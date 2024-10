Policajtov je každým mesiacom menej, hľadať nových je náročné. Minister vnútra navrhuje zjemniť požiadavky na uchádzačov

Z polície tento rok odišlo takmer 1200 príslušníkov. Odliv kádrov sa podarilo vykompenzovať len sčasti. Ministerstvo vnútra sa snažilo Policajný zbor (PZ) stabilizovať zvýšením platov či zavedením motivačných príspevkov, no tie zatiaľ veľmi nepomohli. Šéf rezortu Matúš Šutaj Eštok (Hlas) najnovšie prišiel s myšlienkou, že niektoré požiadavky na nových policajtov sú až príliš prísne. Ak by sa zjemnili, nábory by mohli byť úspešnejšie.

Z polície odišlo od začiatku roka 2024 do konca septembra 1 165 policajtov, do služobného pomeru ich prijali 599. Vyplýva to z dát, ktoré poskytlo ministerstvo vnútra na základe infožiadosti. „Najvyššia percentuálna neobsadenosť tabuľkových miest je k 1. októbru 2024 v rámci Krajského riaditeľstva PZ v Trnave (19,48 percenta), v Trenčíne (17,97 percenta) a v Bratislave (17,95 percenta),“ uviedol rezort.

Minister Šutaj Eštok: Okuliare by nemali byť prekážkou pri nábore policajtov Video Zdroj: TV Pravda

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa snažil PZ stabilizovať zavedením motivačných príplatkov. V septembri Národná rada schválila zákon, podľa ktorého príslušníci polície budú môcť za stanovených podmienok dostať jednorazový dočasný stabilizačný príspevok a tiež dočasný náborový príspevok. Zavedú sa aj vyššie príspevky na bývanie či osobné príplatky. O dopadoch tohto kroku je zatiaľ predčasné hovoriť, no minister Šutaj Eštok už poukazuje na ďalší problém s obsadením voľných miest v polícii.

„Za minulý rok sme mali päťtisíc žiadostí od uchádzačov o prácu v polícii, a bohužiaľ len 10 percent z toho sú úspešné. Musíme sa pozrieť na množstvo vecí, ktoré náborový proces možno trochu brzdia,“ uviedol Šutaj Eštok. Doplnil, že naďalej považuje za potrebné, aby záujemca o prácu v policajnom zbore spĺňal kvalifikačné kritériá a bol schopný absolvovať fyzické testy. „To my nemôžeme zľahčovať, ale ak niekto neprejde napríklad fyzickými testami, tak mu dajme tri mesiace na to, aby sa dostal do formy, ak mu na tom záleží, a umožnime mu pracovať,“ uviedol príklad.

„Bavíme sa o tom, aby okuliare, kvôli ktorým sa dnes vylučuje pri nábore do policajného zboru, neboli prekážkou a množstvo vecí, ktoré sú jednoduché, len musí byť záujem tie veci poznať a riešiť ich. A toto aj s vedením policajného zboru robíme,“ zhrnul.

Znižovať kritériá na prijatie do polície nie je vhodným riešením, oponuje šéfovi rezortu vnútra poslanec Národnej rady SR a bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas (KDH). „Jednoducho, my nemôžeme znižovať kritériá, pretože polícia má obrovskú moc. Musíme si byť istí, kto chráni zákonnosť v našom štáte,“ myslí si poslanec.

Poslanec Karas: Polícia má obrovskú moc, kritéria na policajtov musia byť prísne Video Zdroj: TV Pravda

Ako možnosť riešenia personálnej krízy v policajnom zbore vidí napríklad presun časti agendy z polície na civilných štátnych zamestnancov. „Aby sa policajti naozaj venovali tomu, na čo sú určení. Aby boli v uliciach, aby riadili vyšetrovania. Ale všetky ostatné funkcie by mali preberať iné povolania, iné zamestnania,“ uviedol.

Skritizoval zároveň zmeny v riadiacich zložkách polície. „Došlo k rozbitiu všetkých vyšetrovacích tímov, čo narušilo vyšetrovacie procesy. Preraďujú ľudí, degradujú po 20 rokoch brutálnej praxe, a kde chcú za tých expertov hľadať náhradu? Na ulici budú prijímať nových juniorov, ktorí sa ani o 5 rokov nestanú profesionálmi? To je problém slovenskej polície,“ zhrnul.