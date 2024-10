Aj politik má právo na emócie, reagoval Michelko na Ficove prirovnanie novinárov ku „krvilačným bastardom"

Fica opäť rozhnevali médiá, po kritike avizuje zmeny v legislatíve Video

Robert Fico (Smer) pred niekoľkými dňami prirovnal novinárov ku „krvilačným bastardom" („Akonáhle prišli výsledky parlamentných volieb, išli ste proti nám ako krvilační bastardi. A robíte to od rána do večera,“ povedal premiér na tlačovej besede, pozn. SITA).

Michelko tiež podotkol, že politika je tvrdá, pripustil ale, že verbálne vyjadrenia takéhoto charakteru neprispievajú k politickej kultúre. „Politika je cynická a vy oslovujete predovšetkým svoje publikum," poznamenal. Nemyslí si, že by takéto výroky premiérovi v očiach jeho elektorátu škodili. Riešenie situácie s vyjadrovaním niektorých politikov vníma napríklad aj v zmene rokovacieho poriadku Národnej rady SR.

Fico pôjde do rekonštrukcie vlády, je to otázka času. Politológ pripomína, že to urobil aj v minulosti Video

Poslankyňa Irena Bihariová (Progresívne Slovensko) poznamenala, že s Michelkom sa zhodnú v tom, že politika zhrubla, no podotkla, že hoci to koalícia kritizuje, sama k tomu prispieva. „Takéto výroky škodia nám všetkým, lebo primitivizujú a „buranizujú" verejnú diskusiu," skonštatovala. Poslankyňa je toho názoru, že politici musia zniesť vyššiu mieru kritiky. „My sa môžeme navzájom častovať, ale aj tam by mala byť nejaká miera," zdôraznila. Dodala, že politici by mali začať najmä od seba, keďže sú tí, ktorí formujú verejnú diskusiu.

Michelko si nemyslí, že premiérove slová boli za čiarou, Bihariová je toho názoru, že červenú čiaru prekročil o niekoľko míľ.

Michelko považuje za nemožné, že by všetci novinári museli mať vyštudovanú žurnalistiku, reagoval tak na zámer, ktorý pred niekoľkými dňami predstavili Fico a predseda SNS Andrej Danko, a to zriadiť Národný mediálny úrad. Podľa predstaveného zámeru by tiež mohol byť novinárom len ten, kto vyštudoval žurnalistiku, a bude povinne členom stavovskej žurnalistickej organizácie. „Nehovorme ešte o tomto úrade, ešte nemáme paragrafové znenie," poznamenal Michelko.

Poslankyňa Bihariová si zriadenie takéhoto úradu technicky, ani z hľadiska idey, nevie úplne predstaviť. Poukázala na existenciu rôznych alternatívnych médií, pýtala sa, či by sa tieto podmienky vzťahovali aj na ne. Progresívci podľa jej slov so vznikom takéhoto úradu nesúhlasia.

Danko: Ak to pomôže situácii v koalícii, nemusím byť ani podpredseda NR SR Video

Michelko tiež vyhlásil, že si nemyslí, že sa situácia s predsedom parlamentu čoskoro zmení. „Očakávam, že ostane status quo," vyjadril sa v relácii. Post predsedu parlamentu sa uprázdnil na jar tohto roka, kedy bol vtedajší predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (vtedy Hlas) zvolený za prezidenta. Pozícia predsedu parlamentu prináleží podľa koaličnej zmluvy Hlasu, no dlhodobo o ňu javí záujem predseda SNS Danko.

Hnutie Progresívne Slovensko zatiaľ podľa Bihariovej nemá momentálne v úmysle navrhnúť nového podpredsedu NR SR po tom, ako bo z tejto pozície odvolaný predseda PS Michal Šimečka. Myslí si, že predseda poslaneckého klubu hnutia Martin Dubéci by bol dobrým kandidátom na tento post, a ak by oň mal záujem, mohlo by k dôjsť k jeho nominácii.