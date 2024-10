Hlas odvádza pozornosť od vlastných zlyhaní, reaguje SNS na kritiku Kotlára

Šéf rezortu vnútra a líder Hlasu Matúš Šutaj Eštok aj minister školstva Tomáš Drucker (Hlas) sa podľa SNS vyjadreniami v reláciách snažia odkloniť pozornosť od zlyhania exministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas). „Takmer rok neurobila žiadnu reformu v zdravotníctve. Nepodnikla žiadne kroky k transparentnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne, nestretávala sa so zástupcami odborových organizácií a súčasne prehĺbila schodok rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Vnímame, že ministerka Dolinková takisto opomenula boj s oligarchami, ktorí sú po roku vlády ešte bohatší,“ uviedla strana.

Video

Post predsedu Národnej rady SR nie je obsadený od apríla tohto roka a spor o tom, ktorej koaličnej strane by mal patriť, stal sa špusťačom krízy. Šéf strany Hlas Matúš Šutaj Eštok verí, že šéf parlamenta bude zvolený do konca tohto roka a funkciu by mal obsadiť člen Hlasu. Nevylučil, že v hre je aj jeho kandidatúra / Zdroj: TV Pravda / Robert Hüttner