minimálnym stupňom stráženia.

Výnimočné postavenie

Post guvernéra NBS Kažimírovi zo zákona poskytuje doslova výnimočné postavenie. Imunita pre šéfov národných bánk vyplýva priamo zo Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Na základe nej členovia orgánov Európskej centrálnej banky (ECB) nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri výkone svojich úradných povinností a úloh. Kažimír je v Rade guvernérov ECB, teda toto pravidlo sa týka aj jeho.

Či sa táto trestnoprávna imunita uplatní, je potrebné konzultovať so samotnou ECB. Inštitúcia by mala rozhodnúť, či obvinenie niektorého z jej členov súvisí alebo nesúvisí s úradnou činnosťou pre ECB. Následne by mali byť obvinenia doručené Súdnemu dvoru, ktorý posúdi, či neexistuje súvislosť medzi trestným stíhaním a úlohami ECB.

Guvernéra NBS podľa zákona tiež nie je ľahké odvolať z postu. Guvernéra vymenúva a odvoláva prezident republiky, a to na základe návrhu vlády schváleného parlamentom, ale len za určitých podmienok. Napríklad, ak stratí bezúhonnosť, teda ak by bol odsúdený. Guvernéra takisto možno odvolať, ak nespĺňa podmienky požadované pre výkon funkcie, alebo ak sa dopustil závažného pochybenia. Guvernér má navyše vždy možnosť nechať preskúmať rozhodnutie o jeho odvolaní Súdnemu dvoru EÚ.

V praxi to znamená, že aj návrh prokurátora na vzatie Kažimíra do väzby by mohol smerovať na Súdny dvor EÚ. Kažimírovi však o necelých osem mesiacov vyprší mandát. Národnej banke totiž šéfuje od roku 2019 a jeho funkčné obdobie končí 1. júna 2025. Spolu s mandátom mu končí aj guvernérska imunita.

V Lotyšsku šéf banky išiel za mreže

Podobný prípad sa pred niekoľkými rokmi odohral v prípade guvernéra lotyšskej centrálnej banky Ilmarsa Rimševicsa, ktorého meno sa spomínalo v súvislosti s veľkým úplatkárskym škandálom. Jeden z tamojších bankárov obvinil guvernéra, že systém riadi ako organizovaný zločin. Rimševics obvinenia odmietal a tvrdil, že sa proti nemu sprisahali priekupníci špinavých peňazí.

Rimševicsovi pozastavili výkon funkcie. Proti tomu podal guvernér, ale aj ECB žalobu na Súdny dvor EÚ. Ten vo februári 2019 rozhodol tak, že zrušil rozhodnutie o pozastavení výkonu Rimševicsovej funkcie. Súdny dvor pritom zdôraznil cieľ nezávislosti guvernérov národných centrálnych bánk.

„Ak by bolo možné rozhodnúť o odvolaní z funkcie guvernérov národných centrálnych bánk bez odôvodnenia, ich nezávislosť by bola vážne poškodená a v dôsledku toho aj nezávislosť samotnej ECB,“ zdôraznil Súdny dvor. Skonštatoval, že dočasný zákaz vykonávať funkciu guvernéra môže predstavovať prostriedok vytvárania nátlaku na neho.

Skutok však dobehol Rimševicsa po tom, čo vo funkcii guvernéra skončil. V decembri 2023 ho súd v Rige uznal za vinného z prijatia úplatku a odsúdil na šesť rokov odňatia slobody so zákazom vykonávať funkcie v štátnej správe na päť rokov, ako aj konfiškáciu majetku.