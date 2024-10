Hlas odmieta diskusiu o Kotlárovom vyšetrovaní. Ak nevie dodať to, čo má, nech ide preč, odkázal Drucker

Dolinková pri oznamovaní toho, že podá demisiu uviedla, že necíti podporu ani zo strany predsedu vlády, ani zo strany koalície. Zdravotníctvo podľa nej nebolo premiérskou témou. Výrazne sa ohradila voči schválenému konsolidačnému balíčku, ktorý označila za neprijateľný a neakceptovateľný pre slovenské zdravotníctvo. Šutaj Eštok avizoval, že na budúci týždeň by mal byť oznámený kompromis so sektorom zdravotníctva, verí, že sa ho podarí zastabilizovať a poskytovanie zdravotníckej starostlivosti nebude ohrozené.

Dolinková končí aj pre Kotlára: S nevedeckými faktami sa nedá bojovať Video Ministerka Zuzana Dolinková za jeden z dôvodov, prečo končí ako šéfka rezortu spomenula aj splnomocnenca pre pandémiu Petra Kotlára. Dolinková naznačila, že Kotlár má vo vláde väčšiu podporu ako ona.

Viliam Karas z Kresťanskode­mokratického hnutia je toho názoru, že exministerka Dolinková nemala plán pre zdravotníctvo, a nemala ho ani vláda. „To, čo sme doteraz videli, boli len malé kozmetické úpravy, malé plastické operácie," vyjadril sa.

Minister sa vyjadril aj k nedávno predstavenej správe splnomocnenca vlády pre prešetrenie manažmentu pandémie Petra Kotlára. Kotlárova úloha bola podľa Šutaja Eštoka zistiť, ako bola manažovaná situácia počas pandémie, nie spochybňovať vedecké fakty. „Tá správa alebo bude taká, ako bolo na začiatku zadanie, alebo sa o nej ani nebudeme baviť," dodal. Akcentoval, že Hlas nebude diskutovať o správe, ktorá neplní zadanie, ktoré bolo na začiatku určené. Karas oponoval, že Kotlár nehovorí len za seba, ale ako

Drucker: Ak Kotlár nevie dodať to, čo má, nech ide preč

Ak Kotlár nevie dodať to, čo má, nech ide preč. V relácii STVR sa tak vyjadril minister školstva Tomáš Drucker (Hlas) na adresu splnomocnenca vlády pre prešetrenie manažmentu pandémie Petra Kotlára, ktorý pred časom predstavil svoju správu. Zdôraznil, že vládny splnomocnenec sa mal podľa neho venovať napríklad problematike úmrtí počas pandémie. Minister školstva Kotlára kritizoval už v minulosti, keď exministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) ohlásila demisiu.

Poslanec Michal Truban (Progresívne Slovensko) súhlasí s tým, že pandémiu treba prešetriť. „My by sme nedovolili, aby vôbec niečo takého vzniklo," poznamenal na margo Kotlárovho pôsobenia na pozícii vládneho splnomocnenca.

Čítajte aj Návrat do stredoveku? Kotlár si postavil proti sebe vedcov i nemocnice. Odborníci hovoria, čo im nesedí na jeho zisteniach

Úlohu zvoliť predsedu parlamentu chce splniť v čo najkratšom čase

Urobíme všetko preto, aby sme si túto domácu úlohu splnili v čo najkratšom čase. Minister vnútra a predseda strany Hlas Matúš Šutaj Eštok to uviedol v diskusnej relácii v súvislosti s voľbou predsedu Národnej rady (NR) SR. Post predsedu parlamentu sa uprázdnil na jar tohto roka, keď bol vtedajší predseda Peter Pellegrini (vtedy predseda strany Hlas) zvolený za prezidenta. Pozícia šéfa parlamentu patrí podľa koaličnej zmluvy Hlasu, no opakovane o ňu prejavil záujem predseda najmenšej koaličnej strany SNS Andrej Danko.

Čítajte aj Neprítomnosť šéfa parlamentu je zlým signálom pre občanov, ale aj do zahraničia. Komu to najviac vyhovuje?

„Budeme apelovať na dodržiavanie dohôd," vyjadril sa Šutaj Eštok. Prisľúbil tiež, že bude apelovať aj na koaličných partnerov, aby nového predsedu parlamentu zvolili čo najskôr. „Budeme tlačiť na to, aby bol predseda parlamentu zvolený do konca roka," dodal. Ich nominantom na túto pozíciu by mal byť Richard Raši, ktorý je v súčasnosti ministrom investícií.